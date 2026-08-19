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SSB जवान ने ऑन ड्यूटी की आत्महत्या, मराठी में मिला सुसाइड, ट्रांसलेट कर रही पुलिस

भोपाल में आन ड्यूटी सशस्त्र सीमा बल के जवान ने की आत्महत्या, बीती रात फोन पर हुई थी पत्नी से बात,पुलिस ने दर्ज किया मामला.

BHOPAL POLICE JAWAN DIED
एसएसबी जवान ने ऑन ड्यूटी की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 19, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
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भोपाल: कमला नगर थाना क्षेत्र स्थित सीएसडी कैंप डिपो में ड्यूटी के दौरान सशस्त्र सीमा बल (SSB) के 36 वर्षीय जवान संदीप खरवाते ने ऑन ड्यूटी आत्महत्या कर ली. गोली लगने से जवान की मौके पर ही मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही कमला नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पत्नी ने बताया बीती रात हुई थी बात

भोपाल में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां ड्यूटी के दौरान एक SSB जवान ने सर्विस राइफल से आत्महत्या कर ली है. बताया जा रहा है की जवान ने व्यक्तिगत कारणों के चलते खुदकुशी की है. हालांकि आत्महत्या के आधिकारिक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है. संदीप की पत्नी योंगेशवरी खरवाते के मुताबिक, बुधवार सुबह करीब 4 बजे SSB की ओर से उन्हें पति की मौत की सूचना दी गई. पत्नी ने बताया कि संदीप से उनकी आखिरी बातचीत मंगलवार रात करीब 10 बजे हुई थी. उस दौरान संदीप ने बताया था कि वह ड्यूटी पर हैं. इसके बाद दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई."

SASHASTRA SEEMA BAL JAWAN DIED
जवान संदीप खरवाते (ETV Bharat)

मराठी में मिला सुसाइड नोट

पुलिस को संदीप के पास से मराठी भाषा में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है. नोट को अनुवाद के लिए भेजा गया है. कमला नगर थाना प्रभारी निरूपा पांडे के मुताबिक, "नोट में शुरुआती तौर पर जो बातें सामने आई हैं, उनमें संदीप ने अपनी पत्नी से माफी मांगी है और निजी कारणों के चलते आत्महत्या करने की बात लिखी है. मर्ग कायम कर लिया है, जांच जारी है. थाना प्रभारी पांडे ने का कहना है कि सुसाइड नोट का पूरा अनुवाद होने और परिजनों के बयान दर्ज होने के बाद आत्महत्या की सही वजह सामने आ सकेगी. पुलिस जवान के साथियों और विभागीय अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है. घटनास्थल से मिले साक्ष्यों को भी जांच में शामिल किया जा रहा है."

शव को हमीदिया अस्पताल की मॉर्च्युरी में सुरक्षित रखवाया गया है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है. वहीं मृतक संदीप के दोस्त हमीदिया अस्पताल के मोर्चरी रूम के बाहर जमा हो गए थे, हालांकि जब संदीप के साथियों ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया.

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