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रिटायर्ड IAS मर्डर में बड़ा सुराग, बस-ऑटो से लोकेशन बदल रहा आरोपी केयरटेकर, वृंदावन में ट्रेस

भोपाल: राजधानी भोपाल के बहुचर्चित रिटायर्ड IAS अधिकारी राकेश अग्रवाल हत्याकांड में पुलिस को आरोपी केयरटेकर वरुण की तलाश में बड़ा सुराग मिला है. पुलिस को उसकी लोकेशन उत्तर प्रदेश के वृंदावन में मिली है. लोकेशन ट्रेस होते ही भोपाल पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में सक्रिय हो गई हैं और आगरा-वृंदावन हाईवे समेत संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है.

पुलिस को चकमा देने के लिए लगातार बदल रहा ठिकाना जांच में सामने आया है कि हत्या के बाद से फरार चल रहा आरोपी वरुण लगातार अपना ठिकाना बदल रहा है. पुलिस को आशंका है कि वह लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, ताकि उसकी सटीक लोकेशन ट्रेस न हो सके. बस, ऑटो और अन्य स्थानीय साधनों के इस्तेमाल के कारण पुलिस के लिए उसकी घेराबंदी चुनौती बनी हुई है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, पिछले 24 घंटे में आरोपी की गतिविधियां आगरा-वृंदावन क्षेत्र में होने के संकेत मिले हैं. इसके बाद अलग-अलग पुलिस टीमें संभावित रास्तों और ठिकानों पर निगरानी कर रही हैं.

हत्या के बाद घर में छोड़े थे अहम सुराग

पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि राकेश अग्रवाल की हत्या के बाद आरोपी वरुण ने घर में साक्ष्य मिटाने की कोशिश की थी. घर में गैस सिलेंडर खोल दिए गए थे, जिससे आग या विस्फोट की स्थिति बन सकती थी. इसके अलावा आरोपी घर से गहने, नकदी और मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था. वारदात के बाद से ही पुलिस आरोपी की तलाश में मध्य प्रदेश के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ आरोपी वरुण (ETV Bharat)

भोपाल की ACP अंकिता खरतकार ने बताया कि, ''एक दर्जन के करीब टीम लगी हुई हैं, अभी तक कोई क्लू हाथ नहीं आया है. जहां भी आरोपी की लोकेशन मिल रही है वहां की पुलिस से को-ऑर्डिनेट कर रहे हैं. जल्दी हमें सफलता मिलेगी और आरोपी को हम पकड़ लेंगे.''

मृतक रिटायर्ड IAS राकेश अग्रवाल (ETV Bharat)

कई टीमें पीछे, जल्द गिरफ्तारी की कोशिश

अब वृंदावन में लोकेशन मिलने के बाद पुलिस की चुनौती आरोपी को पकड़ने की है. वरुण लगातार जगह बदल रहा है, ऐसे में पुलिस की टीमें उसके संभावित संपर्कों, आने-जाने के रास्तों और ठिकानों पर नजर रख रही हैं. पुलिस का फोकस अब आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या की पूरी साजिश, हत्या के पीछे की वजह और वारदात के बाद फरार होने के तरीके का खुलासा करने पर है. फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश में लगातार दबिश जारी है.