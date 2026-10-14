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OBC आरक्षण पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की आई मांग

प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की आई मांग ( ETV Bharat )

भोपाल: हाईकोर्ट द्वारा कमलनाथ सरकार में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए लाए गए अध्यादेश और संशोधिन कानून को निरस्त करने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. एक तरफ जहां मोहन सरकार और कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है. वहीं, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक नई मांग छेड़ दी है.

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