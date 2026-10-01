रिटायर्ड IAS अधिकारी की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा, दो दिन पहले ही रखा था केयरटेकर, वारदात के बाद से फरार
केयरटेकर आने के 2 दिन बाद अधिकारी की हत्या, घर में LPG गैस कनेक्शन खोलकर भागा. आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस. रिपोर्ट-आबिद मुमताज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 9:03 AM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल में बुधवार सुबह 1982 बैच के रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिली है. पुलिस को पता चला है कि जिस केयरटेकर पर शक की सूई जा रही है, उसे रिटायर्ड अधिकारी की हत्या से दो दिन पहले ही बतौर केयरटेकर रखा गया था. पुलिस को केयर टेकर वरुण कुमार का एक सीसीटीवी फुटेज भी हाथ लगा है.
दो दिन पहले ही रखा गया था केयरटेकर
पुलिस की जांच का फोकस घर में हाल ही में काम पर रखे गए केयरटेकर वरुण कुमार पर है, जानकारी के मुताबिक, वरुण को 27 सितंबर को ही काम पर रखा गया था. वारदात के बाद से वह लापता है और उसका सामान भी घर में नहीं मिला है. इस जघन्य वारदात पर सीएम मोहन यादव का भी प्रतिक्रिया आया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के निधन पर दुःख जताया है. सीएम मोहन ने कहा कि दोषी छोड़ा नहीं जाएगा. उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.
बाहर से बंद मिला मुख्य दरवाजा
मृतक की पत्नी निशी अग्रवाल ने बताया, "बुधवार करीब 5:30 बजे उनकी नींद खुली. वह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकलने लगीं, लेकिन मुख्य दरवाजा बाहर से बंद मिला. इसके बाद उन्होंने घर के कर्मचारी अमर थापा को फोन किया. दरवाजा खुलने के बाद निशी अग्रवाल अपने पति के कमरे की तरफ गईं. कमरे का दरवाजा खोलने पर राकेश अग्रवाल का शव जमीन पर पड़ा मिला. उनके गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे. घटना की जानकारी आसपास के लोगों और घर में काम करने वाले कर्मचारियों को दी गई. इसके बाद रातीबड़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की."
अलमारी के लॉक टूटे मिले
पुलिस की शुरुआती जांच में घर की अलमारी के लॉक टूटे मिले हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि आरोपी ने घर में तलाशी ली थी. हालांकि, मृतक की पत्नी के मुताबिक, घर में कोई खास कीमती ज्वेलरी नहीं रखी थी. पुलिस फिलहाल यह पता लगाने में जुटी है कि अलमारी से कोई सामान या नकदी गायब हुई है या नहीं. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि हत्या का मकसद लूट था या इसके पीछे कोई अन्य वजह है.
घर में गैस भरकर आग लगाने की कोशिश की आशंका
हत्या के बाद किचन में एलपीजी सिलेंडर का पाइप निकला मिला. जिस्से गैस पूरे घर में फैल चुकी थी. ऐसे में पुलिस को आशंका है कि हत्या के बाद आरोपी ने घर में आग लगाकर वारदात के सबूत मिटाने की कोशिश की. फिलहाल पुलिस ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए हैं और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच की जा रही है.
विभिन्न पहलुओं की जांच में जुटी पुलिस
एसीपी अंकिता खातरकर ने बताया, "हत्या के बाद घर में जबरन घुसने के निशान, कोई सामान गायब होने, गैस खोलने और केयरटेकर के वारदात के बाद गायब होने जैसे पहलुओं की जांच की जा रही है. वारदात के समय घर में कौन मौजूद था. हत्या के बाद घटनाक्रम क्या रहा, इसकी भी पड़ताल की जा रही है. इन बिंदुओं पर जांच पूरी होने के बाद ही घटना की पूरी तस्वीर साफ होगी."
वरुण कुमार की पुलिस को तलाश
एसीपी अंकिता खातरकर ने कहा, "पुलिस यह जांच कर रही है कि फरार आरोपी वरुण कुमार का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था या नहीं. एजेंसी से भी संपर्क किया जा रहा है. केयरटेकर का रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और अन्य विवरण भी जांच के दायरे में हैं. वरुण कुमार पर ही पूरा शक है, उसके पकड़े जाने के बाद ही हत्या का खुलासा होगा."
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अमेरिका में रहता है इकलौता बेटा
रिटायर्ड अधिकारी राकेश अग्रवाल का इकलौता बेटा अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में नौकरी करता है. पिता की हत्या की सूचना मिलने के बाद वह भोपाल के लिए रवाना हुआ है और गुरुवार रात तक उसके पहुंचने की संभावना है. परिवार के मुताबिक, बेटे के भोपाल पहुंचने के बाद शुक्रवार को भदभदा विश्राम घाट पर राकेश अग्रवाल का अंतिम संस्कार किया जाएगा.