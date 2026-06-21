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जनता के आंसुओं के सैलाब में बह जाएंगी सरकारें, NEET और सिंहस्थ पर बोले सज्जन सिंह

सिंहस्थ 2028 को लेकर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने लगाए भ्रष्टाचार के आरोप, NEET पेपर पर धर्मेंद्र प्रधान को घेरा. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.

SAJJAN SINGH VERMA on Neet paper
NEET और सिंहस्थ पर बोले सज्जन सिंह (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 21, 2026 at 9:54 AM IST

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भोपाल: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यप्रणाली पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने नीट परीक्षा की धांधली, सिंहस्थ के नाम पर हो रहे विकास कार्यों, शहरी आवास योजना और कैंसर की दवाओं की आसमान छूती कीमतों को लेकर सरकार को आड़े हाथों लिया. वर्मा ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया कि वर्तमान व्यवस्था पूरी तरह फेल हो चुकी है और मंत्रियों का ध्यान जनता की समस्याओं पर नहीं, बल्कि सिर्फ भ्रष्टाचार की राशि बटोरने पर है.

नीट परीक्षा में लग चुका है घुन, जिम्मेदार चुप
नीट परीक्षा में हुई धांधली और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ को लेकर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि, ''नीट और सीबीएसई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में अब घुन लग चुका है. इस पूरी अव्यवस्था के कारण कई बच्चे डिप्रेशन में चले गए और कइयों ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया.'' वर्मा ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधते हुए कहा कि, ''इतनी बड़ी गड़बड़ी के बाद भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, जबकि इस भ्रष्टाचार की परछाई उनके घर तक पहुंचती है.'' उन्होंने कहा कि, ''मंत्री तो सिर्फ ऊपर-ऊपर रहते हैं, नीचे क्या चल रहा है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता.''

पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा बोले-जनता के आंसू सरकार बहा देंगे (ETV Bharat)

युवाओं के टूटे सपने, सेना पर ही अब भरोसा
परीक्षाओं में सेना की भूमिका और देश के युवाओं की स्थिति पर बात करते हुए पूर्व मंत्री ने भावुक और कड़ा संदेश दिया. उन्होंने कहा कि, ''आज सेना की जरूरत इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि जनता को केवल सेना पर ही विश्वास बचा है. जिन माता-पिता ने अपने बच्चों को डाक्टर बनाने के लिए जीवन भर की जमा-पूंजी लगा दी, आज उनकी आंखों के सामने सपने टूटकर बिखर चुके हैं.'' वर्मा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि, ''यदि इन पीड़ित नौजवानों और उनके माता-पिता की आंखों से आंसुओं का सैलाब निकला, तो ये सरकारें बाकायदा बह जाएंगी.''

सिंहस्थ पर बंदरबांट, 48 किमी के ग्रीनफील्ड में भ्रष्टाचार
इंदौर-भील मार्ग और सिंहस्थ से जुड़े विकास कार्यों पर बात करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने दावा किया कि, ''सिंहस्थ के नाम पर सरकार अरबों रुपए का फंड निकाल रही है. इस फंड का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भाजपा सरकार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा देती है.'' 48 किलोमीटर के प्रस्तावित ग्रीनफील्ड निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि, ''यदि किसी ईमानदार इंजीनियर को जिम्मेदारी दी जाए, तो वर्तमान में बताए जा रहे बजट से आधे से भी कम खर्च में इससे कहीं बेहतर और उच्च गुणवत्ता वाली सड़क तैयार की जा सकती है. लेकिन सरकार ने इसका बजट जानबूझकर बहुत ज्यादा बढ़ाकर बनाया है ताकि ठेकेदार, मंत्री और इंजीनियर तीनों मिलकर जनता का पैसा खा सकें.''

शहरी आवास योजना, दो साल में जर्जर हुए मकान
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी शहरी आवास योजना पर सवाल उठाते हुए वर्मा ने कहा कि, ''इसकी गति बेहद धीमी है. इसके अलावा कई शहरों में ये आवास ऐसी जगहों पर बना दिए गए हैं जहां कोई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है. यही वजह है कि दो-दो साल से मकान बनकर तैयार खड़े हैं, लेकिन कोई हितग्राही वहां जाने और रहने को तैयार नहीं है. देखरेख के अभाव में खिड़की-दरवाजे टूटने लगे हैं और दीवारें अभी से जर्जर हो रही हैं. यह पूरी योजना न्याय कम और सिर्फ भ्रष्टाचार का दिखावा ज्यादा बनकर रह गई है.''

कैंसर की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत बढ़े
सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि, ''एक तरफ केंद्र सरकार यह खोखला दावा करती है कि उसने कैंसर की दवाओं की कीमतें 25 प्रतिशत तक कम कर दी हैं, वहीं जमीनी हकीकत इसके उलट है. कैंसर की दवाओं के दाम 50 प्रतिशत तक बढ़ चुके हैं. मूल कीमत से 50 प्रतिशत अधिक दाम पर मरीजों को दवाएं मिल रही हैं, जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है.''

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