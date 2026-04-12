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भोपाल में 11 घंटे में लूट की 2 वारदातों से हड़कंप, डॉक्टर के बाद 2 महिलाओं से चलते वाहन से छीना बैग

भोपाल में लुटेरों का आतंक ( ETV Bharat )