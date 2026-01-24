गणतंत्र दिवस पर जगमग मध्य प्रदेश की 5 बिल्डिंग्स, 3 दिन पिकनिक का लुत्फ उठाएंगे लोग
गणतंत्र दिवस पर 3 दिन हॉलीडे से लोगों में उत्साह. गुलाबी ठंड में गुनगुनी धूप के लुत्फ के साथ पिकनिक स्पॉट पर सॉलिड प्लानिंग.
भोपाल : इस बार गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी सोमवार को है. इससे दो दिन पहले शनिवार व रविवार की छुट्टी होने के कारण लोगों की खुशियों का ठिकाना नही हैं. एक साथ 3 दिन की छुट्टी मिलने के कारण मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारी-अधिकारी के परिवारों में उत्साह देखा जा रहा है. शनिवार को लोगों ने परिवार के साथ पिकनिक स्पॉट पर दिन बिताया.
अन्य सेक्टर के लोगों के परिवारों ने इन 3 दिन का भरपूर लुत्फ उठाने की प्लानिंग कर ली है. वहीं, भोपाल के प्रमुख सरकारी भवन रोशनी से नहा उठा हैं. भोपाल के वासी इन भवनों का चकाचौंध देखने के लिए भी आतुर रहते हैं. इसके साथ ही न्यू मार्केट समेत मॉल्स में गणतंत्र दिवस का उत्साह चरम पर पर है.
भोपाल के सरकारी भवन रोशनी से नहाए
राजधानी भोपाल के मुख्य सरकारी भवनों की साजसज्जा 15 अगस्त और 26 जनवरी को कुछ खास अंदाज में की जाती है. प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र वल्लभ भवन को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है. लाइटिंग की जा रही है. इसके साथ ही विधानसभा, विंध्याचल भवन और सतपुड़ा भवन में सजावट की जा रही है. रोशनी की खास व्यवस्था की जा रही है. राजधानी के अन्य प्रमुख स्थलों में राजभवन, निर्वाचन सदन, भारत भवन के अलावा रविंद्र भवन जैसे स्थलों पर भी राष्ट्रीय पर्व पर रौनक बढ़ गई है.
भोपाल के पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ी
सरकारी भवनों के अलावा भोपाल के ऐतिहासिक भवनों और मुख्य पर्यटन स्थलों को भी तीन रंगों से सजाया जाता है. देश के राष्ट्रीय पर्वों पर यहां भी रोशनी की व्यवस्था की जाती है. बड़ा तालाब स्थित वोट क्लब, वन विहार, सैर सपाटा, भोजपुर मंदिर पर भी गणतंत्र दिवस की रौनक देखने को मिलती है.
बोट क्लब पर रोजाना की तुलना में छुट्टी के दिन बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित लुत्फ लेने आते हैं. गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर बड़ा तालाब में बोटिंग का लुत्फ तिरंगे के साथ मनाने का क्रेज रहता है.
भोपाल के बाजारों में 3 दिन पहले से रौनक
राजधानी भोपाल के बाजार भी गणतंत्र दिवस पर तैयार हैं. न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, पुराने भोपाल के बाजार और बैरागढ़ के मार्केट सज चुके हैं. प्रमुख मॉल्स भी रोशनी से नहा रहे हैं. गणतंत्र दिवस पर लगातार 3 दिन की छुट्टी मिलने के कारण दुकानदारों को उम्मीद है कि उनका व्यवसाय चमकेगा. कई जगहों पर शोरूम में ऑफर भी चल रहे हैं. 26 जनवरी के लिए खास ऑफर ग्राहकों को दिए जा रहे हैं.