बछड़े को घर से उठा ले गया तेंदुआ, भोपाल में रात होते ही घरों में कैद हो रहे ग्रामीण
भोपाल के पास ग्रामीण इलाकों में तेंदुए की दस्तक, घर के बाहर बंधे बछड़े को उठा ले गया लेपर्ड, वन विभाग ने कराई मुनादी. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 8:23 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल से सटे ग्रामीण इलाकों में बीते एक महीने से तेंदुए का आंतक है. अमझरा, बासिया, जमुनिया और अमरावद समेत आसपास के गांव में लोगों ने रात में अकेले निकलना बंद कर दिया है. वन विभाग ने भी समझाइश दी है, कि जब तक आसपास तेंदुए का मूवमेंट है, तब तक शाम ढहने के बाद किसान अपने खेतों में न जाए. वहीं वन विभाग के मैदानी अमले को भी अधिकारियों ने पर्याप्त मात्रा में पटाखों का स्टाक रखने के निर्देश दिए हैं.
आधी रात आंगन से बछड़े को उठाया
अमझरा निवासी राहुल मालवीय ने बताया कि "बीते एक महीने से तेंदुए का मूवमेंट अमझरा और लहारपुर के जंगलों में देखा जा रहा है, लेकिन अब यह गांव के अंदर तक पहुंच गया है. बीते 4 दिनों में तेंदुए का मूवमेंट गांव में खेतों की तरफ देखा गया है. ग्रामीणों ने सोमवार सुबह भी तेंदुए को देखा था. उसके पग मार्ग भी सामने आए हैं. राहुल ने बताया कि इसके बाद सोमवार-मंगलवार को दरमियानी रात पर्वत सिंह राजपूत के घर से बछड़े को शिकार बनाया. हालांकि इससे पहले लहारपुर क्षेत्र में भी एक गाय और एक बछड़े का यह तेंदुआ शिकार बना चुका है."
गाय के पास था बछड़ा, सुबह खेत में मिला शव
पर्वत सिंह राजपूत ने बताया कि "रात के समय गाय को आंगन में बांधते हैं. उनके साथ ही बछड़ा रहता था, लेकिन वह कहीं जाता नहीं था, इसलिए उसे बांधते नहीं थे. रात में जब गांयों को बांधा, तो बछड़ा भी उनके पास ही बैठा था. सुबह जब घर के लोग उठे तो बछड़ा गायब था. खेत में जाकर देखा तो उसके गले और पेट का हिस्सा गायब था. ऐसा लग रहा था, जैसे तेंदुए जैसे बड़े दांत वाले जानवर ने बछड़े पर हमला किया हो. पर्वत ने बताया कि कुछ ही देर में पड़ोस के चाचा भी आ गए, उन्होंने भी सुबह तेंदुए को गांव में नाले को पार करते हुए देखा था."
ग्रामीणों ने रात में खेत जाना छोड़ा
अमझरा के रहवासियों ने ईटीवी भारत को बताया कि बीते 4 दिनों से उनके गांव में तेंदुए का मूवमेंट देखा जा रहा है. इसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग के मैदानी अमले को भी दी. सूचना मिलने के बाद नाकेदार और चौकीदार भी आए, लेकिन ट्रैप कैमरे लगाकर चले गए. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते तेंदुए को पकड़ लिया जाता तो बछड़े का शिकार नहीं होता. अब ग्रामीणों को डर है कि किसी दिन उनके मवेशी या गांव के लोग तेंदुआ का शिकार न बन जाए. इसीलिए खेती के समय में भी किसान खेतों में पानी देने या धान की कटाई करने से परहेज कर रहे हैं.
तेंदुए को पकड़ने अलग से मांगा बल
अमझरा में बछड़े के शिकार की सूचना मिलने पर समरधा रेंज के रेंजर दीपक श्रीवास्तव ने भी मौका मुआयना किया. इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से बात की और तेंदुए के पग मार्ग को देखा. साथ ही ग्रामीणों को रात के समय सावधानी बरतने और खेतों में न जाने की सलाह दी. श्रीवास्तव ने बताया कि तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने के लिए खेतों में ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं. कल से तेंदुए की लोकेशन पता करने और उसे जंगल की तरफ भगाने के लिए अतिरिक्त बल लगाया जाएगा.
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मूवमेंट नहीं बदला, तो केज लगाकर करेंगे रेस्क्यू
दीपक श्रीवास्तव ने बताया कि "नाकेदार को पर्याप्त मात्रा में पटाखे रखने के निर्देश दिए गए हैं. जिससे कि तेंदुआ यदि गांव में आता है, तो पटाखे फोड़कर उसे जंगल की ओर भगाया जा सके. इसके साथ ही आसपास के गांव में मुनादी कराई जा रही है. श्रीवास्तव ने बताया कि यदि दो से तीन दिन में तेंदुए का मूवमेंट जंगल की तरफ डायवर्ट नहीं होता, तो फिर वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमित लेकर केज लगाया जाएगा और उसका रेस्क्यू किया जाएगा."