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रिटायर्ड महिला जज की प्रेग्नेंट बहू की मौत, भाई को किया आखिरी कॉल- अब बर्दाश्त नहीं होता

भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में रिटायर्ड महिला जज की गर्भवती बहू की मौत से मायके वालों में रोष. प्रताड़ना के गंभीर आरोप

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रिटायर्ड महिला जज की प्रेग्नेंट बहू की मौत, प्रताड़ना का आरोप (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 7:00 PM IST

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भोपाल : रिटायर्ड महिला जज की बहू द्वारा कथित रूप से खुद जान देने के मामले में पुलिस की जांच शुरू. ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी. उसकी शादी करीब एक साल पहले भोपाल निवासी सामर्थ शर्मा से हुई थी. सामर्थ वकील हैं. ट्विशा का भाई हर्षित शर्मा भारतीय सेना में मेजर हैं. भाई हर्षित शर्मा ने बताया "मंगलवार देर रात ट्विशा ने उन्हें फोन किया था. बातचीत के दौरान वह बेहद परेशान और मानसिक रूप से टूटी हुई लग रही थी. पिछले 8 दिन से पति द्वारा लगातार मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी. छोटी-छोटी बातों पर अपमानित किया जाता था और आए दिन ताने सुनने पड़ते थे."

मायके जाने के पक्ष में थी विवाहिता

पीड़ित भाई हर्षित शर्मा के मुताबिक "फोन पर ट्विशा ने कहा था कि अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे यहां से ले चलिए भैया.” वह भोपाल छोड़कर वापस नोएडा आना चाहती है. परिजनों के अनुसार "उसने मायके लौटने के लिए ट्रेन रिजर्वेशन तक करा लिया था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत की खबर आ गई." पीड़ित परिजनों का कहना है "भाई से बातचीत के कुछ समय बाद ही ट्विशा की सास का फोन आया. उन्होंने बताया कि ट्विशा ने घर में जान दे दी है." सूचना मिलते ही मायके पक्ष के लोग तुरंत भोपाल पहुंचे.

नौकरी छोड़ने के बाद बदल गया व्यवहार

पीड़ित भाई मेजर हर्षित शर्मा का आरोप है "शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य था, लेकिन नौकरी छोड़ने के बाद ट्विशा के साथ ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया. उसे नाकारा कहकर अपमानित किया जाता था. परिवार और उसकी परवरिश को लेकर भी ताने दिए जाते थे. लगातार मानसिक दबाव और अपमान की वजह से ट्विशा डिप्रेशन में चली गई थी और पिछले कुछ समय से बेहद तनाव में थी."

परिजनों का कहना है "मार्च महीने में ट्विशा की अनप्लांड प्रेग्नेंसी हुई थी. वह उस समय बच्चे के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ससुराल पक्ष उस पर बच्चा रखने का दबाव बना रहा था. पति इस बात को लेकर भी उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था. उससे कहा जाता था कि बच्चा मेरा नहीं है, इसलिए तुम उसे गिराना चाहती हो. इस तरह के आरोप और ताने ट्विशा को अंदर से तोड़ रहे थे."

पुलिस को नहीं मिला कोई लिखित नोट

मायके पक्ष ने आरोप लगाया "शादी के बाद से ही ट्विशा के साथ मारपीट और प्रताड़ना की घटनाएं होती थीं." पुलिस को घटनास्थल से अब तक कोई नोट नहीं मिला है. घर की तलाशी के दौरान भी कोई लिखित दस्तावेज बरामद नहीं हुआ. कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे ने बताया "पोस्टमार्टम हो गया है. पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई है. हर एंगल से जांच की जा रही है. मायके पक्ष के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. आगे की जांच एसीपी करेंगे."

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