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भोपाल स्टेशन से हिरासत में 3 नाइजीरियन महिलाएं, डिटेंशन सेंटर भेजा, डिपोर्ट की तैयरी

भोपाल: राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन (RKMP) से तीन नाइजीरियन महिलाओं को हिरासत में लिए जाने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि डीआरआई की टीम ने संदेह के आधार पर तीनों महिलाओं को पकड़ा था. पूछताछ के दौरान भारत में उनके रहने से जुड़े जरूरी और पर्याप्त दस्तावेज नहीं मिलने पर मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई. पूछताछ के बाद तीनों महिलाओं को भोपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद मिसरोद थाना पुलिस ने तीनों महिलाओं को तलैया थाना पुलिस के हवाले किया.

रानी कमलापति स्टेशन से 3 नाइजीरियन महिलाओं को DRI की टीम ने शक के आधार पर हिरासत में लेकर भोपाल पुलिस के हवाले कर दिया गया है. DRI की टीम ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद तीनों महिलाओं को भोपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया. इसके बाद मिसरोद थाना पुलिस ने तीनों महिलाओं को तलैया थाना पुलिस के हवाले किया. तलैया पुलिस ने भी महिलाओं से पूछताछ की और भारत आने और यहां रहने के उद्देश्य के संबंध में जानकारी जुटाई.

पुलिस जांच में यह सामने आया कि तीनों महिलाओं के पास भारत में वैध रूप से रहने से जुड़े जरुरी दस्तावेज नहीं थे. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि तीनों महिलाएं भारत कब आईं, किस उद्देश्य से आईं और भोपाल में कहां रह रही थीं. इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि महिलाओं के पास वैध पासपोर्ट, वीजा या भारत में रहने की अनुमति से संबंधित दस्तावेज क्यों नहीं थे. उनके भारत में आने और रहने की पूरी परिस्थितियों की जांच की जा रही है.

डिटेंशन सेंटर भेजा गया

पूछताछ और प्रारंभिक जांच के बाद तीनों नाइजीरियन महिलाओं को डिटेंशन सेंटर भेजे जाने की जानकारी है. पुलिस अब संबंधित दस्तावेजों और इमिग्रेशन रिकॉर्ड के आधार पर आगे की कार्रवाई की तैयारी कर रही है. अब पुलिस की जांच में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि महिलाएं भारत में कब दाखिल हुईं, उनका यहां आने का मकसद क्या था और भोपाल में उनके संपर्क किन लोगों से थे.

डिपोर्ट करने की तैयारी

पुलिस के मुताबिक इन नाइजीरियन महिलाओं के पास

भारत में रहने के लिए जरूरी दस्तावेज नहीं मिलने के बाद अब तीनों महिलाओं को डिपोर्ट किए जाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने की तैयारी है. पुलिस और संबंधित एजेंसियां दस्तावेजों की जांच के साथ यह भी पता लगा रही हैं कि महिलाओं के भारत में रहने की वैध अवधि और उनकी इमिग्रेशन स्थिति क्या है.

वहीं एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि "इन लोगों के पास कोई वैध दस्तावेज, पासपोर्ट और अन्य पहचान संबंधी दस्तावेज नहीं पाए गए. इस संबंध में स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा है. अब पुलिस द्वारा उनकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई करने जा रही है."