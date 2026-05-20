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शरीर में आत्मा के समान हैं रोजगार सहायक, भोपाल के जंबूरी मैदान में बोले सीएम

हालांकि, लंबे समय से नियमितीकरण और सचिव पद पर संविलियन की मांग कर रहे रोजगार सहायकों को इस मुद्दे पर स्पष्ट आश्वासन नहीं मिला, जिससे कई कर्मचारियों में मायूसी भी दिखाई दी.

भोपाल : राजधानी के जंबूरी मैदान में बुधवार को प्रदेशभर से ग्राम रोजगार सहायकों का विशाल सम्मेलन बुलाया गया. इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी सम्मिलित हुए. इस दौरान मुख्यमंत्री ने रोजगार सहायकों को गांवों के विकास की मुख्य धुरी बताते हुए कई अहम घोषणाएं कीं. इनमें सेवा आयु 62 वर्ष तक बढ़ाने, मातृत्व-पितृत्व अवकाश, निर्दाेष साबित होने पर दोबारा नौकरी और मृतक रोजगार सहायकों के परिवारों को आर्थिक सहायता की घोषणा मुख्य हैं.

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, '' पंचायत सचिव और रोजगार सहायक गांवों के विकास की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं. पंचायतों में योजनाओं के संचालन, डिजिटल कार्यों और शासन की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में रोजगार सहायकों की अहम भूमिका है. शरीर में आत्मा नहीं हो तो शरीर बेकार है, वैसे ही पंचायत में रोजगार सचिव नहीं तो पंचायत अधूरी है.'' उन्होंने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने का जिक्र करते हुए कहा कि आज गांवों में डीबीटी, डिजिटल भारत और विकास योजनाओं को सफल बनाने वाले असली ध्वजवाहक रोजगार सहायक ही हैं.

रोजगार सहायकों के लिए बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री ने कहा, '' सरकार रोजगार सहायकों की चिंता कर रही है और आने वाले समय में कई ठोस फैसले लिए जाएंगे.'' उन्होंने बताया कि रोजगार सहायकों की सेवा आयु 62 वर्ष तक बढ़ा दी गई है. इसके साथ ही महिला रोजगार सहायकों को प्रसूति अवकाश, मातृत्व अवकाश और ऐच्छिक अवकाश देने की घोषणा की गई. वहीं, पुरुष ग्राम रोजगार सहायकों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश भी मिलेगा. सीएम ने कहा कि पंचायत सचिवों के रिक्त पदों, आयु सीमा और अनुकंपा नियुक्ति जैसे मामलों पर भी सरकार विचार कर रही है.

निर्दाेष साबित होने पर दोबारा मिलेगी नौकरी

मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में एक और महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा, '' यदि किसी ग्राम रोजगार सहायक पर आपराधिक मामला दर्ज हो जाता है और बाद में वह अदालत से निर्दाेष साबित हो जाता है, तो उसे दोबारा नौकरी में लिया जाएगा.'' उन्होंने कहा कि जब कोई अपराध नहीं किया तो फिर क्यों बाहर करना? सरकार आपके सम्मान और सुरक्षा के साथ खड़ी है.

हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों को सहायता

सम्मेलन में आते समय दो ग्राम रोजगार सहायकों हुरजी मेड़ा और लखन कमोदिया की सड़क हादसे में मौत हो गई. मुख्यमंत्री ने दोनों के परिवारों को 10-10 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की. इसके अलावा गंभीर घायलों को एक लाख रुपए और अन्य घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की बात भी कही गई. साथ ही घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी.

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नियमितीकरण की मांग पर नहीं मिला जवाब

सम्मेलन में पहुंचे कई रोजगार सहायकों को उम्मीद थी कि सरकार नियमितीकरण और सचिव पद पर पदोन्नति को लेकर बड़ी घोषणा करेगी. ग्वालियर से आए अवतार सिंह सूर्यवंशी ने कहा, '' उम्मीद तो काफी थी, लेकिन मन की मन में रह गई.'' वहीं, यशपाल प्रजापति ने कहा, '' पिछले 15 वर्षों से ग्राम रोजगार सहायक लगातार काम कर रहे हैं और उन्हें नियमित कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए. हालांकि मुख्यमंत्री ने इस मांग पर कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की.''