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रिटायर्ड महिला जज की बहू की मौत के मामले में FIR, पति और सास को बनाया आरोपी

रिटायर्ड महिला जज की बहू की मौत के मामले में FIR ( ETV Bharat )

ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में कटारा हिल्स पुलिस दहेज हत्या सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. पुलिस ने पति समर्थ सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है. मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. वहीं, मृतिका के परिजन ने सास पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही ट्विशा के साथ मारपीट होती थी. वहीं, घर की तलाशी में पुलिस को अब तक कोई नोट नहीं मिला है.

भोपाल: राजधानी भोपाल में रिटायर्ड जज की बहू की संदिग्ध मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. कटारा हिल्स थाना पुलिस ने मृतिका ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह, सास और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. पिछले 2 दिन से ट्विशा शर्मा के परिजन इसकी मांग रहे थे और इसी को लेकर शव का अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे. पुलिस ने दहेज प्रताड़ना और हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज की है.

दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप

जानकारी के अनुसार ट्विशा शर्मा ने आत्महत्या की थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई थी. परिजन का आरोप है कि लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने के कारण उसकी मौत हुई और यह सामान्य आत्महत्या का मामला नहीं है. इसको लेकर मृतका के परिजन ने बुधवार को एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय, एसीपी ऑफिस और महिला थाने भी पहुंचे थे. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए देर रात केस दर्ज किया.

रिटायर्ड महिला जज की बहू की मौत के बाद न्याय की मांग (ETV Bharat)

मैट्रिमोनी साइट के जरिए हुई थी दोनों की मुलाकात

12 दिसंबर 2025 को 31 वर्षीय ट्विशा शर्मा की शादी क्रिमिनल लॉयर समर्थ सिंह से हुई थी. दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनी साइट के जरिए हुई थी. ट्विशा शर्मा के भाई हर्षित शर्मा (आर्मी में मेजर) ने पुलिस को बताया कि "पिछले हफ्ते ट्विशा ने कहा था कि "वह परेशान हो चुकी है और अब ज्यादा सहन नहीं कर सकती है.

पति पर दहेज के लिए प्रताड़ना का आरोप (ETV Bharat)

मोबाइल पर हुई बातचीत में ट्विशा ने बताया कि उसका पति पिछले 8 दिन से प्रताड़ित कर रहा था. छोटी-छोटी बातों पर उसका अपमान किया जा रहा था. वह भोपाल छोड़कर मायके लौटना चाहती थी. उसने नोएडा आने के लिए रिजर्वेशन भी करा लिया था, लेकिन इससे पहले उसकी मौत की खबर आ गई."

जॉब छोड़ने के बाद अपमानित करने का आरोप

मेजर हर्षित शर्मा का आरोप है, "शादी के शुरुआती समय तक सब सामान्य था. नौकरी छोड़ने के बाद ट्विशा के साथ व्यवहार बदल गया. उसे 'नाकारा' कहकर ताने दिए जाने लगे. आए दिन उसे अपमानित किया जाता था. इसकी वजह से वह डिप्रेशन में थी. परिजन ने आरोप लगाया कि पति इस बात को लेकर भी उसे ताने मारता था कि 'तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए तुम उसे गिराना चाहती हो.' परिवार का कहना है कि इस तरह की बातें ट्विशा को अंदर से तोड़ रही थीं."

ट्विशा शर्मा के पति और सास को बनाया आरोपी (ETV Bharat)

एसीपी डॉ रजनीश कश्यप ने बताया, "आत्महत्या मामले में दहेज प्रताड़ना और हत्या सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जो आरोप लगाए गए थे, उसकी जांच करवाई गई थी. जांच के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई है. अभी रिपोर्ट आना बाकी है.