भोपाल के 5 पुलिस थानों को मिले नए TI, दो थाना प्रभारियों को पुलिस लाइन अटैच किया
भोपाल देहात क्षेत्र में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस थानों में नए सिरे से जमावट. जानिए किस टीआई को कहां से कहां भेजा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 12:19 PM IST
भोपाल : भोपाल (देहात) पुलिस अधीक्षक ने 5 थानों में नए सिरे से फील्डिंग जमाई है. लम्बे समय से एक ही थाने मे जमे बिलखरिया थाना प्रभारी उमेश कुमार चौहान और बैरसिया थाना प्रभारी वीरेंद्र सेन को पुलिस लाइन (रक्षित केंद्र) भेजा गया है. पुलिस थानों मे कसावट लाने के लिए ये फेरबदल किया गया है. सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पहली प्राथमिकता अपराधों पर अंकुश लगाना होना चाहिए.
किसे क्या जिम्मेदारी मिली
एसपी पंकज कुमार पांडे के अनुसार पुलिस निरीक्षक रामबाबू चौधरी को सूखीसेवनिया से बैरसिया थाना प्रभारी बनाया गया है. निरीक्षक शहवाज खान को नजीराबाद की नई जिम्मेदारी मिली है. निरीक्षक नरेन्द्र कुलस्ते को रक्षित केंद्र से बिलखिरिया थाना प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है. बैरसिया थाना प्रभारी वीरेन्द्र सेन को पुलिस लाइन भेजा गया है. बिलखिरिया थाना प्रभारी उमेश कुमार चौहान को भी पुलिस लाइन स्थानांतरित किया गया है.
अरुण शर्मा बने सूखीसेवनिया थाना प्रभारी
उपनिरीक्षक अरुण शर्मा को पुलिस लाइन केंद्र से सूखीसेवनिया थाना प्रभारी बनाया गया है. ये सभी सभी पदस्थापनाएं आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से प्रभावी रहेंगी. बैरसिया और बिलखरिया थाना प्रभारी लम्बे समय से पदस्थ थे. इनके स्थान पर नये निरीक्षकों को जिम्मेदारी दी गयी है. एसपी ने सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए हैं. पुलिस विभाग का कहना है कि नई पदस्थापनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में बेहतर पुलिसिंग, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को मजबूत करना है.
देहात क्षेत्र में अपराध रोकना मकसद
देहात के अधिकांश थाना क्षेत्रों में जमीनी विवाद चोरी, लूटपाट, गुंडागर्दी के मामले सामने आते हैं. इसी को देखते हुए ये बदलाव किया गया है. एसपी देहात पंकज कुमार पांडे के मुताबिक "ये फेरबदल रूटीन प्रक्रिया है. नजीराबाद थाना प्रभारी दुर्जन सिंह प्रमोट होकर डीएसपी बनाए गए थे, इस कारण थाना खाली हो गया था. इसमें रक्षित केंद्र मे निरीक्षक शहवाज़ खान को थाना प्रभारी बनाया गया है, जबकि अन्य थानों मे फेरबदल करने के पीछे मकसद अपराध रोकना है."
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लंबित मामलों का निराकरण होगा
दावा किया जा रहा है कि भोपाल देहात क्षेत्र के थानों में नए अधिकारियों की नियुक्ति के बाद पुलिसिंग व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा. नए थाना प्रभारियों के सामने अपराध नियंत्रण, लंबित मामलों का निराकरण, आम जनता की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की चुनौती रहेगी. पुलिस विभाग को उम्मीद है कि नई जिम्मेदारियों के साथ अधिकारी अपने अनुभव और कार्यशैली से क्षेत्र में बेहतर परिणाम देंगे.