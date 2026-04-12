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भोपाल में 11 घंटे में लूट की 2 वारदातों से हड़कंप, डॉक्टर के बाद 2 महिलाओं से चलते वाहन से छीना बैग

राजधानी भोपाल में लुटेरों के हौसले बुलंद. आंखों में मिर्च पाउडर डालकर लूटा सोने का कड़ा वहीं चलते वाहन से महिलाओं से छीना बैग.

BHOPAL ROBBERS TERROR
भोपाल में लुटेरों का आतंक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 3:47 PM IST

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भोपाल: राजधानी में लुटेरों का आतंक बढ़ता जा रहा है. मुख्यमंत्री निवास के पास डॉक्टर से लूट की घटना के महज 11 घंटे बाद रायसेन रोड पर बदमाशों ने एक और वारदात को अंजाम दिया. शनिवार की शाम यहां दोपहिया वाहन से अपनी सहेली के साथ जा रही आशा कार्यकर्ता के साथ चलते वाहन पर लूट की घटना हुई. इस घटना में दोनों महिलाएं चलती गाड़ी से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं. दोनों को आईसीयू में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है.

बाइक सवार लुटेरों ने झपट्टा मारकर छीना बैग

रायसेन रोड पर गोविंदपुरा इलाके में बाइक सवार लुटेरों ने दोपहिया वाहन से जा रहीं 2 महिलाओं के कंधे पर टंगा बैग झपट्टा मारकर छीना और फरार हो गए. अचानक हुए हमले से संतुलन बिगड़ने पर दोनों महिलाएं चलती गाड़ी से गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. घटना में आशा कार्यकर्ता का हाथ फ्रैक्चर हो गया, जबकि उसकी सहेली के सिर में गंभीर चोट आई है और उसे 8 टांके लगाए गए हैं. घायल महिलाओं का इलाज आईसीयू में जारी है. वहीं मौके से दोनों आरोपी फरार हो गए.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

सूचना मिलने पर गोविंदपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

एसीपी अदिति बी सक्सेना ने बताया कि "दोनों महिलाएं एक्टिवा से जा रही थीं तभी बाइक सवार 2 बदमाशों ने उनके बैग पर झपट्टा मारा और गाड़ी का संतुलन बिगड़ने से महिलाओं की गाड़ी गिर गई. जिससे दोनों महिलाएं घायल हो गई. आरोपियों की तलाश के लिए टीम बना दी गई है. आसपास के सीसीटीवीे चेक किये जा रहे हैं. आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा."

11 घंटे पहले ही डॉक्टर से हुई थी लूट

इस घटना के 11 घंटे पहले मुख्यमंत्री निवास के पास डॉ मनोज वर्मा के साथ भी बाइक सवार लुटेरों ने उनकी साईकल को पहले टक्कर मारी फिर मिर्च पाउडर आंखों मे डालकर सोने का कड़ा छीनकर फरार हो गए थे. जिनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है. लगातार हो रही इन घटनाओं से शहर में दहशत का माहौल है और कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

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