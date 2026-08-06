रिहायशी क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर सुप्रीम कोर्ट और सख्त, सरकार की कमेटी पर रोक
सुप्रीम कोर्ट के ताजा रुख रुख के बाद भोपाल में दुकानों पर सीलबंदी की कार्रवाई तेज होने की संभावना. विश्वास चतुर्वेदी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 12:03 PM IST
भोपाल : राजधानी के रिहायशी इलाकों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी की है. अदालत ने राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है. हाई कोर्ट से मिले अंतरिम राहत आदेशों को निरस्त करते हुए स्पष्ट किया है "सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रही जांच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा." अब अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को होगी.
केवल कागजी कार्रवाई नहीं करें
संयुक्त रवासी संघर्ष समिति भोपाल के पूर्णेन्द्र शुक्ला ने बताया "सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध निर्माण और भू-उपयोग नियमों के उल्लंघन के मामलों में केवल कागजी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और नगर निगम से जवाब तलब करते हुए स्पष्ट किया कि जहां भी नियमों का उल्लंघन हुआ है, वहां प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए." न्यायालय ने यह भी कहा कि उसकी निगरानी में चल रही प्रक्रिया में समानांतर जांच या हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा.
सरकार की 10 सदस्यीय जांच समिति पर रोक
राज्य सरकार की ओर से गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. अदालत ने माना "जब मामला पहले से उसकी निगरानी में है, तब अलग से जांच समिति बनाकर समानांतर प्रक्रिया चलाना उचित नहीं है." इस दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश पक्ष पर भी अदालत ने नाराजगी जताई और सरकारी अधिवक्ता को फटकार लगाई. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा कुछ दुकान संचालकों को दिए गए अंतरिम राहत आदेशों को भी निरस्त कर दिया है. कहा है "इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश सर्वोपरि रहेंगे और कार्रवाई में किसी प्रकार की बाधा स्वीकार नहीं की जाएगी."
नगर निगम की रिपोर्ट पर उठे सवाल
सुनवाई के दौरान नगर निगम की ओर से कहा गया "वह कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए हैं." इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम की रिपोर्ट पर भी सवाल उठाए. कोर्ट में लगभग 100 प्रतिष्ठानों पर सीलिंग कार्रवाई का दावा किया गया था, जबकि सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वास्तविक रूप से केवल दो प्रतिष्ठानों को ही सील किया गया. इस पर अदालत ने नाराजगी व्यक्त की.
सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी
सुप्रीम कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को 5 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. अदालत ने स्पष्ट किया "अवैध निर्माण और रिहायशी क्षेत्रों में नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट अगली सुनवाई में प्रस्तुत की जाए." अगली सुनवाई अब 15 सितंबर को निर्धारित की गई है.
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समिति के निर्णय पर हटाई सीलबंदी
नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने कहा "सुप्रीम कोर्ट के लिखित आदेश मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. समिति के निर्णय के अनुसार सीलिंग के दौरान लगाए गए ताले खोले गए हैं और पूरा मामला समीक्षा के अधीन है. कानूनी प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."