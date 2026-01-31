पढ़ाई के साथ परिवार संभालने का हुनर सीखेंगी छात्राएं, सरोजिनी नायडू कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स शुरु
भोपाल के सरोजिनी नायडू गर्ल्स पीजी कॉलेज में परिवार कल्याण डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत, छात्राओं को दी जाएगी स्पेशल ट्रेनिंग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 31, 2026 at 1:21 PM IST
भोपाल: राजधानी का सरोजिनी नायडू गर्ल्स पीजी कॉलेज छात्राओं के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक अभिनव पहल करने जा रहा है. कॉलेज द्वारा छात्राओं के लिए परिवार कल्याण, विवाह एवं सामाजिक परामर्श और व्यावहारिक जीवन कौशल पर आधारित एक विशेष डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जा रहा है. इस कोर्स के माध्यम से छात्राओं को न सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान, बल्कि व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा.
सरोजिनी नायडू कॉलेज में डिप्लोमा कोर्स, मिलेगी ट्रेनिंग
इस डिप्लोमा कोर्स की जानकारी देने के उद्देश्य से कॉलेज में एक पारिवारिक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थापक एवं सेवानिवृत्त प्राध्यापक सदानंद सप्रे ने परिवार कल्याण के महत्व बताया. वहीं, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी कविंद्र कियावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि, ''आधुनिक समय में मोबाइल, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे प्लेटफॉर्म का सही उपयोग सीखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि तकनीक परिवार और समाज से दूरी का कारण न बने.
थ्योरी के साथ मिलेगा फील्ड वर्क का अनुभव
कॉलेज द्वारा शुरू किए जा रहे इस डिप्लोमा कोर्स में छात्राओं को परिवार कल्याण, विवाह, सामाजिक समरसता और परामर्श की शिक्षा थ्योरी के साथ-साथ प्रैक्टिकल रूप में दी जाएगी. इसके तहत छात्राओं को महिला थाना एवं पारिवारिक परामर्श केंद्रों में ले जाकर यह समझाया जाएगा कि पारिवारिक विवादों को पुलिस और परामर्शदाता बातचीत के जरिए किस तरह सुलझाते हैं.
डिप्लोमा पूरा करने के बाद छात्राएं अपने पारिवारिक जीवन को बेहतर ढंग से संभालने के साथ-साथ पारिवारिक विवादों को सुलझाने का व्यावहारिक ज्ञान भी अर्जित करेंगी. साथ ही यह कोर्स छात्राओं के लिए एनजीओ, सामाजिक संस्थाओं, काउंसलिंग और रोजगार के नए अवसर भी खोलेगा.
समाज से जुड़ने की दिशा में अहम पहल
संगोष्ठी की संयोजक एवं समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष डॉ. निशा जैन ने बताया कि, ''इस डिप्लोमा में केस स्टडी और फील्ड वर्क को विशेष रूप से शामिल किया गया है. छात्राएं पुलिस विभाग के पारिवारिक परामर्श केंद्रों में जाकर घरेलू हिंसा और पारिवारिक विवादों के मामलों को समझेंगी और यह जानेंगी कि किस तरह परामर्श के माध्यम से मामलों का समाधान किया जाता है. इससे छात्राओं को समाज सुधार और रोजगार दोनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा.''
- 19 लोगों का संकल्प, न VIP न चंदा, रोज 20 रु जोड़कर हर साल करवाते हैं गरीब बेटियों की शादियां
खेती-मजदूरी से पढ़ाई की ओर लौट रहे शाला त्यागी बच्चे, राहुल भंडोले की टीम ने दिया भरोसा
- हर घर से फौजी निकलेगा, मध्य प्रदेश का फौजियों वाला गांव, देश को दिए 800 जवान
हर विषय की छात्राएं कर सकेंगी डिप्लोमा
कॉलेज की प्राचार्य दीप्ति श्रीवास्तव ने बताया कि, ''आज की युवा पीढ़ी रोजगार की दौड़ में समाज और परिवार से दूर होती जा रही है, जिससे तनाव बढ़ रहा है. इसी को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में परिवार व्यवहार पर आधारित यह डिप्लोमा शुरू किया जा रहा है.'' उन्होंने कहा कि, ''यह कोर्स साइंस, आर्ट्स, मैथ्स सहित सभी संकायों की छात्राओं के लिए खुला रहेगा.''
छात्राओं ने साझा किए अनुभव
कार्यक्रम में शामिल छात्रा आस्था मीणा ने कहा कि, ''संगोष्ठी से उन्हें परिवार, बुजुर्गों और बच्चों से बेहतर जुड़ाव बनाए रखने की सीख मिली.'' उन्होंने सोशल मीडिया के बढ़ते प्रभाव पर चिंता जताते हुए पारिवारिक मूल्यों को बचाने पर जोर दिया. छात्रा हर्षिता गौतम ने कहा कि, ''एआई और नई तकनीक बच्चों की सोचने-समझने की क्षमता को प्रभावित कर रही है और मोबाइल परिवार से दूरी बढ़ा रहा है.'' वहीं, छात्रा मनीषा विश्वकर्मा ने बताया कि, ''आज बच्चों पर आगे बढ़ने का अत्यधिक दबाव है, जिससे वे मानसिक तनाव और अवसाद की ओर बढ़ रहे हैं. इस डिप्लोमा के माध्यम से परिवार और बच्चों को बेहतर समझने का अवसर मिलेगा.''