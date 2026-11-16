भोपाल में महिला पत्रकार को ट्रक ने कुचला, दर्दनाक मौत, बिहार की रहने वाली थी सपना
नो-एंट्री में घुसे डंपर ने महिला पत्रकार को कुचला, रैपिडो बाइक से ऑफिस जा रही थी सपना, भदभदा चौराहे पर भयानक हादसा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 6:44 AM IST
भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवा महिला पत्रकार की जान चली गई. कमला नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भदभदा चौराहे पर सुबह करीब 8 बजे हुई दुर्घटना में ट्रेनी पत्रकार सपना की मौत हो गई. सपना मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और भोपाल के एक निजी न्यूज चैनल में इंटर्नशिप कर रही थी. वह रोजाना की तरह रैपिडो बाइक बुक कर अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक डंपर ने उसकी जान ले ली.
रैपिडो से सड़क पर गिरी सपना, पीछे से आ गया डंपर
पुलिस के मुताबिक नो-एंट्री में घुसे डंपर ने महिला पत्रकार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. पत्रकार सपना रैपिडो बाइक से ऑफिस जा रही थी तभी भदभदा चौराहे पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई. तभी पीछे से आ रहा डंपर का टायर उसके सिर पर से गुजर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सपना रैपिडो बाइक पर सवार होकर भदभदा चौराहे से गुजर रही थी, इसी दौरान एक अन्य बाइक सवार ने रैपिडो चालक को अचानक कट मार दिया. इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और सपना सड़क पर गिर गई. इसी बीच पीछे से आ रहा डंपर उसे कुचलते हुए निकल गया.
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डंपर चालक और कट मारने वाला बाइक सवार रडार पर
डंपर का पहिया सिर के ऊपर से गुजरने के कारण उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त डंपर नो-एंट्री क्षेत्र में प्रवेश कर आया था. घटना के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया. वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही कमला नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. एसीपी अंकिता खातरकर ने बताया, '' डंपर चालक और उस बाइक सवार की तलाश कर रही है, जिसके कट मारने से रैपिडो बाइक का संतुलन बिगड़ने की बात सामने आई है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाले जा रहै है साथ ही जिम्मेदार लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है.''
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न्यूज चैनल में इंटर्नशिप कर रही थी सपना
सपना बिहार की रहने वाली थी और पत्रकारिता की डिग्री लेने के बाद भोपाल में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रही थी. वह यहां के एक न्यूज चैनल में इंटर्नशिप के जरिए अपने सपनों को नई उड़ान देने में जुटी थी, लेकिन रविवार को एक झटके में सबकुछ खत्म हो गया और उसके परिवार और करीबियों के लिए जीवन भर का दुख दे गया.