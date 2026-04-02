सांची का उपभोक्ताओं को तोहफा, 5 लीटर पैक में दूध, दही के लिए लगेगा नया प्लांट
गर्मियों में खराब नहीं होगा दूध-दही, दही और उससे जुड़े उत्पाद के लिए लगाया जाएगा 40 हजार लीटर का प्लांट,सांची और NDDB के बीच अनुबंध.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 4:22 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध डेयरी ब्रांड सांची और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड यानि एनडीडीबी के बीच अनुबंध होने के बाद सांची दुग्ध संघ में तेजी से बदलाव की तैयारी चल रही है. पहली बार सांची दूध को 5 लीटर के बड़े पैक में लॉन्च करने की योजना बनाई गई है. दूध की प्रोसेसिंग के लिए 4 लाख लीटर का नया प्लांट भी लगाया जा रहा है. इसके साथ ही दही और उससे जुड़े उत्पादों के लिए 40 हजार लीटर क्षमता का अत्याधुनिक प्लांट भी लगाया जा रहा है. भोपाल दुग्ध संघ के सीईओ प्रीतेश जोशी ने बातचीत में उन्होंने बताया कि एनडीडीबी और राज्य सरकार के सहयोग से सांची ब्रांड में व्यापक बदलाव किए जा रहे हैं.
11 हजार गांव तक होगा सांची नेटवर्क
सांची प्रोडक्ट के नेटवर्क को गांवों तक मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर इसका विस्तार किया जा रहा है. सीईओ प्रीतेश जोशी ने बताया कि "प्रदेश में 11 हजार गांवों तक डेयरी नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य तय किया जा है. इस दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकार और एनडीडीबी मिलकर काम कर रहे हैं. इस वर्ष ही प्रदेश के करीब 2500 नए गांवों में दुग्ध संग्रहण की व्यवस्था शुरू की गई है. इन गांवों में लगभग 50 से 60 हजार नए दूध उत्पादक सांची से जुड़े हैं.
सांची में दही उत्पादों की मिलेगी पूरी रेंज
बता दें कि भोपाल दुग्ध संघ की स्थापना लगभग 50 वर्ष पहले हुई थी. ऐसे में प्लांट और यहां की मशीनें काफी पुरानी हो चुकी थी. इसी को ध्यान में रखते हुए अब दही और उससे जुड़े उत्पादों के लिए नया अत्याधुनिक प्लांट लगाया जा रहा है. यह प्लांट करीब 40 हजार लीटर क्षमता का होगा और जल्द ही इसे लॉन्च किया जाएगा. इस प्लांट में दही, छाछ, लस्सी, मीठी लस्सी और श्रीखंड जैसे उत्पादों की प्रोसेसिंग की जाएगी. इसके शुरू होने के बाद भोपाल सहित आसपास के शहरों के उपभोक्ताओं को दही की पूरी नई रेंज और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद मिलेंगे.
पहली बार 5 लीटर पैक में मिलेगा सांची दूध
सांची दुग्ध संघ पहली बार दूध की बड़ी पैकिंग की शुरुआत करने जा रहा है. अब तक सांची के दूध के पैकेट 200 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर और 1 लीटर के ही उपलब्ध थे, लेकिन अब अगले महीने से 5 लीटर पैक में भी दूध बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा. यह पैकिंग खासतौर पर होटल, रेस्टोरेंट, कैटरिंग और आइसक्रीम उद्योग से जुड़े कारोबारियों को ध्यान में रखकर शुरू की जा रही है. ऐसे व्यवसायों को बड़ी मात्रा में दूध की जरूरत होती है और यह पैक उनके लिए काफी सुविधाजनक रहेगा.
गर्मियों में भी खराब नहीं होगा सांची दूध
दूध खराब होने की सबसे बड़ी वजह कोल्ड चेन में कमी को माना जाता है. दूध को पशु से लेकर डेयरी प्लांट तक सही तापमान में रखना बेहद जरूरी होता है. इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2025-26 में सांची डेयरी ने गांवों में करीब 120 दूध ठंडा करने वाली मशीनें स्थापित की हैं. इसके साथ ही भोपाल डेयरी प्लांट की रेफ्रिजरेशन क्षमता भी बढ़ाई गई है. इससे दूध की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद मिलेगी और खराब होने की समस्या भी कम होगी.
तीन स्तर पर होती है दूध की गुणवत्ता जांच
सीईओ प्रीतेश जोशी ने बताया कि दूध की जांच तीन अलग-अलग स्तरों पर की जाती है. पहला स्तर गांव की दुग्ध समिति में होता है, जहां किसान से दूध एकत्रित करते समय ही उसकी जांच की जाती है. दूसरा स्तर चिलिंग सेंटर का होता है, जहां दूध को ठंडा करने के साथ उसकी गुणवत्ता की दोबारा जांच होती है. वहीं तीसरा और अंतिम स्तर डेयरी प्लांट का होता है. डेयरी में वही टैंकर प्रवेश कर पाता है, जिसका दूध सभी गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरता है.
किसानों को दूध की अच्छी कीमत दे रहा सांची
डेयरी सेक्टर में पशु आहार और पशुपालन की लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में किसानों को मिलने वाले दूध के दाम भी बढ़े हैं. सीईओ जोशी ने बताया कि वर्ष 2024-25 में सांची के माध्यम से किसानों को औसतन करीब 42 रुपए प्रति लीटर का मूल्य मिल रहा था. जबकि वर्तमान वित्तीय वर्ष में यह औसत कीमत बढ़कर 47 रुपए प्रति लीटर से अधिक हो गई है. यानी दूध क्रय मूल्य में लगभग 10 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है.
दूध का दूध पानी का पानी से जीता भरोसा
प्रीतेश जोशी के अनुसार ग्राहकों के भरोसे को और मजबूत करने के लिए सांची डेयरी ने खास अभियान भी शुरू किया है. जून 2025 से भोपाल शहर की अलग-अलग कॉलोनियों में दूध का दूध पानी का पानी अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत लोगों के सामने दूध की गुणवत्ता की जांच करके दिखाई जाती है. इस पहल को शहरी उपभोक्ताओं से अच्छा प्रतिसाद मिला है और इससे सांची ब्रांड पर भरोसा भी बढ़ा है.
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निजी डेयरियों के बीच भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत
सीईओ प्रीतेश जोशी के अनुसार सांची ब्रांड की सबसे बड़ी ताकत उपभोक्ताओं का विश्वास है. इसी भरोसे के आधार पर गुणवत्ता सुधार, नए उत्पादों की लॉन्चिंग और बेहतर ब्रांडिंग पर लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सांची का मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने से है. यही रणनीति आगे भी ब्रांड को मजबूत बनाएगी."