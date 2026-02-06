हॉट स्प्रिंग वाटर के बैक्टीरिया से बनेगा नया बायो फर्टिलाइजर, किसानों की लागत होगी कम: रिसर्च
भोपाल में वैज्ञानिक हॉट स्प्रिंग वाटर के बैक्टीरिया से बायो-फर्टिलाइजर तैयार रहे, आर्गेनिक खेती को मिलेगा नया आयाम. पढ़िए स्पेशल रिपोर्ट...
रिपोर्ट: विश्वास चतुर्वेदी
भोपाल: हॉट स्प्रिंग वाटर को लेकर अब तक इलाज और औद्योगिक उपयोग पर शोध होते रहे हैं, लेकिन अब इससे खेती को सस्ता और टिकाऊ बनाने की दिशा में बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग सामने आया है. अब वैज्ञानिक हॉट स्प्रिंग वाटर के बैक्टीरिया से बायो-फर्टिलाइजर तैयार करने पर काम कर रहे हैं, जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ किसानों की लागत भी कम कर सकती है. यह काम फिलहाल शोध और प्रयोग के चरण में है, लेकिन शरुआत में अब तक इसका प्रयोग सफल रहा है.
हॉट स्प्रिंग वाटर बैक्टीरिया पर हो रहे कई शोध
हॉट स्प्रिंग वाटर को लेकर कई वैज्ञानिक अलग-अलग स्तर पर काम कर रहे हैं. इससे पहले हॉट स्प्रिंग वाटर से पालीसेक्राइड निकालकर स्किन डिजीज से जुड़ा एक प्रोडक्ट तैयार किया जा चुका है. लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि हॉट स्प्रिंग वाटर के बैक्टीरिया सिर्फ त्वचा रोगों तक सीमित नहीं हैं. इनका उपयोग एंजाइम प्रोडक्शन और बायोटेक्नोलाजी आधारित औद्योगिक एप्लीकेशन में भी किया जा रहा है.
मिट्टी की ताकत बढ़ाते हैं माइक्रोब्स
बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) भोपाल की एसोसिएट प्रोफेसर और माइक्रो बायोलॉजी विभाग की साइंटिस्ट डॉ.अनीता तिलवारी ने बताया कि खेती के दौरान किसान अलग-अलग तरह के फर्टिलाइजर खेतों में डालते हैं. अगर खेती में बायोलाजिकल फर्टिलाइज़र को बढ़ावा दिया जाए, तो खेती में होने वाला नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है. मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स ही उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ाते हैं. माइक्रोब्स मिट्टी में मौजूद फास्फोरस जैसे तत्वों को घुलनशील बनाकर पौधों के लिए उपयोगी बन जाते हैं. यही प्रक्रिया मिट्टी के रीजेनेरेशन में अहम भूमिका निभाती है.
आर्गेनिक खेती को मिलेगा नया आयाम
शोध से जुड़े वैज्ञानिकों का दावा है कि बाजार में कई तरह के फर्टिलाइजर उपलब्ध हैं, लेकिन इस तरह का फर्टिलाइजर अब तक नहीं है. जब देश में आर्गेनिक खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है, तब हॉट स्प्रिंग वाटर बैक्टीरिया से तैयार बायो-फर्टिलाइज़र किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. इससे रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी और मिट्टी की सेहत भी बनी रहेगी.
लैब से खेत तक पहुंचने की तैयारी
डॉ. तिलवारी का कहना है कि फिलहाल इस बायो-फर्टिलाइजर पर प्रयोगशाला स्तर का काम पूरा हो चुका है. अगला चरण इसे खेतों में प्रयोग करके देखना है. छोटे पैमाने पर किए गए प्रयोगों और खेतों में होने वाले वास्तविक परीक्षणों में अंतर होता है, क्योंकि खेतों में न्यूट्रीएंट्स का आना और बह जाना लगातार होता रहता है. इसलिए फील्ड ट्रायल के बाद ही इसके प्रभाव का सही आकलन किया जा सकेगा.
शुरुआती दौर में प्रयोग सफल
अब तक जो बायो-फर्टिलाइज़र बनाए गए हैं, वे ज्यादातर मिट्टी से निकाले गए बैक्टीरिया पर आधारित हैं. लेकिन यह पहला मौका है, जब हॉट स्प्रिंग के पानी से प्राप्त बैक्टीरिया का उपयोग कर बायो-फर्टिलाइजर तैयार किया जा रहा है. शुरुआती अध्ययन में इसका मिट्टी पर अच्छा असर देखने को मिला है.
रसायन मुक्त खेती का बन सकता है विकल्प
हॉट स्प्रिंग के पानी में प्राकृतिक रूप से कई तरह के खनिज मौजूद होते हैं. इनमें तांबा जैसे तत्व भी शामिल हैं, जो शैवाल नियंत्रण और बैक्टीरिया गतिविधि में मदद करते हैं. इन खनिजों और बैक्टीरिया का संयुक्त प्रभाव पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी साबित हो सकता है. यह तरीका रसायनों पर आधारित खेती के मुकाबले एक रसायन-मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में देखा जा रहा है.