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भोपाल में होश उड़ाने वाला एक्सीडेंट, ब्रिज की दीवार तोड़ 20 फीट नीचे गिरा ट्राला, ऊपर अटका ड्राइवर

भोपाल में होश उड़ाने वाला एक्सीडेंट ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी भोपाल के गांधीनगर स्थित एयरपोर्ट रोड पर शुक्रवार को भीषण सड़क हादसा हो गया. एयरपोर्ट के सामने ब्रिज से गुजर रहा तेज रफ्तार ट्राला अचानक अनियंत्रित होकर सीमेंट की साइड वॉल तोड़ता हुआ करीब 20 फीट नीचे सर्विस लेन पर जा गिरा. हादसा इतना गंभीर था कि ट्राला का चेचिस नीचे गिर गया, जबकि उसकी बॉडी ब्रिज के ऊपर ही अटक गई. दुर्घटना में ट्राला चालक को गंभीर चोटें आई हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

दीवार तोड़ते हुए ब्रिज से नीचे गिरा ट्राल