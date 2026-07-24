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बेटी के बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया, नाबालिग से दुष्कर्म के वक्त पहरा दे रहा था दोस्त, दोनों आरक्षक गिरफ्तार

भोपाल में बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर 17 साल की लड़की से आरक्षक ने किया दुष्कर्म, घटना के दौरान दूसरा आरक्षक दे रहा था पहरा.

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भोपाल में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 6:42 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: राजधानी में 17 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है. इस मामले में दो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे हैं. शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. दोनों पुलिसकर्मी ग्वालियर और धार में विशेष सशस्त्र बल (SAF) में आरक्षक के पद पर पदस्थ बताए जा रहे हैं. पुलिस पुरे मामले की जांच में जुट गयी है.

बेटी के बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाया

जब जनता का रक्षक ही भक्षक बन जाये तो क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना कठिन हो जायेगा. भोपाल में ऐसा ही एक बेहद ही शर्मनाक घटना सामने आई है. जहां पुलिस आरक्षक ने एक 17 साल की छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना लिया. दरअसल, आरोपी कॉन्स्टेबल ने अपनी बेटी के बर्थडे पार्टी का बहाना बनाकर छात्रा को मिलने बुलाया. इसके बाद उसे कमरे में ले जाकर बंधक बनाकर दुष्कर्म कर दिया.

दुष्कर्म मामले पर पुलिस का बयान (ETV Bharat)

कॉन्सेटबल ने किया दुष्कर्म, पहरा दे रहा था साथी

इसी दौरान उसका साथी पुलिसकर्मी अपने मासूम बेटे के साथ बाहर पहरा देता रहा. जानकारी के मुताबिक पीड़िता और आरोपी पहले पड़ोसी रह चुके हैं. पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी विशेष सशस्त्र बल (SAF) में आरक्षक के पद पर पदस्थ हैं. पीड़िता की शिकायत पर पहले कमला नगर थाने में जीरो पर एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद जहांगीराबाद थाना पुलिस ने असल मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

बीएनएस की धाराओं में केस दर्ज

आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है. जानकारी के मुताबिक धार में पदस्थ SAF आरक्षक संतोष सेन ने 22 जुलाई की शाम एक परिचित लड़की को फोन कर उसकी नाबालिग बेटी को जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए बुलाया था. इसके बाद शाम करीब साढ़े छह बजे नाबालिग वहां पहुंची. इस दौरान संतोष के साथ ग्वालियर में पदस्थ आरक्षक जितेंद्र राजपूत भी मौजूद था.

पुलिस ने दोनों आरोपियों पर शुरू की कार्रवाई

बताया गया है कि जितेंद्र का करीब 3-4 साल का बेटा भी उनके साथ था. आरोप है कि नाबालिग को जन्मदिन की पार्टी के बहाने के बुलाने के बाद उसे कार से शहर में अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया. शिकायत में पुलिसकर्मियों पर नाबालिग के साथ गंभीर गलत व्यवहार करने के आरोप लगाए गए हैं. घटना के बाद नाबालिग ने अपने परिजनों को इसकी जानकारी दी. इसके बाद परिजन उसे लेकर कमला नगर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. बाद में जहांगीराबाद पुलिस ने भी दोनों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया.

गिरफ्तार हुए दोनों आरक्षक

इधर एडिशनल पुलिस शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि "पीड़िता 9वीं की छात्रा है, उसने अपने परिजनों के साथ फरियादिया थाने में आकर रिपोर्ट की थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज कर लिया और दोनों आरक्षकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. इसके आगे की कार्रवाई की जा रही है. यह घटना 22 जुलाई की है और 23 जुलाई को परिजनों ने पुलिस को सुचना दी थी." वहीं अब पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गयी है. जहांगीराबाद पुलिस पीड़िता और उसके परिजनों के बयान के आधार पर और आगे कार्रवाई की बात कह रही है.

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