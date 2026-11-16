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भोपाल में महिला पत्रकार को ट्रक ने कुचला, दर्दनाक मौत, बिहार की रहने वाली थी सपना

बिहार की रहने वाली थी सपना ( Etv Bharat )

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवा महिला पत्रकार की जान चली गई. कमला नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत भदभदा चौराहे पर सुबह करीब 8 बजे हुई दुर्घटना में ट्रेनी पत्रकार सपना की मौत हो गई. सपना मूल रूप से बिहार की रहने वाली थी और भोपाल के एक निजी न्यूज चैनल में इंटर्नशिप कर रही थी. वह रोजाना की तरह रैपिडो बाइक बुक कर अपने ऑफिस जा रही थी, लेकिन रास्ते में एक डंपर ने उसकी जान ले ली.

रैपिडो से सड़क पर गिरी सपना, पीछे से आ गया डंपर पुलिस के मुताबिक नो-एंट्री में घुसे डंपर ने महिला पत्रकार को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई. पत्रकार सपना रैपिडो बाइक से ऑफिस जा रही थी तभी भदभदा चौराहे पर बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह सड़क पर गिर गई. तभी पीछे से आ रहा डंपर का टायर उसके सिर पर से गुजर गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक सपना रैपिडो बाइक पर सवार होकर भदभदा चौराहे से गुजर रही थी, इसी दौरान एक अन्य बाइक सवार ने रैपिडो चालक को अचानक कट मार दिया. इससे बाइक का संतुलन बिगड़ गया और सपना सड़क पर गिर गई. इसी बीच पीछे से आ रहा डंपर उसे कुचलते हुए निकल गया.