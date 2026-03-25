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भोपाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी कार, 3 दोस्तों की मौत, वाहन काटकर निकाले शव

ट्रैक्टर-ट्रॉली से भिड़ी कार पुलिस के मुताबिक, चार दोस्त कार से चाय पीने के लिए गांव से निपानिया के लिए निकले थे. कुछ दूर जाने पर सामने से आ रही भूसे से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से उनकी कार की सीधी भिड़ंत हो गई, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे में हर्ष मेहर, सतीश मेहर और लकी अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि गब्बर गंभीर रूप से घायल है. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार की चेसिस को काट कर शव और घायल को बाहर निकालना पड़ा.

भोपाल: देहात इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के मुताबिक, गाड़ी काटकर तीनों युवकों के शव और घायल को बाहर निकाला गया. ईटखेड़ी थाना पुलिस जांच में जुट गयी है. हादसा ईंटखेड़ी थाना क्षेत्र के निपानिया इलाके में मंगलवार देर रात को हुआ.

कोई पढ़ाई तो कोई करता था खेती

शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि, ट्रैक्टर की केवल एक हेडलाइट जल रही थी, जिससे सामने आ रहे वाहन का सही अंदाजा नहीं लग सका और ट्रैक्टर ट्रॉली, कार से जा भिड़ी. बताया जा रहा है कि, कार चला रहा हर्ष मेहर बी. कॉम का छात्र था और परिवार का इकलौता बेटा था. लखन कुशवाह उर्फ लकी, सागौनी गांव बैरसिया रोड का रहने वाला था और खेती करता था.

सड़क हादसे में तीन दोस्तों की मौत (ETV Bharat)

सतीष मेहर ग्राम काछी बरखेड़ा का रहने वाला था. वह पिता के साथ खेती करता था. परिवार में वह दूसरे नंबर का था, उससे बड़ा एक भाई और छोटी एक बहन है. वहीं, योगेश सेन उर्फ गब्बर, काछी बरखेड़ा का निवासी है. वह गंभीर रूप से घायल है और भानपुर स्थित पीपुल्स अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है. योगेश भी अपने पिता के साथ खेती करता है.

इसी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकराई थी कार (ETV Bharat)

पुलिस ने की ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त

इधर, एडीओपी मंजू चौहान ने बताया कि, ''हदसे की जांच शुरू कर दी है. ट्रैक्टर ट्राली को जप्त कर लिया गया है. हादसा कैसे हुआ इसकी भी जांच की जा रही है. मृतक हर्ष मेहरा के पिता गुलाब मेहर चंदेरी गांव के सचिव हैं. जबकि मां रेखा चंदेरी ग्राम पंचायत की सरपंच हैं. हर्ष मेहर, भतीजा सतीश मेहर, दोनों के दोस्त लकी अहिरवार और गब्बर एक ही कार में चाय पीने के लिए गांव से निपानिया के निकले थे और ये हदसा हो गया. फिलहाल पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.''

एडिशनल एसपी डॉ. नीरज चौरसिया ने बताया कि, ''एक ट्रैक्टर ट्रॉली और कार की टक्कर हुई है. हादसे में तीन लोगों की डेथ हो गई है, जबकि एक घायल है. कार भोपाल से बड़खेड़ा जा रही थी.''