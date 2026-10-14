OBC आरक्षण पर मध्य प्रदेश में सियासत तेज, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की आई मांग
प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण की मांग, समाजवादी पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष बोले सीएम हाउस का घेराव करेगी सपा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 6:02 PM IST
भोपाल: हाईकोर्ट द्वारा कमलनाथ सरकार में पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सीमा 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए लाए गए अध्यादेश और संशोधिन कानून को निरस्त करने के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है. एक तरफ जहां मोहन सरकार और कांग्रेस पार्टी ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को तैयार है. वहीं, मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी एक नई मांग छेड़ दी है.
सीएम ने कहा था, डंके की चोट पर देंगे आरक्षण
भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में बुधवार को आयोजित पत्रकारवार्ता में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डा. मनोज यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 23 साल पूरे हो चुके हैं. इसमें 18 महीने कांग्रेस की सरकार रही. कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया था. लेकिन भाजपा सरकार जब से आई है, कोर्ट के नाम पर उलझा रही है. यादव के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था, डंके की चोट पर आरक्षण देंगे. 27 ही नहीं 28 प्रतिशत भी देंगे. लेकिन भाजपा सरकार पिछड़े वर्ग को गुमराह कर रही है.
प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग
मनोज यादव ने कहा कि हम 27 प्रतिशत से बिलकुल संतुष्ठ नहीं हैं. जिसकी जितनी संख्या है, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए. मध्य प्रदेश में पिछली जनगणना के अनुसार 52 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए. इसके साथ ही सरकारी उपक्रमों के साथ प्राइवेट संस्थानों में भी आरक्षण का लाभ देने की मांग भी की गई है. यादव के अनुसार ओबीसी को उसका हक दिलाने के लिए जिला स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपेगे. साथ ही राजधानी में बड़ा ओदालन किया जाएगा और विरोध में सीएम हाउस का घेराव भी किया जाएगा.
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12 का नियम, 18 साल रहने के बाद भी नहीं दिए पट्टे
बुधनी के कोसमी गांव में आदिवासी परिवारों को वनभूमि से हटाने के मामले में भी डा. मनोज यादव ने कहा कि वन विभाग का नियम है, यदि 12 साल से अधिक किसी का कब्जा रहता है, तो उसे पट्टा दिया जाए. इनको सरकार पट्टा दे सकती है. लेकिन उल्टा घर उजाड़ने का काम कर रही है. यादव ने कहा कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जनता के साथ खड़े होकर नौटंकी कर रहे थे. जब आप 18 साल मुख्यमंत्री थे, तब आपने इनको पट्टे क्यों नहीं दिए. अब आप कृषि मंत्री हैं, लेकिन किसानों को खाद तक नहीं दे पा रहे. किसान लाइन में खड़ा है. सारे पावर आप के पास हैं. खाद का कोटा आप तय करते हो. फिर भी मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत है.