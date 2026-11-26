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भोपाल में संविधान गौरव दिवस, गजेंद्र सिंह शेखावत ने याद दिलाया अंबेडकर का आर्थिक योगदान

भोपाल में संविधान गौरव दिवस का आयोजन ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को संविधान गौरव दिवस का आयोजन किया गया. इस संगोष्ठी में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्हें केवल संविधान निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र, जल प्रबंधन और शासन व्यवस्था के दूरदर्शी चिंतक के रूप में भी समझना जरूरी है.

इस संगोष्ठी के दौरान मंच के सामने एक महिला मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने अचानक खड़ी हो गई और अपनी बात कहने के लिए मंच की तरफ बढ़ने लगी. इसके बाद सुरक्षाकर्मी इस महिला को अपने साथ बाहर लेकर गए और उससे पूरे मामले की पड़ताल की. इस घटना को लेकर भाजपा ने खंडन भी किया.