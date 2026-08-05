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सांदीपनी स्कूल में छात्रों और मोहन यादव का टॉक शो, मजेदार अंदाज में दिए एक-दूसरे को जवाब

भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी स्कूल पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, किताब से कल तक कार्यक्रम में हुए शामिल,सीएम ने बच्चों के सवालों के दिए जवाब. ब्रिजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

MOHAN YADAV TALK WITH STUDENTS
सांदीपनी स्कूल में छात्रों और मोहन का टॉक शो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 4:59 PM IST

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Updated : August 5, 2026 at 5:10 PM IST

6 Min Read
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भोपाल: हमेशा बैठकों में अधिकारियों से सवाल-जवाब करने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को स्टूडेंट्स के सवालों का सामना करना पड़ा. स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री से कई रोचक सवाल पूछे, जवाब में मुख्यमंत्री ने उतना ही रोचक जवाब दिया. मौका था प्रदेश की राजधानी भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि स्कूल में आयोजित कार्यक्रम का. इसमें मुख्यमंत्री ने स्कूल के स्टूडेंट्स से चर्चा की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल में गठित कैबिनेट से कहा कि अनुशासन बनाए रखने के लिए थोड़ा बुरा बनना पड़ता है.

एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे किसी कार्यक्रम में जाने से पहले उसके विषय को लेकर जीपीटी पर सर्च करता हूं. उन्होंने स्टूडेंट्स को इसका उपयोग आंखें खोलकर करने की नसीहत भी दी.

मुख्यमंत्री बोले मैं आपका भाई

किताब से कल तक स्टूडेंट्स से संवाद में सीएम मोहन यादव ने कहा कि "मैं भी आपका ही भाई हूं. मैं भी सरकारी स्कूल में पढ़कर निकला हूं. यह अलग बात है कि इतने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा. भारत की विशेषता है कि भारत को अपनी शिक्षा व्यवस्था की वजह से दुनिया भर में मान-सम्मान मिलता है. मुख्यमंत्री ने कहा हम सभी सबके के भले के लिए अपना जीवन लगाएं. देश में दुनिया कई देश हैं, जो बहुत धन संग्रह करना जानते हैं. अपनी ताकत से जीना जानते हैं, लेकिन इससे देश बहुत लंबा समय तक नहीं चलता. देश हमारे मूल संस्कारों और हमारी जीवन की अच्छाईयों से ज्यादा चलता है."

मोहन यादव स्कूल के प्रोग्राम में हुए शामिल (ETV Bharat)

स्कूल के मिनिस्टर्स से सीएम ने की चर्चा

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल आकर पता चला कि स्कूल में स्टूडेंट्स की कैबिनेट भी है. ऐसी ही हमारी भी कैबिनेट है, जिसमें सभी मंत्री होते हैं. इसके बाद सीएम ने सभी स्कूल के मिनिस्टर्स को मंच पर बैठाकर उनसे बात की. इस दौरान डिसिप्लिन मिनिस्टर शालिनी ने बताया कि "मैं स्कूल का अनुशासन बनाए रखती हूं. सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं और स्कूल में अनुशासन बना रहता है." इस पर मुख्यमंत्री ने कहा फिर तो स्कूल में आपसे नाराज रहते होंगे, क्योंकि अनुशासन बनाए तो फिर थोड़ा बुरा बनना पड़ता है. मुख्यमंत्री ने पूछा कि यदि कोई मिनिस्टर खराब काम करता है तो उसे हटाने की भी व्यवस्था है. स्टूडेंट्स ने बताया कि हर मिनिस्टर को एक साल के लिए चुना जाता है.

मुख्यमंत्री ने पूछा राजनीति में कौन-कौन जाना चाहता है ?

