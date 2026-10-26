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30 किमी में आबादी, तो वहां क्यों न्यूक्लियर प्लांट, उमंग सिंघार बोले-नियमों को ताक पर रख चुनी लोकेशन

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भोपाल: मध्य प्रदेश के रीवा स्थित सरई कला में बनाए जा रहे टाटा न्यूक्लियर प्लांट को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर नियमों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाया है. सिंघार आंदोलनकारियों से मिलने सरई भी पहुंचे थे. उमंग सिंघार ने कहा कि, ''न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया के नियमों के मुताबिक स्थापित होने वाले न्यूक्लियर पॉवर प्लांट के 5 किलोमीटर के दायरे में 20 हजार से ज्यादा, 10 किलोमीटर के दायरे में 10 हजार और 30 किलोमीटर के दायरे में 1 लाख से ज्यादा आबादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस प्रोजेक्ट के दायरे में इन तीनों नियमों की अनदेखी की गई है. सिंघार ने सरकार से परियोजना का स्थान बदलने की मांग की है.

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