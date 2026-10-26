30 किमी में आबादी, तो वहां क्यों न्यूक्लियर प्लांट, उमंग सिंघार बोले-नियमों को ताक पर रख चुनी लोकेशन
न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के स्थान पर विवाद, उमंग सिंघार बोले-सरकार कर रही नियमों की अनदेखी, क्या प्लांट के लिए कोई और जगह नहीं मिली. रिपोर्ट-बृजेंद्र पटेरिया
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 3:36 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सरई कला में बनाए जा रहे टाटा न्यूक्लियर प्लांट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है. सिंघार आंदोलनकारियों से मिलने सरई भी पहुंचे थे. उमंग सिंघार ने कहा कि, ''न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया के नियमों के मुताबिक स्थापित होने वाले न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में 20 हजार से ज्यादा, 10 किलोमीटर के दायरे में 10 हजार और 30 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख से ज्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के दायरे में इन तीनों नियमों की अनदेखी की गई है. सिंघार ने सरकार से परियोजना का स्थान बदलने की मांग की है.
पॉवर प्लांट के विरोध में जल सत्याग्रह
पत्रकारों से रूबरू हुए उमंग सिंघार ने कहा कि, ''सरई कला में पॉवर प्लांट के लिए डेढ सौ एकड़ जमीन अधिग्रहित की जा रही है. इसके विरोध में स्थानीय रहवासी जल सत्याग्रह कर रहे हैं.'' उन्होंने आरोप लगाया कि, ''परियोजना के लिए यहां किए जा रहे बोर के लिए पंचायत की फर्जी अनुमति का सहारा लिया जा रहा है, जबकि संबंधित पंचायत द्वारा इस संबंध में कोई प्रस्ताव ही पारित नहीं किया गया.'' उन्होंने सवाल किया कि क्या प्रदेश में ऐसी कोई जगह नहीं है, जहां प्रोजेक्ट के आसपास 20 किलोमीटर के दायरे में कोई आबादी न हो.''
उमंग सिंघार ने कहा, ''इस प्रोजेक्ट के लिए न्यूक्लियर पॉवर कार्पोरेशन इंडिया के नियमों का उल्लंघन किया जा है. जिस स्थान पर परियोजना स्थापित की जा रही है, उसके 30 किलोमीटर के दायरे में बड़ी आबादी निवासरत है.'' सिंघार ने आरोप लाया कि, ''दुनिया के कई देशों में परमाणु परियोजनाएं बंद की जा रही हैं, इसके बाद भी देश में इस तरह के प्रोजेक्ट आखिर क्यों स्थापित किए जा रहे हैं. ऐसे प्रोजेक्ट के जरिए बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है.''
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विधानसभा में आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं
उमंग सिंघार ने केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों के मुआवजे में गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि, ''मुआवजे में गड़बड़ी का मामला उन्होंने विधानसभा में उठाया था. जवाब में सदन में मुख्यमंत्री ने एक माह में पूरे मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया था, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई. मुआवजा राशि के लिए स्थानीय लोगों को मजबूरन ज्वाइंट अकाउंट के लिए दवाब डाला जा रहा है और इसके जरिए मुआवजे की राशि में गड़बड़ी की जा रही है.''