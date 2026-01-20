भोपाल में जीप ने ऑटो को उड़ाया, मासूम की मौत, फरिश्ते के रूप में आए दो ऑटोचालक
राजधानी भोपाल में तेज रफ्तार बोलेरो की भीषण टक्कर से ऑटो सवार मासूम की मौत, उसका मां व ऑटो चालक गंभीर घायल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 10:13 AM IST
भोपाल : राजधानी भोपाल में सोमवार को बेहद दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. श्यामला हिल्स थाना क्षेत्र के टीटीआई गेट के कट पॉइंट पर तेज रफ्तार से आ रही बोलेरो ने ऑटो को उड़ा दिया. हादसे में 5 साल के बालक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई. ऑटोचालक को भी गंभीर चोटें आई हैं. इस दौरान दो ऑटोचालक फरिश्ता बनकर आए.
हादसे के तुरंत बाद वे मां-बेटे व ऑटोचालक को अपने ऑटो में लेकर दो अस्पतालों में गए. लेकिन मासूम की जान नहीं बच सकी.
ऑटो के परखच्चे उड़े, बच्चा दूर फिंका
सड़क हादसे में 5 साल के मासूम यशराज की दर्दनाक मौत हो गई. मासूम की मां नेहा पटेरिया और ऑटो चालक अनिकेत गंभीर रूप से घायल हो गए. ऑटो से मां-बेटे जा रहे थे, तभी बोलोरो ने कट पॉइंट के आगे भीषण टक्कर मारी. ऑटो के परखच्चे उड़ गए. ऑटो मे महिला फंस गई, जबकि बच्चा दूर फिंक गया. मौके पर मौजूद दो ऑटो चालकों ने इंसानियत की मिसाल पेश की. उन्होंने क्षतिग्रस्त ऑटो से घायलों को बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया.
दोनों ऑटो ड्राइवर ने इंसानियत की मिसाल पेश की
ऑटो ड्राइवर फैज़ान खान और मोहम्मद हाजी ने बताया "जैसे ही टक्कर हुई, बच्चा ऑटो से बाहर गिर गया. तुरंत घायलों को हम लोग निजी हॉस्पिटल लेकर गए. वहां से एम्बुलेंस से हमीदिया अस्पताल लेकर आये लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सका. बच्चे की मां की हालत गंभीर है. उनका इलाज हमीदिया अस्पताल में जारी है. ऑटो चालक अनिकेत को भी गंभीर चोटें आई हैं, उसके दोनों पैर टूट गए. जिसका उपचार किया जा रहा है.
- सड़क किनारे बैठ खा रही थीं खाना, तेज रफ्तार कार ने 14 महिला मजदूरों को रौंदा, दो की मौत
- रतलाम में एम्बुलेंस की टक्कर से मौत के बाद बांसवाड़ा मार्ग किया जाम, बच्चे नहीं जा सके स्कूल
कट प्वाइंट पर नहीं लगे साइन बोर्ड
सूचना मिलते ही श्यामला हिल्स थाना पुलिस मौके पर पहुंची. श्यामला हिल्स थाने के उप निरीक्षक घूमेंद्र सिंह ने बताया "पुलिस ने बोलेरो वाहन को जब्त कर लिया है और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है." प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे की वजह माना जा रहा है.
लोगों का कहना है कि कट पॉइंट पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा था. माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और साइन बोर्ड न होना हादसे की वजह है. राजधानी में होने वाले हादसे अधिकतर इसी वजह से होते हैं कि कट पॉइंट पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं हैं. मृतक बच्चा इंदौर लोकायुक्त पुलिस में पदस्थ निरीक्षक सचिन पटेरिया का बेटा बताया जा रहा है, जबकि घायल महिला नेहा उनकी पत्नी हैं.