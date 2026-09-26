ETV Bharat / state

भोपाल में गूंजा UGC रोल बैक, पैदल मार्च के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी

राजधानी भोपाल में भी यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज सड़कों पर. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Bhopal Roll Back UGC
यूजीसी के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज सड़कों पर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : UGC के नए नियमों को लेकर सामान्य वर्ग का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है. शनिवार को भोपाल में UGC के नए नियमों के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे. UGC संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने प्लेटिनम प्लाजा से लोकभवन तक पैदल मार्च निकाला. रोशनपूरा चौराहे पर पुलिस ने सभी आंदोलकरियो को रोक दिया. यहां पुलिस व प्रदर्शनकारियों के बीच तनातनी हुई.

पुलिस की बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी

पैदल मार्च के दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की. इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमाझटकी होने लगी. प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पार की और आगे बढ़ते हुए लोकभवन के पास पहुंच गए. संघर्ष समिति की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया. आंदोलनकारियों ने UGC के नए नियमों को वापस लेने की मांग की.

भोपाल में गूंजा यूजीसी रोल बैक, विरोध में ज्ञापन सौंपा (ETV BHARAT)

कानून नहीं बदला तो चुनाव में सबक सिखाएंगे

प्रदर्शनकारियों ने नए प्रावधानों को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की. आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई. आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा "अगर UGC के नए नियमों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा." संघर्ष समिति का कहना है "मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा."

Bhopal Roll Back UGC
कानून नहीं बदला तो चुनाव में सबक सिखाएंगे (ETV BHARAT)

करणी सेना की प्रमुख काजल राजपूत ने कहा "हम इस सरकार नहीं, सिस्टम का विरोध कर रहे हैं. सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करनी चाहिए और इस तरह के कानून में बदलाव किया जाना चाहिए."

जातीय संघर्ष न बढ़ाने की नसीहत

Bhopal Roll Back UGC
पुलिस की बैरिकेडिंग पार कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी (ETV BHARAT)

प्रदर्शनकारियों ने कहा "हमारे शोषित और पिछड़े भाइयों के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनकी समस्याएं और उनके हक की बात सरकार तक पहुंच सके. इस कानून की वजह से हमारे शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा हो रही है. हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे. जिन नेताओं को हम वोट देकर सरकार में लेकर आते हैं, अगर वही सरकार हमारे खिलाफ ऐसा कानून लागू करती है, तो आने वाले चुनाव में हम इसका जवाब देंगे." टीटी नगर थाना प्रभारी गौरव दोहरे ने कहा "अलग-अलग संगठनों ने यूजीसी को लेकर ज्ञापन दिया है. SDM ने ज्ञापन लिया है."

TAGGED:

POLICE PROTESTERS TENSION
BHOPAL ROLL BACK UGC
GENERAL CATEGORY DEMAND
OPPOSE UGC NEW LAW
BHOPAL SAVARNA CAST PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.