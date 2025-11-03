फाइव स्टार सांची कैफे, दूध जलेबी के साथ मिलेगी कुल्हड़ वाली चाय, जुबां पर घुलेगा स्पेशल स्वाद

फाइव स्टार सांची कैफे, दूध जलेबी के साथ मिलेगी कुल्हड़ वाली चाय, जुबां पर घुलेगा स्पेशल स्वाद
भोपाल में खुलेगा अनोखा सांची कैफे, यहां मिलेंगे शुद्ध घी में बने पनीर पकौड़े, समोसे और कचौड़ी. यात्रा को यादगार बनाएगा सेल्फी पाइंट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 6:23 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सांची दुग्ध संघ द्वारा अनोखे कैफे का निर्माण कराया जा रहा है. यहां उपभोक्ताओं के बैठने के लिए हरियाली से भरपूर परिसर बनाया जा रहा है. इसका निर्माण विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन रानी कमलापति के प्लेटफार्म नंबर 5 की ओर सांची दुग्ध संघ के गेट क्रमांक 1 पर कराया जा रहा है. यहां ग्राहकों को बैठने के लिए मिनी पार्क में चेयर की व्यवस्था रहेगी. सांची सेल्फी पाइंट का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिससे यहां आने वाले उपभोक्ता अपनी विजिट को यादगार बना सकें.
2 माह में बनकर होगा तैयार
सांची दुग्ध संघ के अधिकारियों ने बताया कि "इस जगह पर पहले भी एक सांची कैफे था, लेकिन विवाद के बाद उसका अनुबंध खत्म कर दिया गया है. अब यहां अत्याधुनिक सांची कैफे का निर्माण कराया जा रहा है. यह 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा. कैफे के प्रवेश द्वार से अंदर तक प्राकृतिक फूल लगे होंगे, जो इस परिसर की सुंदरता को बढ़ाएंगे. हालांकि, इस कैफे पर सिर्फ सांची ब्रांड के उत्पादों का ही विक्रय किया जाएगा, ताकि उपभोक्ताओं को सांची उत्पादों को खरीदने में आसानी रहे."
ये होंगी खासियतें
- परिसर के अंदर हरियाली युक्त वातावरण मिलेगा.
- प्राकृतिक फूलों वाले खूबसूरत गमलों से परिसर को सजाया जाएगा.
- उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए कैफे में कोल्ड स्टोरेज रहेगा.
- किचन में हाइजीन का खास ख्याल रखा जाएगा.
- कैफे परिसर में सांची सेल्फी प्वाइंट भी होगा.
- कैफे में सेवाएं देने वाले कर्मियों को सांची की ड्रेस पहननी होगी.
- ग्राहकों को सुरक्षित, व्यवस्थित और फैमिली कैफे का एहसास होगा.
- कैफे के प्रवेश द्वार आकर्षक रहेगा. इसमें स्वागत-वंदन, धन्यवाद जैसे वाक्य लिखे होंगे.
केवल सांची उत्पाद ही होंगे विक्रय
- सांची डेयरी से निर्मित उत्पाद मैप पेड़ा, बृज पेड़ा, छेना खीर, मिल्क केक, सादा-मीठा दही, पनीर, टेबल वाटर, घी इत्यादि विक्रय होंगे.
- विभिन्न प्रकार के ताजे दूध के सांची पैकेट्स उपलब्ध रहेंगे.
- सांची दूध क्रीम से निर्मित कैंडी, कोन, फैमिली पैक आइसक्रीम उपलब्ध रहेगी.
- शुद्ध घी से निर्मित सांची कुकीज उपलब्ध रहेगी.
सांची उत्पादों से निर्मित व्यंजन भी मिलेंगे
- सांची शुद्ध घी से तैयार किए जाने वाले खाद्य पदार्थों को मांग अनुसार गरमा-गरम परोसा जाएगा.
- मलाईदार गरमा-गरम कढ़ाई दूध मिलेगा.
- कुल्हड़ वाली चाय-कॉफी भी मिलेगी.
- दूध-जलेबी परोसी जाएगी.
- शुद्ध घी में पनीर पकौड़ा तैयार किया जाएगा.
- शुद्ध घी से निर्मित समोसा-कचौड़ी बनाई जाएंगी.
- मक्खन युक्त सैंडविच परोसे जाएंगे.