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भोपाल RGPV कैंटीन के खाने में मिली छिपकली, स्टाफ ने तुरंत उठाकर खाया, बताया शिमला मिर्च

मध्य प्रदेश में भोपाल के राजीवी गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कैंटीन के खाने में छात्र को मिली छिपकली, स्टाफ ने उठाकर खाया, बताया शिमला मिर्च, छात्रों के हंगामे के बाद जांच के आदेश.

BHOPAL RAJIV FOOD LIZARD FOUND
भोपाल RGPV की कैंटीन के खाने में मिली छिपकली (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 5:34 PM IST

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भोपाल: राजधानी भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की कैंटीन के खाने में छिपकली मिलने का मामला सामने आया है. छात्रों का आरोप है कि शनिवार रात को रात के खाने के दौरान परोसी गई सब्जी में छिपकली मिली है. जब छात्रों ने इसकी शिकायत प्रबंधक से की तो, कर्मचारी ने उसे खाते हुए शिमला मिर्च बताया. छात्रों ने इस घटना का वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया. वहीं छात्रों ने कार्रवाई की मांग करते हुए वाइस चांसलर को ज्ञापन सौंपा है.

कैंटीन के खाने में मिली छिपकली

भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में घोर लापरवाही का मामला सामने आया है. RGVP कैंटीन के भोजन में छिपकली मिलने का दावा किया गया है. ये आरोप वहां के छात्रों ने लगाया है. जानकारी के अनुसार शनिवार रात छात्र डिनर के लिए कैंटीन पहुंचे थे, जहां उन्हें दाल, शिमला मिर्च की सब्जी, रोटी और चावल परोसा गया. खाना शुरू करते ही एक छात्र को सब्जी का स्वाद अजीब लगा. शक होने पर जब उसने सब्जी को ध्यान से देखा तो उसमें एक मरी हुई छिपकली दिखाई दी, जो पूरी तरह से सब्जी के साथ तली हुई थी. यह देखते ही वहां मौजूद अन्य छात्र भी चौंक गए और कैंटीन में हड़कंप मच गया.

भोपाल RGPV की कैंटीन के खाने में मिली छिपकली (ETV Bharat)

कर्मचारी ने खाई सब्जी, छिपकली मानने से किया इंकार

छात्रों ने तुरंत कैंटीन कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी, लेकिन कर्मचारी ने इसे छिपकली मानने से इनकार कर दिया और वो सब्जी उठाकर खा लिया. उसने दावा किया कि वह केवल शिमला मिर्च का टुकड़ा है. इस दौरान मौजूद छात्रों ने घटनाक्रम का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो सामने आने के बाद अन्य छात्रों और लोगों ने भी कैंटीन व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. छात्रों का कहना है कि कैंटीन के खाने की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई बार शिकायतें की जा चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि साफ-सफाई और भोजन की गुणवत्ता में लगातार लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती.

Bhopal RGPV ordered investigation
छात्र को खाने में मिली छिपकली (ETV Bharat)

छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मामले की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि इस तरह की लापरवाही से छात्रों के स्वास्थ्य के साथ गंभीर खिलवाड़ हो रहा है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है?

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राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (ETV Bharat)

कुलगुरु कार्यालय जाकर दर्ज कराया विरोध

आरजीपीवी के ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट अर्पित चौहान ने बताया कि "सोमवार को इस मामले को लेकर वाइस चांसलर कार्यालय में विरोध दर्ज कराया है. यह मामला आरजीपीवी की मुख्य कैंटीन का है. शनिवार रात 10:00 बजे के करीब स्टूडेंट की थाली में मरी हुई छिपकली मिली थी. रविवार को छुट्टी होने के कारण यह मामला उठ नहीं सका. सोमवार को इसके विरोध में आपत्ति जताई गई है. साथ ही ज्ञापन भी सौंपा गया है." एबीवीपी के सदस्य लोकेश तिवारी ने बताया कि "कैंटीन में करीब 500 स्टूडेंट रोजाना खाना खाने पहुंचते हैं. एग्जाम सेंटर के सामने मौजूद यह कैंटीन परिसर की सबसे बड़ी और मुख्य कैंटीन है.

Rajiv Gandhi College canteen Food
कुलगुरु के ऑफिस में जाकर सौंपा ज्ञापन (ETV Bharat)

कैंटीन संचालक की सफाई, छिपकली नहीं शिमला मिर्च थी

कैंटीन का संचालन करने वाले सुनील अग्रवाल ने बताया कि "छिपकली नहीं बल्कि वह शिमला मिर्च थी. हमारी कैंटीन के कर्मी ने स्टूडेंट के सामने खाकर भी दिखाया था. उस कर्मचारी को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है. RGVP कैंटीन के भोजन मे छिपकली थी या शिमला मिर्च सच्चाई क्या है? उसका पता जांच के बाद ही चलेगा. मामले की गंभीरता को देखते हुए RGVP प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं.

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