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सागर में संत रविदास मंदिर के लोकार्पण के लिए PM मोदी को इनवाइट करेंगे मोहन यादव

वाराणसी से शुरू हुई समरसता कलश यात्रा भोपाल पहुंची. ये कलश यात्रा अब गांव-गांव जाएगी. बृजेंद्र पटेरिया की रिपोर्ट.

Bhopal Samrasta Kalash Yatra
वाराणसी से शुरू हुई समरसता कलश यात्रा भोपाल पहुंची (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 7:25 PM IST

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भोपाल : संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती के मौके पर वाराणसी से शुरू हुई समरसता कलश यात्रा राजधानी भोपाल पहुंच गई. भोपाल में संत रविदास मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई. इसके बाद रवीन्द्र भवन में संत रविदास सामाजिक समरसता संकल्प समारोह आयोजित किया गया.

संत रविदास से सीखने की जरूरत

सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत सहित संत समाज के लोग मौजूद रहे. इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा "रविदास जी के भजन आज भी प्रसांगिक हैं. संत रविदास के जीवनकाल हमें उस व्यवस्था को सीखने की जरूरत है. जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने समरसता और समानता के भाव को मजबूत करने की दिशा में काम किया है."

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV BHARAT)

समरसता संकल्प से भाईचारे की भावना

मुख्यमंत्री ने कहा " समरसता संकल्प अभियान के जरिए सामाजिक समरसता, भाईचारे की भावना को जागृत करने का काम किया जा रहा है. यह अभियान हर व्यक्ति के समान अधिकार, सम्मन और अवसर प्राप्त करने की की भावना को भी मजबूत करता है. सागर में 100 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे संत रविदास महाराज के भव्य मंदिर के लाकार्पण के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया जाएगा." बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा "यह समरसता का अभियान है. रविदास ऐसे संत थे, जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया."

दुष्यंत गौतम ने कांग्रेस पर साधा निशाना

सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता दुष्यंत गौतम ने वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा "तुष्टिकरण की राजनीति की वजह से लोगों की यह धारणा बन गई है कि इसे पूरा गाने से कुछ लोग नाराज हो जांएगे." बीजेपी अनुसूचित जाति विभाग के मंत्री नागर सिंह चौहान ने कहा "कलश यात्रा को गांव-गांव तक लेकर जाया जाएगा ताकि इसके जरिए संत रविदार के संदेश को समाज के हर वर्ग में पहुंचा जा सके."

समरसता अभियान 7 माह चलेगा

बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने कहा "नरेन्द्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने संत रविदास के त्याग और बलिदान को सम्मान देने का काम किया. संत रविदास के विचार जन-जन तक पहुंचें, यह आज की जरूरत है. इसलिए इस अभियान का नाम समरसता संकल्प रखा गया है." यह अभियान पूरे 7 माह तक चलेगा. 29 जुलाई से इस अभियान को वाराणसी से शुरू किया गया. कलश वंदन यात्रा के दूसरे चरण में अब यह कलश जिलों-जिलों में जाएंगे. तीसरे चरण के तहत जिलों में कार्यक्रम होंगे और इसके बाद गांव-गांव तक पहुंचेंगे.

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