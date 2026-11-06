मध्य प्रदेश के शहरों में कचरे के ढेर, सिरोंज के बाजार में झाड़ू लगाने निकले MLA उमाकांत शर्मा
साल के सबसे बड़े त्यौहार दीपावली से ठीक पहले सफाई कर्मियों की हड़ताल से मध्य प्रदेश के शहर कचरामय. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 6, 2026 at 5:28 PM IST
भोपाल/सिरोंज : सिंरोज में बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा कुछ साथियों को लेकर बाजार साफ करने निकले. सड़क पर फैले कचरे को झाड़ू लगाकर साफ किया. मध्य प्रदेश में सफाई कर्मी ठीक दीपावली से पहले हड़ताल पर हैं. शहरों में जगह-जगह कचरे के ढेर जमा हो गए हैं. ऐसे में उमाकांत शर्मा अकेले विधायक हैं, जो हाथ में झाड़ू उठाए मैदान में उतर गए हैं.
विधायक उमाकांत के साथ जुड़ता गया कारवां
सिंरोज से बीजेपी के विधायक उमाकांत शर्मा जब झाड़ू उठाकर बाजार की सफाई को निकले तो उनके समर्थन में बाकी शहरवासियों को भी अपने इलाके की सफाई के लिए उतरना पड़ा. पांच दिनी दीपावली उत्सव शुरू होने के पहले सिंरोज में विधायक उमाकांत शर्मा ने खुद पहल की और बाजार से लेकर जनता के जुटने वाली जगहों पर खुद झाड़ू लगाना शुरू कर दी.
विधायक उमाकांत शर्मा का कहना है "स्वच्छता मित्रों की हड़ताल के कारण शहर में हो रही गंदगी को देखते हुए साथियों के साथ बस स्टैंड, सर्राफा बाजार, कपड़ा बाजार, चांदनी चौक आदि स्थानों पर स्वच्छता की. स्वच्छता केवल जिम्मेदारी नहीं, हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है."
सफाई कर्मियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल
नियमित किए जाने के साथ वेतन बढ़ाने की मांग पर अड़े सफाई कर्मियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल के साथ राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश के हर जिले में कचरे का अम्बार लगा है. अकेले भोपाल में 2500 टन कचरा जमा हुआ. सफाई कर्मियों की हड़ताल त्योहार के बीच में हुई है. ऐसे में हर शहर में कचरे का अम्बार लग रहा है. औसत दिनों में पूरे प्रदेश में नगरीय निकाय और शहरों में करीब 6750 टन कचरा निकलता है. त्योहार के दिनों में कचरा और बढ़ जाता है.
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राजधानी भोपाल में भी लगे कचरे के ढेर
मध्य प्रदेश में शुक्रवार को सफाई कर्मियों की हड़ताल का तीसरा दिन है. बीते दो दिन की हड़ताल के कारण आलम ये है कि राजधानी भोपाल में ही कचरे के ढेर लगे हैं. आम दिनों में राजधानी में ही 850 टन के आसपास कचरा निकलता है. त्योहार के दिनों में सफाई की वजह से ये बढ़कर एक हजार टन तक पहुंच जाता है. पूरे प्रदेश में कचरा कलेक्शन बंद पड़ा है. सफाई की गाड़िया भी खड़ी हैं. ढाई लाख दैनिक वेतनभोगी हड़ताल पर हैं. सफाई कर्मचारियों की वेतनवृध्दि से लेकर नियमितीकरण तक 18 सूत्रीय मांगें हैं.