राजस्व मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर दी खुली चुनौती, बोले-कभी मिठाई का डिब्बा भी लिया हो तो बताएं
मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोपों पर राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कांग्रेस को दी खुली चुनौती. बोले- 100 रुपए भी लिए हों तो बताएं.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : December 11, 2025 at 9:15 PM IST
भोपाल: विधानसभा चुनाव में अभी समय है लेकिन आम तौर पर चुनाव में जिस तरह की चुनौती दी जाती हैं वैसी ही मध्यप्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने मंत्रियों पर लगने वाले भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दी है. मंत्री करण सिंह वर्मा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा है कि उन्हें अगर 100 रुपए लेते हुए या एक मिठाई का डिब्बा लेते हुए भी कोई बता दे तो वे इस बात की चुनौती देते हैं. उन्होंने कहा कि विभागों के रिव्यू में राजस्व विभाग के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सौ फीसदी मार्किंग की है.
'कोई बताए अगर मैंने 100 रुपए भी लिए हों'
मध्य प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने ईटीवी भारत से बातचीत में कांग्रेस के भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कहा कि "मेरी चुनौती है कि मुझ पर 100 रुपए लेने का भी कोई आरोप लगा पाए. मैं तो खुली चुनौती देता हूं, कोई बताए कि मैंने कभी किसी से एक मिठाई का डिब्बा भी लिया हो या फिर सर्किट हाउस में अपने लोगों को भोजन करवाया हो. मैंने कभी किसी को सर्किट हाउस में भोजन करवाने को नहीं बोला. मेरे पास जो सरकारी गाड़ी है, उसमें मेरे परिवार के लोगों के बैठने की भी कोई शिकायत नहीं कर सकता. मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं. मैं राष्ट्र के लिए काम करता हूं अपने लिए काम नहीं करता."
'सीएम साहब ने मुझे सौ में से सौ नंबर दिए'
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 2 साल के कार्यकाल पूरे होने के साथ सरकार के सभी विभागों की समीक्षा की है. राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा से सवाल था कि आपके विभाग की समीक्षा में आपके विभाग की कितनी मार्किंग हुई . इस पर उन्होंन कहा कि "मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जो निर्देश देते हैं उसका पालन करते हैं. जाहिर बात है हमें 100 प्रतिशत ही मिलेगा. मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशन में हमारे विभाग को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सम्मानित किया."
मध्य प्रदेश के राजस्व विभाग को साइबर तहसील पहल के लिए प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए सममानित किया गया था. साइबर तहसील वो प्रयोग है कि जिसमें भूमि नामांतरण को डिजिटल तरीके से लोगों के लिए आसान बनाया गया.
'राजस्व में एक करोड़ से ज्यादा मामले के निपटारे'
मंत्री करण सिहं वर्मा ने बताया कि "राजस्व विभाग ने अब तक 16 लाख रजिस्ट्री के निपटारे किए हैं और अब तक सीमाकंन नामांकन का आंकड़ा एक करोड़ तक पहुंच गया है. इसके अलावा अतिवृष्टि में मोहन सरकार ने किसानों को 2 हजार करोड़ की राशि दी है. मैं ये मानता हूं कि अगर किसी की जमीन का पटान नहीं हुआ, किसी का सीमांकन नामांकन नहीं हुआ तो मैं ये मानता हूं कि मेरा काम नहीं हुआ. इसलिए जब तक काम पूरा ना हो जाए मैं जुटा रहता हूं."