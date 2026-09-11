ETV Bharat / state

डिंडौरी में कटेंगे साल बोरर संक्रमित 1 लाख 46 हजार पेड़, केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से मिली मंजूरी

वन विभाग के प्रयासों के बाद भी साल बोरर के संक्रमण को रोकने में सफलता नहीं मिली है. साल बोरर से डिंडौरी जिले के 30 हजार 344 हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैले साल के पेड़ों को नुकसान पहुंचा है. कीड़ों के संक्रमण को रोकने के लिए अब वन विभाग ने प्रभावित 1 लाख 46 हजार पेड़ों को काटने का निर्णय किया है.

इसके बाद ग्रामीणों ने 19 लाख साल बोरर के सिर इकट्ठे भी किए, लेकिन इसके बाद भी साल के पेड़ों को नुकसान से नहीं बचाया जा सका है. इसको देखते हुए अब केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इन पेड़ों को काटने की मंजूरी दे दी है. वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है.

भोपाल: मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में साल के संक्रमित पेड़ों को अब काटे जाने की तैयारी की जा रही है. संक्रमित पेड़ों की संख्या 1 लाख 46 हजार 784 है. साल के इन पेड़ों को साल बोरर बीटल ने भारी नुकसान पहुंचाया है. हालांकि पेड़ों को बचाने के लिए वन विभाग ने स्थानीय आदिवासियों को कीड़ों के सिर इकट्ठा करने के लिए निर्धारित राशि देने का ऐलान किया था.

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास बी.एस अन्निगेरी के मुताबिक, "केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इन पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगी थी. मंत्रालय से यह अनुमति मिल गई है और अब अक्टूबर माह से कटाई शुरू कर दी जाएगी.

हालांकि अनुमति के पहले केन्द्रीय मंत्रालय ने कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी. इसमें संक्रमित पेड़ों की पहचान के लिए किए गए सर्वेक्षण की पद्धति, सैंपलिंग, प्रभावित पेड़ों का वर्गीकरण और विशेषज्ञों द्वारा किए गए सत्यापन की जानकारी मांगी गई थी. इसके अलावा स्वस्थ पेड़ों को काटे जाने से बचाने के उपाए, वर्किंग प्लान और कटाई के बाद फिर से जंगल तैयार करने की प्लानिंग मांगी गई थी. इस जानकारी के बाद ही अनुमति मिली है."

'ब्रीडिंग साइकिल तोड़ना हुआ मुश्किल'

रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर ए के खरे कहते हैं, "साल के पेड़ों के लिए साल बोरर किसी अभिशाप से कम नहीं है. साल के पेड़ों को यह कीट धीरे-धीरे खोखला कर देता है. यह कीट साल के पेड़ की छाल के नीचे कैंबियम के जरिए सुरंग बनाते जाते हैं और इस वजह से पेड़ को धीरे-धीरे गंभीर नुकसान पहुंचता है. पेड़ों में बनने वाली यह सुरंग दूसरे साल बोरर के कीटों के लिए प्रजनन का स्थान बन जाते हैं और धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ती जाती है. ऐसे में इन कीटों की ब्रीडिंग साइकिल को तोड़ने की कोशिश की जाती है.

यही वजह है कि स्थानीय आदिवासियों के जरिए इनको मारकर इनके सिर को इकट्ठा कराया जाता है और 2 रुपए प्रति सिर के हिसाब से इन्हें भुगतान किया जाता है. इसका दूसरा तरीका होता है कि सुरक्षित पेड़ को तले से काट कर गिरा दिया जाता है. इसके बाद जब इसके तने से रस निकलता है तो इसकी खुशबु सूंघकर इसे पीने के लिए बड़ी संख्या में कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं और फिर इन्हें खत्म किया जाता है."

पेड़ों को काटा जाना क्यों जरूरी?

पूर्व आईएफएस अधिकारी डॉ सुदेश वाघमारे कहते हैं, "संक्रमित पेड़ों को काटकर दूसरे पेड़ों को सुरक्षित किया जाता है. दरअसल मानसून में ही मादा बीटल पेड़ की छाल के दरारों में अंडे देती है. इन अंडों की संख्या 400 तक हो सकती है. इसके बाद यह कई महीनों तक पेड़ के अंदर ही रहते हैं और गर्मियों में प्यूपा सुप्तावस्था में चले जाते हैं और अगले मानसून तक यह कीड़े वयस्क होकर बाहर निकलते हैं. इस तरह साल के गंभीर पेड़ों को काटकर हटा देने से इनके अंदर मौजूद लार्वा से अगले मानसून में नए कीड़े नहीं बन पाते."