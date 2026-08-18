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भोपाल में पूर्व जज की जमीन पर अतिक्रमण, हाईकोर्ट के आदेश पर 40 से अधिक मकानों पर चला बुलडोजर

भू-माफियाओं ने अधिकारियों की सांठगांठ से 78 डिसमिल जमीन पर किया कब्ज, बिना रजिस्ट्री और पट्टे के जमीन बेचा. 38 साल बाद हुआ अतिक्रमण मुक्त.

bhopal action against encroachment
भोपाल में 40 मकानों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 6:31 PM IST

5 Min Read
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भोपाल: राजधानी भोपाल के नारियल खेड़ा क्षेत्र में मंगलवार को प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद करीब 50 मकान सहित अन्य निर्माण को बुलडोजर चलाकर ढहा दिया. ये लोग निजी जमीन पर करीब 40 सालों से घर बना कर रह रहे थे. कार्रवाई के दौरान प्रशासन, नगर निगम की टीम और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा, ताकि किसी भी स्तिथि में कानून-व्यवस्था बनी रहे और अन्य गतिविधियों से निपटा जा सके.

बुलडोजर कार्रवाई से भारी आक्रोश

नारियलखेड़ा में निजी जमीन पर बने मकान और दुकानों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद हटाने की कार्रवाई हुई है. कार्रवाई को लेकर आक्रोशित स्थानीय निवासी भारी संख्या में मौके पर जमा हो गए. जहां रहवासियों में नाराजगी और चिंता का माहौल देखने को मिला.

हाईकोर्ट के आदेश पर 40 से अधिक मकानों पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)

बगैर नोटिस कार्रवाई का आरोप

स्थानीय रहवासी फरहा ने बताया, "मुझे कार्रवाई से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया. चार घंटे पहले अनाउंसमेंट के जरिए सूचना दी गई थी. अगर तोड़ना था तो हमको तीन-चार महीने का समय देना चाहिए था. ताकि हम लोग कहीं आसरा ढूंढ लेते, लेकिन प्रशासन ने मौका नहीं दिया."

घर या उचित मुआवजे की मांग

एक अन्य स्थानीय निवासी शकुंतला अहिरवार ने कहा, "लोगों को पहले मुआवजा या घर देना चाहिए. हम लोग इस इलाके में पिछले 40 वर्षों से रह रहे हैं. मेरे पास मकानों की रजिस्ट्री के अलावा बिजली-पानी के कनेक्शन और संपत्ति कर जमा करने से जुड़े दस्तावेज भी मौजूद हैं. ऐसे में अचानक मकानों को तोड़े जाने की कार्रवाई से परिवारों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है."

bhopal action against encroachment
बगैर नोटिश कार्रवाई का आरोप (ETV Bharat)

बरसात में परिवारों के सामने छत का संकट

स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें कार्रवाई की जानकारी बहुत कम समय पहले दी गई. यदि प्रशासन पहले पर्याप्त समय देता तो वे अपने दस्तावेज लेकर संबंधित अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रख सकते थे. ये कार्रवाई ऐसे समय की जा रही है जब राजधानी में बारिश का दौर जारी है. मकान टूटने के बाद परिवारों के सामने बच्चों और बुजुर्गों के साथ रहने की जगह का संकट खड़ा होने की चिंता है. प्रभावित लोगों ने प्रशासन से मानवीय आधार पर कुछ समय की मोहलत देने और वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग की है.

अब पूरा मामला विस्तार से समझिए

याचिकाकर्ता उपासना जौहरी ने बताया, "मेरे ससुर रिटायर्ड जज भगवान दास सहाय ने 1955 में नारियल खेड़ा में 78 डिसमिल जमीन खरीदी थी. ये जमीन मेरे बेटे अविनाश जौहरी के नाम पर खरीदी थी. जमीन खरीदने के बाद मौके पर तार फेंसिंग करवाई गई और 1991 तक उनका कब्जा रहा. लेकिन 1988 से ही भूमाफियाओं ने जमीन पर स्थानीय प्रशासन से मिली भगत कर कब्जा करने का प्रयास किया. कब्जे के विरोध में हम 1992 में जिला कोर्ट पहुंचे जहां से हमे स्टे मिला और केस जीत गए. तब पटवारी ने हमारे खसरा नंबर में हेर-फेर कर बड़ा रकबा सीलिंग में दर्शा दिया."

Bulldozer action in Bhopal
बरसात में परिवारों के सामने छत का संकट (ETV Bharat)

भू-माफियाओं ने बिना जिस्ट्री और पट्टे के जमीन बेचा

उन्होंने आगे बताया, "जब मामले में शिकायत हुई तो तत्कालीन कलेक्टर डीके जैन ने रिटायरमेंट से एक दिन पहले पटवारी को सस्पेंड किया, उसके बाद भी कब्जे नहीं हटे. फिर 1995 में कोर्ट से डिग्री मिली. इसके बावजूद कलेक्टर ने साथ नहीं दिया और माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए. जिसके बाद मेरी निजी जमीन पर मकान बनते गए. लोगों ने भू-माफियाओं से बिना रजिस्ट्री और पट्टे के मकान खरीद लिये. आज मेरी निजी जमीन पर 48 मकान तनें हुए हैं. यहां रहने वाले लोग कोर्ट को गुमराह करके स्टे ले आएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से हार गए, जिन चार मकानों को स्टे मिला है वह भी फर्जी कागज है और गलत खसरे पर उनको स्टे दिया गया है."

सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका खारिज

जौहरी ने बताया कि 30 जुलाई को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केविएट लगाई. तीन अगस्त को सामने वाली पार्टी कोर्ट पहुंची और 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सामने वाली पार्टी का केस खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि जबलपुर हाई कोर्ट से जो न्याय हुआ है वह सही है उसी को यथावत रखा जाए. कब्जे हटाने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया. इसके बाद न्यायधीश पलक रॉय ने जिला प्रशासन को अवमानना नोटिस दिया.

पूर्व जज की जमीन पर अतिक्रमण

कोर्ट के नोटिस के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिला प्रशासन हमारी जमीन के कुछ हिस्से को सरकारी भूमि बता रहा है. जबकि पूरी जमीन हमारी है और हमारे पास दस्तावेज मौजूद है. 78 डिसमिल जमीन पर 48 मकान बनाए गए हैं वह पूरी हमारी जमीन है, जबकि जिला प्रशासन 28 मकान के कब्जे वाली जमीन को ही हमारी बता रहा है.

जब एसडीएम रविश कुमार श्रीवास्तव से ईटीवी भारत की टीम बात करने की कोशिश तो उन्होंने बात करने से साफ इंकार कर दिया. उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि यह कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश के पालन में की जा रही है. इसके बाद वह गाड़ी में बैठकर चले गए.

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