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भोपाल में महिला RTO इस्पेक्टर के सिर पर हथौड़े मारकर ली जान, प्रेमी ने मर्डर के बाद की आत्महत्या

भोपाल में महिला RTO इस्पेक्टर के सिर पर हथौड़े मारकर ली जान ( IANS )

भोपाल : राजधानी भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह महिला RTO निरीक्षक की हत्या से सनसनी फैल गई. लेखपाल कॉलोनी, भंवरी जोड़ के पास रहने वाली RTO निरीक्षक मीनाक्षी गोखले का शव उनके घर के अंदर मिला. उनके सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. वहीं, जांच की दिशा तब बदल गई जब घटनास्थल से 20 मीटर दूर ही महिला के प्रेमी का भी शव मिला, जिसने कथित तौर पर महिला की हत्या करने के बाद खुद आत्महत्या कर ली. विवाद के बाद सिर पर मारा हथौड़ा पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मीनाक्षी पिछले कुछ समय से सीधी निवासी पवन कुमार द्विवेदी के संपर्क में थी. पवन दो दिन पहले ही भोपाल आया था और मीनाक्षी के घर पर रह रहा था. पुलिस को आशंका है कि देर रात दोनों के बीच शादी को लेकर विवाद हुआ. विवाद बढ़ने पर पवन ने हथौड़े से मीनाक्षी के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, जिससे उसकी मौत हो गई. इसके बाद घर से करीब 20 मीटर दूर पेड़ पर जाकर पवन ने आत्महत्या कर ली. भोपाल के खजूरी थाना क्षेत्र का मामला (Etv Bharat) सुबह महिला मित्र ने दी पुलिस को सूचना पुलिस के मुताबिक सोमवार सुबह करीब 7 बजे मीनाक्षी के साथ रहने वाली महिला मित्र ने घटना की सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही खजूरी सड़क थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घर के अंदर मीनाक्षी का लहूलुहान शव पड़ा था और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस को खून से सना हथौड़ा मिला. पुलिस ने FSL टीम को बुलाया और टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं.