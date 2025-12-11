ETV Bharat / state

राजस्व मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर दी खुली चुनौती, बोले-कभी मिठाई का डिब्बा भी लिया हो तो बताएं

राजस्व मंत्री ने कांग्रेस के आरोपों पर दी खुली चुनौती ( ETV Bharat )