मुख्यमंत्री ने बच्चों से चर्चा के दौरान कहा कि हम सभी खूब पढ़ते हैं और पढाई के साथ हम सभी का एक उद्देश्य भी होता है. कोई डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, सीएम बनना चाहता है, लेकिन सेना में कौन-कौन जाना चाहता है. मुख्यमंत्री ने पूछा कि खेती किसानी वाले पारिवारिक पृष्ठभूमि से कौन-कौन आता है और पढ़ाई के बाद खेती के क्षेत्र में कौन जाना चाहता है. इसके बाद सिर्फ एक छात्रा ने ही हाथ उठाया. सीएम ने कहा कि यही हमारे सामने चुनौती है.

BHOPAL SANDIPANI SCHOOL PROGRAM
किताब से कल तक कार्यक्रम में सीएम (ETV Bharat)

उन्होंने पूछा कि चुनाव कौन लड़ना चाहता है? गिने चुने हाथ उठाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा. हम पढ़-लिखकर अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं. हमारे बीच में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सभी बनना चाहते हैं, लेकिन हमको अपने देश और प्रदेश के लिए भी जीना है.

स्टूडेंट्स के सवाल मुख्यमंत्री के जवाब

छात्रा प्रिंसी विश्वकर्मा ने पूछा कि क्या आप चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं और उसमें क्या सर्च करते हैं ? जिसके जवाब में सीएम मोहन ने कहा कि "मैं चैट जीपीटी का उपयोग करता हूं. जब भी किसी कार्यक्रम में जाता हूं तो उससे जुड़े विषय के बारे में सर्च करता हूं.चैट जीपीटी जो बता रहा है, वह संपूर्ण नहीं है. कई बार जब रिजल्ट के बाद हम उसे सही जवाब बताते हैं, तो वह भी सॉरी बोलकर कुछ नए तथय देता है. इसलिए चैट जीपीटी का उपयोग आंख खेालकर करना चाहिए. चैट जीपीटी के आंकड़ों को वैरीफाई जरूर करना चाहिए."

छात्रा लारा खत्री ने पूछा कि क्या आप इंस्टाग्राम का भी उपयोग करते हैं और किसे फॉलो करते हैं ? मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दौर में इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया का उपयोग तो करना ही पड़ता है. उन्होंने ने कहा मैं पीएम मोदी और कई विषयों को फॉलो करता हूं. आकांक्षा सेन ने पूछा कि आप इतने बड़े प्रदेश को संभालते हैं, जब तनाव में रहते हैं तो उसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? सीएम ने कहा कि तनाव पालने से तनाव बढ़ता है. हम जो भी काम करते हैं, उसका माइंडसेट तय करना पड़ता है. हम आने वाली चुनौतियों को लेकर पहले से तैयार रहें.

जब आप गाड़ी चलाते हैं तो वह अचानक किसी के सामने आने पर एक्शन लेता है और फिर गति बढ़ा देता है. सीएम ने कहा कि मैं व्यायाम भी करता हूं, म्यूजिक भी सुनता हूं. हमें अपना टाइम टेबल रात का भी बनाना चाहिए. रात में कब सोना यह है भी तय करना चाहिए.

सांदिपनी स्कूलों के बच्चों के लिए होगा बसों का इंतजाम

उधर मीडिया से चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि "उन्होंने आज सांदीपनी स्कूलों की सभी क्लॉस, लेब्रोटरी आदि पूरे स्कूल को देखा है. साथ ही उनसे चर्चा भी की. आज जो निवेश कर रहे हैं, वह हमें कल के सक्षम प्रदेश की तरफ ले जाता है. प्रदेश में ड्राप आउट जीरो हुआ है और मैरिट में अधिकांश सरकारी स्कूलों के बच्चे निकलकर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सांदिपनी स्कूलों में कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के परिवहन के लिए बसों की व्यवस्था की जाए. प्रदेश भर में स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम किया जा रहा है, इसके लिए स्कूलों की बिल्डिंग में सुधार किया जा रहा है. साथ ही टीचर्स को भी लगातार प्रशिक्षिण दिया जा रहा है."

Last Updated : August 5, 2026 at 5:10 PM IST

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