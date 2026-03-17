ETV Bharat / state

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खत्म होगी प्रांत व्यवस्था, साल 2027 तक समाप्त हो जाएंगे प्रांत संघचालक जैसे कई पद

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने वाले समय में होने जा रहा बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन. मध्य प्रदेश प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने दी जानकारी.

RSS NEW DIVISIONAL STRUCTURE
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में होने जा रहे बड़े बदलाव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 11:07 PM IST

|

Updated : March 17, 2026 at 11:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आने वाले समय में बड़ा संगठनात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा. साल 2027 के बाद प्रांत व्यवस्था पूरी तरह समाप्त कर दी जाएगी और उसकी जगह संभाग आधारित नई संरचना लागू होगी. इसके साथ ही प्रांत संघचालक, प्रांत कार्यवाह और प्रांत प्रचारक जैसे प्रमुख दायित्व भी खत्म हो जाएंगे. यह बात मध्य प्रदेश प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने मंगलवार को राजधानी के विश्व संवाद केंद्र में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान कही.

भोपाल संभाग से नर्मदापुरम को जोड़ेंगे

प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने बताया कि "वर्तमान प्रांत कार्यकारिणी का कार्यकाल मार्च 2027 तक जारी रहेगा, क्योंकि इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और 2024 में इसका गठन हुआ था. इसके बाद नई व्यवस्था लागू होगी, जिसमें संगठन का पूरा ढांचा विकेंद्रीकरण की ओर बढ़ेगा. नई संरचना के तहत प्रांत की जगह संभाग कार्यकारिणी काम करेगी. मध्य भारत प्रांत को दो संभागों में बांटा जाएगा. ग्वालियर संभाग में चंबल का विलय होगा, जबकि भोपाल संभाग में नर्मदापुरम को जोड़ा जाएगा. संभाग स्तर पर वही जिम्मेदारियां होंगी जो अभी प्रांत स्तर पर निभाई जाती हैं."

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में खत्म होगी प्रांत व्यवस्था (ETV Bharat)

संगठनात्मक बदलाव का कारण

प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने बताया कि "इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य संघ के कार्य को नीचे तक ले जाना और कार्यकर्ताओं की सक्रियता को बढ़ाना है. केंद्रीय कार्यकारिणी के कई अधिकार अब क्षेत्र स्तर पर दिए जा रहे हैं, जबकि प्रांत स्तर के कार्य संभाग संभालेंगे. प्रदेश स्तर पर केवल समन्वय के लिए एक प्रदेश कार्य समिति बनाई जाएगी, जिसमें प्रदेश प्रचारक और प्रदेश कार्यवाहक जैसे सीमित पद रहेंगे. यही लोग सरकार और संघ के बीच तालमेल रखेंगे. जबकि बाकी कार्यकर्ता संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे."

RSS ORGANIZATIONAL CHANGES
देश में 85 और प्रदेश में 7 संभाग होंगे (ETV Bharat)

'देश में 85 और प्रदेश में 7 संभाग होंगे'

प्रांत संघ चालक अशोक पांडे ने बताया कि "देशभर में इस नई व्यवस्था के तहत कुल 85 संभाग बनाए जाएंगे. मध्य प्रदेश में 7 संभाग होंगे, जबकि मध्य क्षेत्र में कुल 9 संभाग शामिल रहेंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और रायपुर भी शामिल हैं. वर्तमान में भी संघ तेजी से विस्तार कर रहा है. मध्यभारत प्रांत में 2481 स्थानों पर 3842 शाखाएं संचालित हो रही हैं. इसके अलावा सैकड़ों सेवा कार्य, प्रशिक्षण वर्ग और सामाजिक अभियान चलाए जा रहे हैं, जो संघ की जमीनी पकड़ को और मजबूत कर रहे हैं."

Last Updated : March 17, 2026 at 11:12 PM IST

TAGGED:

RASHTRIYA SWAYAMSEVAK SANGH
MOHAN BHAGWAT RSS
RSS ORGANIZATIONAL CHANGES
BHOPAL NEWS
RSS NEW DIVISIONAL STRUCTURE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.