सचिव-सहायक सचिव की क्या औकात, हटा देंगे उसे: सरपंच सम्मेलन में बोले मोहन यादव

भोपाल के जबूरी मैदान में आयोजित सरपंच सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा काम न करने वाले सचिव और सहायक सचिव को हटा देंगे.

MOHAN YADAV WARNS SECRETARY
पंचायत सम्मेलन में सीएम ने दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों को दी श्रद्धांजलि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 6:14 PM IST

4 Min Read
भोपाल: राजधानी के जंबूरी मैदान में मंगलवार को सरपंच सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पंचायती राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए. कार्यक्रम में सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई. इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया. ब्लास्ट में मारे गए लोगों को याद करते हुए सीएम ने कहा कि हमें "कल का दिन भूलना नहीं चाहिए. इतने बड़े देश की प्रधानमंत्री सेवा कर रहे हैं. इसलिए देश के सभी नागरिकों को प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर भरोसा है."

सचिव-सहायक सचिव की क्या औकात है?

सरपंच सम्मेलन में शामिल हुए सरपंचों से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, "कोई अगर काम नहीं कर रहा तो हटा देंगे. चिंता क्यों कर रहे हो." उन्होंने कहा कि "सचिव है सहायक सचिव है इनकी क्या औकात है. यदि हमें लगता है कि सरपंच के मामले में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसे ठीक करने का काम हमारा है. निर्णय जब सरकारी स्तर पर होगा और इसके क्रियान्वयप में कोई तकलीफ आएगी तो उस कठिनाई को हल करने का काम सरकार का है."

सरपंच सम्मेलन में शामिल सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

सरपंच जो कर सकता है वह कोई और नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि "सरकार जल्द ही पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर गौशालाएं, गौपालों और दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़ा अभियान चलाने जा रही है. मध्य प्रदेश में अभी दूध उत्पादन 9 प्रतिशत है, जिसे जल्द ही 20 प्रतिशत तक लेकर जाना है." सीएम ने कहा कि "पंचायतें जो काम कर रही हैं, वो काम तो करेंगी ही. इसके साथ ही अब शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और रोजगार में भी उनकी भूमिका होगी. आप लोगों के पास जो पावर है. वो बड़े-बड़े लोगों के पास भी नहीं है. एक सरपंच जो कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है."

सचिव का काम संभालेंगे नायब तहसीलदार

पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि "जो सेमी अर्बन गांव है. भोपाल या इंदौर जैसे बड़े शहरों से लगे हुए हैं. ऐसे स्थानों पर सचिव काम नहीं कर पाएगा. क्योंकि यहां प्लांनिग बड़े स्तर पर करनी होगी. कॉलोनियों का विकास होगा, तो परमिशन से संबंधित काम भी होंगे. इसलिए ऐसे गांवों के लिए फॉर्मेट में बदलाव किया जाएगा. हालांकि, सरपंच यथावत बने रहेंगे. वहीं, सरपंचों के बीपीएल कार्ड बनाने और नामांतरण संबंधी मांग को लेकर पंचायत मंत्री ने कहा कि "अभी इस पर आगे चर्चा की जाएगी."

'पंचायत से बेहतर कोई विकास नहीं कर सकता'

मंत्री पटेल ने कहा कि "मैं केंद्र में पंचायती राज्य मंत्रालय की समिति में रहा हूं और उस दौरान देश के अलग-अलग राज्यों का भ्रमण किया. इसलिए मानता हूं कि पंचायत से बेहतर विकास कोई और नहीं कर सकता है. आप लोगों को पंचायत के एक-एक व्यक्ति की जानकारी होती है. उनके बच्चों तक को जानते हैं. पहले आप लोगों को राजस्व नामांतरण के अधिकार दिए गए थे, लेकिन क्यों वापस ले लिए गए. क्योंकि हमने कभी दस्तावेज संभाल कर नहीं रखे." पटेल ने कहा कि "यदि आपके खिलाफ कोई अपील करेगा, तो दस्तावेज खोजने किसके दरवाजे पर जाएंगे. इन्हीं गलतियों के कारण आपका अच्छा खासा अधिकार वापस हो गया है."

अब सरपंचों पर सीधे नहीं होगी FIR

प्रहलाद पटेल ने कहा कि "सीएम हेल्पलाइन में पंचायत और सरपंचों से संबंधित शिकायतें आती हैं. जब तक आपसे जानकारी नहीं ली जाएगी, किसी भी सरपंच के खिलाफ एफआईआर नहीं होगी. इसके साथ ही रोजगार सहायक अपने गृह ग्राम में नहीं रहेंगे. इसके लिए भी आदेश जारी कर दिए गए हैं. वहीं, सहायक सचिव और रोजगार सहायक राज्य के कर्मचारी हो गए हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति का आधार सरपंच ही तय करेंगे. मानदेय बढ़ाने को लेकर पटेल ने कहा कि "आप लोगों का मानदेय अब विधायकों के साथ बढ़ेगा."

