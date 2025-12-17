ETV Bharat / state

सेटेलाइट से होगी नर्मदा, क्षिप्रा और बड़े तालाब के पानी की निगरानी, रोज होगा क्वालिटी चेक

मध्य प्रदेश में सेटेलाइट से की जाएगी जलाशयों की निगरानी, पानी की गुणवत्ता मापने लगाए जाएंगे यंत्र, रिमोट सेंसिंग से पता लगेगी क्वालिटी.

Madhya Pradesh Water Body Satellites monitring
जलाशयों में लगाए जाएंगे गुणवत्ता मापक यंत्र (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 17, 2025 at 5:52 PM IST

भोपाल: जल ही जीवन का आधार है और आज जल भी खतरे में है. भू-जल स्तर गिरने के साथ बढ़ते औद्योगीकरण, शहरीकरण और कृषि गतिविधियों समेत अन्य प्रयोजनों से बचा हुआ पानी भी प्रदूषित हो गया है. हालत यह है कि उज्जैन में क्षिप्रा जैसी पवित्र नदी का पानी श्रद्धालुओं के नहाने और आचमन के लायक भी नहीं है. यही हालत प्रदेश के अन्य जलाशयों की भी है. अब इस समस्या से निपटने के लिए नर्मदा, क्षिप्रा और भोपाल के बड़े तालाब समेत अन्य जलाशयों की निगरानी सेटेलाइट से की जाएगी. इसके लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा. साथ ही इन जलाशयों के पानी की गुणवत्ता को मापने के लिए भी यंत्र लगाए जाएंगे.

रिमोट सेंसिंग से बचेगा पैसा और श्रम

विशेषज्ञों का मानना है कि पुरानी और परंपरागत विधियों से जल की गुणवत्ता का आकलन करना बहुत कठिन प्रक्रिया है. इसमें अधिक समय, पैसा और मानव श्रम खर्च होता है. ऐसे में अब सरकार ने नदी-तालाब समेत अन्य बड़े जलाशयों के पानी की गुणवत्ता की निगरानी और सुधार के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकी का इस्तेमाल करने जा रही है. रिमोट सेंसिंग तकनीकी में खास बात यह है कि यह सैटेलाइट पिक्चर के माध्यम से सतही जल गुणवत्ता का सटीक और व्यापक विश्लेषण कर सकता है. इससे जल के विभिन्न गुणों जैसे शैवाल, गाद और अन्य प्रदूषकों का पता लगाना आसान हो जाता है.

जलाशयों में लगाए जाएंगे गुणवत्ता मापक यंत्र

पहले चरण में नर्मदा, क्षिप्रा, मंदाकिनी, बेतवा, चंबल, कान्ह, भोपाल का बड़ा तालाब और इंदौर के यशवंत सागर में जल के गुणवत्ता की निगरानी के लिए वाटर क्वालिटी यंत्र लगाया जाएगा. जिसमें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन, पीएम वैल्यू, तापमान, चालकता और उसके मैलेपन समेत अन्य दोषों की जांच होगी. इन जलाशयों में प्रतिदिन पानी का सैंपल लेकर जांच की जाएगी. यदि इसकी गुणवत्ता में ज्यादा अंतर आता है, तो मध्य प्रदेश प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेंगे.

Water Pollution Satellite monitring
सेटेलाइट से की जाएगी जलाशयों की निगरानी (ETV Bharat)

औपचारिकताएं पूर्ण, काम होगा शुरू

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य अच्युतानंद मिश्रा ने बताया कि "नदियों और बड़े जलाशयों में जल प्रदूषण और अतिक्रमण को लेकर एनजीटी गंभीर है. नगरीय निकायों और पंचायतों द्वारा सीवेज समेत गंदा पानी छोड़ने से रोकने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं. इनकी मॉनीटरिंग भी एनजीटी के द्वारा की जा रही है. अब जलाशयों में बढ़ते प्रदूषण और अतिक्रमण को रोकने के लिए सेटेलाइट से रियल टाइम निगरानी की जाएगी. इसके साथ संबंधित जलाशयों में पानी की गुणवत्ता मापने के लिए भी विशेष यंत्र लगाए जाएंगे. इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं और अब काम शुरू होने वाला है."

लगातार इस्तेमाल से बीमारियों का खतरा

पर्यावरणविद सुभाष सी पांडे का कहना है कि "जल प्रदूषण को लेकर क्षिप्रा समेत अन्य जलाशयों की रिपोर्ट चिंताजनक है. क्षिप्रा में तो डी कैटेगिरी का पानी होने का मतलब है कि इसके भीतर लगातार गंदगी बढ़ रही है. इस पानी में क्षारीयता, मैग्नीशियम, हार्डनेस, टर्बिडिटी और टीडीएस की मात्रा औसत से काफी अधिक है. ऐसे पानी का इस्तेमाल पीने, खाना बनाने, नहाने या अन्य घरेलू इस्तेमाल के लिए नहीं किया जा सकता है. ऐसे में यदि सरकार इन वाटर बॉडी की प्रतिदिन निगरानी करेगी, तो इसमें सुधार होगा. जो जांच के परिणाम होंगे, उसके अनुसार पॉलिसी बनानी होगी और उस पर अमल भी करना होगा."

REMOTE SENSING CHECK WATER QUALITY
पानी की गुणवत्ता मापने लगाए जाएंगे यंत्र (ETV Bharat)

ये है जल की 5 कैटेगरी

ए कैटेगरी का पानी - कुल कोलीफॉर्म आर्गेनिज्म यानी एमपीएम 100 एमएल में 50 से कम होगा. इसकी पीएच वेल्यू 6.5 से 8.5 के बीच होगी. घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 6 मिलीग्राम प्रति लीटर या इससे अधिक होगी. इस श्रेणी में मंदाकिनी और सोन नदी के उद्गम स्थल के पानी को माना जा सकता है.

बी कैटेगरी का पानी - कुल कोलीफॉर्म आर्गेनिज्म 100 एमएल में 500 या उससे कम होगा. जबकि इसकी पीएच वैलयू 6.5 और 8.5 के बीच होगी. वहीं घुलित ऑक्सीजन 5 मिलीग्राम प्रति लीटर या अधिक रहेगी. इस श्रेणी में नर्मदा, पार्वती और टमस समेत अन्य नदियों का पानी है.

सी कैटेगरी का पानी - कुल कोलीफॉर्म आर्गेनिज्म 100 एमएल में 5000 या उससे कम रहेगा. इसकी पीएच वैल्यू 6 से 9 के बीच होगी. चंबल और शिवना नदी का पानी भी इसी कैटेगरी में है.

डी कैटेगरी का पानी - इस पानी का पीएच वैल्यू 6.5 से 8.5 के बीच होगी. जबकि इसमें घुलित ऑक्सीजन की मात्रा 4 मिलीग्राम प्रति लीटर या इससे अधिक होगी. साथ ही इसमें अमोनिया की मात्रा 1.2 मिली ग्राम प्रति लीटर रहेगी. कुछ स्थानों पर चंबल और परियात नदी का पानी इसी कैटेगरी में है. वहीं, क्षिप्रा नदी में लिए गए 16 सैंपल में से 13 सैंपल डी कैटेगरी में पाए गए हैं.

ई कैटेगरी का पानी - इसका पीएच वैल्यू 6.0 से 8.5 के बीच रहेगा. इसमें 2 मिलीग्राम प्रति लीटर के हिसाब से बोरोन होगा. इस पानी का इस्तेमाल औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है. इंदौर की कान्ह नदी का पानी इसी कैटेगरी में है.

