भोपाल में होश उड़ाने वाला एक्सीडेंट, ब्रिज की दीवार तोड़ 20 फीट नीचे गिरा ट्राला, ऊपर अटका ड्राइवर
भोपाल एयरपोर्ट रोड पर हुआ खतरनाक हादसा, ब्रिज की दीवार तोड़कर नीचे गिरा ट्राला, ड्राइवर की हालत गंभीर. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : October 23, 2026 at 2:37 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के गांधीनगर स्थित एयरपोर्ट रोड पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. एयरपोर्ट के सामने ब्रिज से गुजर रहा तेज रफ्तार ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर सीमेंट की साइड वॉल तोड़ता हुआ करीब 20 फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा. हादसा इतना गंभीर था कि ट्राला का चेचिस नीचे गिर गया, जबकि उसकी बॉडी ब्रिज के ऊपर ही अटक गई. दुर्घटना में ट्राला चालक को गंभीर चोटें आई हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.
दीवार तोड़ते हुए ब्रिज से नीचे गिरा ट्राल
बताया जा रहा है कि हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे हुआ. ट्राला बायपास की ओर जा रहा था. प्रत्यक्षदर्शी राजीव ने बताया कि "ब्रिज से उतरते समय ट्राला की रफ्तार तेज थी. इसी दौरान चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्राला सीधे ब्रिज की सीमेंट से बनी साइड वॉल से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार टूट गई और ट्राले का निचला हिस्सा करीब 20 फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा.
नीचे गिरा चेचिस, ब्रिज पर अटकी रही बॉडी
हादसे के बाद मौके का नजारा देखकर लोग हैरान रह गए. ट्राले का चेचिस नीचे गिरकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि उसकी बॉडी ब्रिज पर ही अटकी रही. दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की सूचना मिलने के बाद घायल चालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका उपचार जारी है.
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बाल-बाल टला बड़ा हादसा
जिस समय ट्राला नीचे गिरा, उस दौरान सर्विस लेन से कोई राहगीर नहीं गुजर रहा था. ऐसे में एक बड़ा हादसा टल गया. यदि उस समय सर्विस लेन पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद होता, तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था. दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. वहीं मामले में गांधीनगर थाना प्रभारी सुनील चतुर्वेदी ने बताया कि "एयरपोर्ट रोड पर हुए हादसे की जांच की जा रही है. दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई और ट्राला अनियंत्रित कैसे हुआ, इसका पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा." फिलहाल हादसे में ट्राला चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है.