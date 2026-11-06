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मध्य प्रदेश के शहरों में कचरे के ढेर, सिरोंज के बाजार में झाड़ू लगाने निकले MLA उमाकांत शर्मा

विधायक उमाकांत के साथ जुड़ता गया कारवां ( ETV BHARAT )

भोपाल/सिरोंज : सिंरोज में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा कुछ साथियों को लेकर बाजार साफ करने निकले. सड़क पर फैले कचरे को झाड़ू लगाकर साफ किया. मध्य प्रदेश में सफाई कर्मी ठीक दीपावली से पहले हड़ताल पर हैं. शहरों में जगह-जगह कचरे के ढेर जमा हो गए हैं. ऐसे में उमाकांत शर्मा अकेले विधायक हैं, जो हाथ में झाड़ू उठाए मैदान में उतर गए हैं.

विधायक उमाकांत के साथ जुड़ता गया कारवां