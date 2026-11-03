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बछड़े को घर से उठा ले गया तेंदुआ, भोपाल में रात होते ही घरों में कैद हो रहे ग्रामीण

बछड़े को घर से उठा ले गया तेंदुआ ( Getty Image )

भोपाल: राजधानी भोपाल से सटे ग्रामीण इलाकों में बीते एक महीने से तेंदुए का आंतक है. अमझरा, बासिया, जमुनिया और अमरावद समेत आसपास के गांव में लोगों ने रात में अकेले निकलना बंद कर दिया है. वन विभाग ने भी समझाइश दी है, कि जब तक आसपास तेंदुए का मूवमेंट है, तब तक शाम ढहने के बाद किसान अपने खेतों में न जाए. वहीं वन विभाग के मैदानी अमले को भी अधिकारियों ने पर्याप्त मात्रा में पटाखों का स्टाक रखने के निर्देश दिए हैं.

आधी रात आंगन से बछड़े को उठाया