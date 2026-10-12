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मंदिरों में फूल-मालाओं की जगह चढ़ा रहे पेन-कॉपी, बच्चों का भविष्य संवार रहा सकारात्मक सोच ग्रुप

मंदिर में फूल-मालाओं की जगह चढ़ा रहे पेन-कॉपी ( ETV Bharat )

भोपाल: मंदिरों में चढ़ने वाले फूल-मालाओं से निकलने वाले कचरे को कम करने के लिए भोपाल में समाजसेवी महिलाओं के समूह सकारात्मक सोच ने अनूठी पहल शुरु की है. इससे जहां मंदिरों से प्रतिदिन निकलने वाली निर्माल्य सामग्री में कमी आएगी. वहीं, इस नवाचार से वंचित और जरुरतमंद बच्चों का भविष्य भी संवारा जा सकेगा. हालांकि अभी यह मुहिम केवल भोपाल के मंदिरों तक ही सीमित है, लेकिन भविष्य में इसे अन्य शहरों के मंदिरों तक ले जाने का प्रयास भी हो रहा है.

कचरे में फेंक दी जाती थी फूल-मालाएं