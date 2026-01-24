ETV Bharat / state

कैसी है मध्य प्रदेश में गणतंत्र दिवस की रौनक, कौन मंत्री कहां करेगा ध्वजारोहण, कहां क्या प्रोग्राम?

पूरे देश में 77 वें गणतंत्र दिवस पर उल्लास है. मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में देशभक्ति से ओतप्रोत प्रोग्राम के साथ होंगी खेल प्रतियोगिताएं.

भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम की रिहर्सल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 24, 2026 at 7:25 PM IST

भोपाल : मध्य प्रदेश में भी 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर भारी उत्साह है. जश्न की तैयारियां पूरी हो गई हैं. भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में हर साल की भांति फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन 24 जनवरी को हुआ. इस दौरान लाल परेड के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी पुलिस के अफसरों ने लिया. लाल परेड ग्राउंड डमी राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और जवानों को सलामी दी.

भोपाल की परेड में कुल 23 प्लाटून शामिल

26 जनवरी को होने वाले मुख्य कार्यक्रम में डीजीपी सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहेंगे. इस बार की परेड में कुल 23 प्लाटून शामिल होंगे, जिनमें लगभग 1300 जवान हिस्सा लेंगे. इन प्लाटून में NCC, शौर्य दल, NSS, डॉग स्क्वॉड और अश्वरोही स्क्वॉड भी शामिल होंगे.

Bhopal Republic Day 2026
भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में फुल ड्रेस रिहर्सल

भोपाल में मुख्य कार्यक्रम लाल परेड ग्राउंड में

मुख्य कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से शुरू होगा. राज्यपाल मंगुभाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में परेड की सलामी लेगें. फिर लोगों को संबोधित करेंगे. इसके बाद पुलिस, होमगार्ड, विशेष सशस्त्र बल, जेल वार्डन, सीआईएसएफ, आरएएफ, एनसीसी, एनएसएस छात्रों की टुकड़ियां, स्काउट एवं गाइड तथा शौर्यदल, पुलिस बैंड दल अपनी प्रस्तुतियां देंगे. इसके बाद झांकियां निकाली जाएंगी. जश्न के तौर पर तीन रंग के गुब्बारे भी उड़ाए जाएंगे.

स्कूली बच्चे पेश करेंगे शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम

भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य कार्यक्रम में कई प्रमुख स्कूलों के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे. देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों को लेकर बच्चों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. स्कूली बच्चे और कलाकार कई दिन से कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे हैं. मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल मंगुभाई पटेल शामिल होंगे. इसके साथ ही मुख्य सचिव अनुराग जैन और DGP कैलाश मकवाणा सहित सभी आला प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी समारोह में मौजूद रहेंगे.

जिला मुख्यालयों पर भी तैयारियां

जिला मुख्यालयों पर भी गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अधिकांश प्रभारी मंत्री अपने प्रभार वाले जिले में झंडा फहराएंगे. कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो अपने गृहनगर में ध्वजारोहण करेंगे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगे. इस बार उज्जैन में गणतंत्र दिवस समारोह पारंपरिक रूप से दशहरा मैदान की जगह कार्तिक मेला ग्राउंड में होगा.

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर और उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सागर में झंडा फहराएंगे. इसके अलावा मंत्री विजय शाह खंडवा में, राव उदय प्रताप नरसिंहपुर, एंदल सिंह कंषाना मुरैना, चेतन्य कश्यप रतलाम में ध्वज फहराएंगे. मंत्री इंदर सिंह परमार पन्ना , धर्मेन्द्र सिंह लोधी दमोह, प्रतिमा बागरी सतना में ध्वज फहराएंगी.

