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भोपाल के 5 पुलिस थानों को मिले नए TI, दो थाना प्रभारियों को पुलिस लाइन अटैच किया

भोपाल : भोपाल (देहात) पुलिस अधीक्षक ने 5 थानों में नए सिरे से फील्डिंग जमाई है. लम्बे समय से एक ही थाने मे जमे बिलखरिया थाना प्रभारी उमेश कुमार चौहान और बैरसिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन को पुलिस लाइन (रक्षित केंद्र) भेजा गया है. पुलिस थानों मे कसावट लाने के लिए ये फेरबदल किया गया है. सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहली प्राथमिकता अपराधों पर अंकुश लगाना होना चाहिए.

किसे क्या जिम्मेदारी मिली

एसपी पंकज कुमार पांडे के अनुसार पुलिस निरीक्षक रामबाबू चौधरी को सूखीसेवनिया से बैरसिया थाना प्रभारी बनाया गया है. निरीक्षक शहवाज खान को नजीराबाद की नई जिम्मेदारी मिली है. निरीक्षक नरेन्द्र कुलस्ते को रक्षित केंद्र से बिलखिरिया थाना प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है. बैरसिया थाना प्रभारी वीरेन्द्र सेन को पुलिस लाइन भेजा गया है. बिलखिरिया थाना प्रभारी उमेश कुमार चौहान को भी पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है.

अरुण शर्मा बने सूखीसेवनिया थाना प्रभारी

उपनिरीक्षक अरुण शर्मा को पुलिस लाइन केंद्र से सूखीसेवनिया थाना प्रभारी बनाया गया है. ये सभी सभी पदस्थापनाएं आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेंगी. बैरसिया और बिलखरिया थाना प्रभारी लम्बे समय से पदस्थ थे. इनके स्थान पर नये निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गयी है. एसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए हैं. पुलिस विभाग का कहना है कि नई पदस्थापनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है.