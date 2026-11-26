भोपाल में संविधान गौरव दिवस, गजेंद्र सिंह शेखावत ने याद दिलाया अंबेडकर का आर्थिक योगदान
संविधान गौरव दिवस कार्यक्रम में मोहन यादव ने कहा-संविधान ने दिया लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का अधिकार. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 10:08 PM IST
भोपाल: राजधानी के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में गुरुवार को संविधान गौरव दिवस का आयोजन किया गया. इस संगोष्ठी में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्हें केवल संविधान निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि अर्थशास्त्र, जल प्रबंधन और शासन व्यवस्था के दूरदर्शी चिंतक के रूप में भी समझना जरूरी है.
इस संगोष्ठी के दौरान मंच के सामने एक महिला मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के सामने अचानक खड़ी हो गई और अपनी बात कहने के लिए मंच की तरफ बढ़ने लगी. इसके बाद सुरक्षाकर्मी इस महिला को अपने साथ बाहर लेकर गए और उससे पूरे मामले की पड़ताल की. इस घटना को लेकर भाजपा ने खंडन भी किया.
'अंबेडकर को सिर्फ संविधान निर्माता तक सीमित न रखें'
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, "संविधान गौरव दिवस केवल औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर की महान विरासत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है. अंबेडकर सामाजिक अन्याय के खिलाफ संघर्ष करने वाले योद्धा और दलित-वंचितों के अधिकारों के लिए जीवनभर काम करने वाले नेता थे.
आमतौर पर बाबा साहेब अंबेडकर को संविधान के शिल्पकार के रूप में याद किया जाता है, लेकिन उनके जीवन का दूसरा पक्ष भी महत्वपूर्ण है. वे अर्थशास्त्र के गहरे जानकार थे और उन्होंने जल प्रबंधन, अर्थव्यवस्था और देश की शासन व्यवस्था पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए. उनके लेखों और पुस्तकों में आधुनिक भारत का सपना दिखाई देता है."
'संविधान ने दिया लोकतंत्र में सत्ता परिवर्तन का अधिकार'
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा, "भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए संविधान सबसे बड़ा और पवित्र माध्यम है. जनता 5 साल तक सरकार के कामकाज का मूल्यांकन करती है और चुनाव के जरिए अपना फैसला सुनाती है. संविधान देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है और इसके उद्धेश्य के मूल भावों को समझना जरूरी है."
'न्याय, समानता और बंधुता संविधान की आत्मा'
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, "बाबा साहेब ने अपनी पीड़ा को प्रेरणा बनाया और संघर्ष के दम पर ऊंचाइयां हासिल कीं. संविधान की मूल भावना न्याय, समानता और बंधुता है." इस दौरान खंडेलवाल ने अंबेडकर के राजनीतिक जीवन और संविधान से जुड़े ऐतिहासिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए संविधान की गरिमा बनाए रखने पर जोर दिया.
मंच के सामने महिला ने मोहन यादव से लगाई गुहार
गुरुवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में संविधान गौरव दिवस के अवसर पर संगोष्ठी आयोजित की गई थी. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल समेत भाजपा के कुछ विधायक और शहर के प्रबुद्धजन उपस्थित थे. इसी दौरान मंच के सामने एक महिला के मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की घटना चर्चा में आई, बाद में मामले को लेकर भाजपा ने खंडन जारी किया.
भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी ने बताया, "युवती ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की इच्छा जताई थी, जिस पर मोहन यादव ने उससे व्यक्तिगत बातचीत की. युवती ने 5 अगस्त 2026 को डीएड द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि प्राथमिक शिक्षक वर्ग-1 भर्ती 2025 में पात्रता की अंतिम तारीख 25 अगस्त 2025 थी. युवती निर्धारित समय पर अर्हता पूरी नहीं कर सकी, इसलिए नियमों के तहत पात्रता में समस्या है."