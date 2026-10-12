मंदिरों में फूल-मालाओं की जगह चढ़ा रहे पेन-कॉपी, बच्चों का भविष्य संवार रहा सकारात्मक सोच ग्रुप
मंदिर में कम होगा फूल-मालाओं का कचरा, कॉपी-किताबों से संवरेगा जरूरतमंद बच्चों का भविष्य, भोपाल में सकारात्मक सोच की अनूठी पहल. रिपोर्ट- विश्वास चतुर्वेदी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 12, 2026 at 4:11 PM IST
भोपाल: मंदिरों में चढ़ने वाले फूल-मालाओं से निकलने वाले कचरे को कम करने के लिए भोपाल में समाजसेवी महिलाओं के समूह सकारात्मक सोच ने अनूठी पहल शुरु की है. इससे जहां मंदिरों से प्रतिदिन निकलने वाली निर्माल्य सामग्री में कमी आएगी. वहीं, इस नवाचार से वंचित और जरुरतमंद बच्चों का भविष्य भी संवारा जा सकेगा. हालांकि अभी यह मुहिम केवल भोपाल के मंदिरों तक ही सीमित है, लेकिन भविष्य में इसे अन्य शहरों के मंदिरों तक ले जाने का प्रयास भी हो रहा है.
कचरे में फेंक दी जाती थी फूल-मालाएं
सकारात्मक सोच समूह की सदस्या अनीता ने बताया कि, ''हम लोग स्वच्छता और पर्यावरण के लिए काम करते हैं. ये अभियान हम लोग मंदिरों में भी चलाते हैं. लेकिन जब हम मंदिरों में जाते थे, तो वहां कई सारी समस्याएं आ रही थी. जैसे कि जो निर्माल्य सामग्री थी, उसका कोई उपयोग नहीं हो पा रहा था. हमारी टीम ने बहुत कोशिश की, इसके लिए डस्टबिन भी रखे गए. जिससे इस निर्माल्य सामग्री को नगर निगम के कलेक्शन सेंटर भेजा जाए, जिससे इसका सदुपयोग हो सके. लेकिन कई बार इसका सदुपयोग होता, कई बार यह ऐसे ही कचरे में फेंक दिया जाता था.''
समस्या आई, तो निकाला निर्माल्य सामग्री का समाधान
अनीता बताती हैं कि, ''हमारी टीम का एक उद्देश्य है, कि जहां भी समस्याएं आती हैं, हम समाधान खोजना शुरु कर देते हैं. जैसे डिस्पोजल प्रतिबंध की बात हुई, तो हम लोगों ने बर्तन बैंक की शुरुआत की. पॉलीथिन मुक्त की बात हुई तो हमने कपड़ों के थैलों का बैंक शुरू किया. इसी तरह जब मंदिरों में इस प्रकार के निर्माल्य सामग्री का सदुपयोग नहीं कर पा रहे थे, तो हमें लगा कि यह शुरुआत अपने से ही करनी होगी. इसके बाद हमारी टीम के सभी सदस्यों ने शपथ ली कि हमारी टीम के जितने भी सदस्य हैं, वो अब मंदिरों में फूल मालाओं को नहीं चढ़ाएंगे. क्योंकि भगवान जी को एक माला चढ़ गई, तो यह दिनभर के लिए पर्याप्त होती है. ऐसे हम लोगों ने सोचा कि पेन, पेंसिल, कॉपी-किताब या जो भी स्टेशनरी का सामान है, उसे भी फूल-मालाओं की जगह चढ़ाएंगे.''
गरीब परिवार के बच्चों की फीस भी भर रही महिलाएं
सकारात्मक सोच की किरन शर्मा बताती हैं कि, ''हम लोग साल 2014 से भोपाल में स्वच्छता को लेकर काम कर रहे हैं. लेकिन समय के साथ हमारे समूह में और भी सदस्य बढ़ते गए. इन सबकी इच्छा थी कि बच्चों को पढ़ाया जाए. ऐसे में हम लोगों ने जो आसपास झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले जरुरतमंद बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का काम शुरु किया. हमारा समूह ऐसे कई जरुरतमंद बच्चों के स्कूल की फीस भी भर रहा है. इसी दौरान हमें लगा कि इन बच्चों को स्टेशनरी की भी जरुरत पड़ती है, लेकिन इनके परिवार वाले यह खर्च वहन नहीं कर पाते. तब हमने गणेश मंदिर में बात की, यहां पहले से ही इस प्रकार का नवाचार किया जा रहा था. इसी प्रकार हमने अन्य मंदिरों को भी जोड़ा.''
मुरझा जाते हैं फूल, लेकिन किताबों से संवरेगा भविष्य
समूह की सोच है कि फूल कुछ समय बाद मुरझा जाते हैं, लेकिन शिक्षा के लिए की गई छोटी-सी मदद किसी बच्चे की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है. यह पहल आस्था के साथ सामाजिक जिम्मेदारी और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दे रही है. इस पहल का सबसे अहम पहलू उन बच्चों तक मदद पहुंचाना है, जिनके परिवारों के लिए पढ़ाई का जरूरी सामान जुटाना भी मुश्किल होता है. समूह की महिलाओं की कोशिश है कि पूजा में खर्च होने वाली छोटी-सी राशि का इस्तेमाल बच्चों की जरूरत पूरी करने में किया जाए. वहीं स्थानीय नागरिकों का भी कहना है कि, फूल-मालाएं जरूरत के मुताबिक ही चढ़ाई जानी चाहिए और उनके बेहतर उपयोग के विकल्प तलाशने चाहिए.