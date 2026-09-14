ETV Bharat / state

धमकी से नहीं डरा बिल्डर तो देर रात घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग, मामला अवैध प्लॉटिंग का

भोपाल के रातीबड़ क्षेत्र में फायरिंग के आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी पुलिस. धमकाने का सिलसिला जारी. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

Bhopal Ratibad Gunfire
भोपाल में बिल्डर के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 14, 2026 at 12:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : राजधानी के रातीबड़ थाना क्षेत्र के गोरेगांव में रियल एस्टेट कारोबारी संतोष सिंह तोमर के घर के बाहर हुई फायरिंग मामले की जांच में पुलिस जुटी है. पीड़ित परिवार का आरोप है कि फायरिंग से पहले उन्हें फोन पर धमकियां दी गईं. अभी भी धमकियां मिल रही हैं. इस घटना का ऑडियो भी सामने आया है. इसमें एक व्यक्ति फरियादी से गालीगलौज करते हुए भोपाल में काम नहीं करने की धमकी देता सुनाई दे रहा है.

जमीन विवाद से जुड़ा है मामला

कारोबारी संतोष सिंह तोमर के मुताबिक "10 सितंबर की रात करीब 2:30 बजे SUV से आधा दर्जन से अधिक लोग उनके घर पहुंचे. इन लोगों ने घर के गेट के बाहर करीब 5 राउंड फायर किए. साथ ही जान से मारने की धमकी दी." तोमर ने इस घटना के पीछे गोरेगांव निवासी एक व्यक्ति पर संदेह जताया है. उनका कहना है "क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग की शिकायत करने के बाद से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है. इसी विवाद के बीच उन्हें लगातार धमकियां मिल रही थीं."

एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान (ETV BHARAT)

ऑडियो और कॉल डिटेल की जांच होगी

इस मामले में सामने आए ऑडियो की सत्यता, आवाज की पहचान और कॉल डिटेल की जांच में पुलिस जुटी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फायरिंग की घटना से पहले और बाद में किन लोगों से फरियादी की बातचीत हुई. पीड़ित पक्ष के मुताबिक "वे लोग करीब 3:30 बजे रातीबड़ थाने पहुंचे. FIR अगले दिन 11 सितंबर की शाम करीब 5 बजे दर्ज हुई." FIR में किसी आरोपी को नामजद नहीं किया गया है. पुलिस कमिश्नर कार्यालय में भी शिकायत की गई है.

संदिग्ध आरोपियों को चिह्नित करने का दावा

इस मामले में एक महिला व पुरुष के नाम पीड़ित पक्ष की ओर से उठाए जा रहे हैं. एडिशनल पुलिस कमिश्नर शैलेंद्र सिंह चौहान का कहना है "फायरिंग की घटना की जांच की जा रही है. पुलिस सभी संदिग्ध आरोपियों को चिह्नित करने में जुटी है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा." उन्होंने वीडियो को लेकर कहा "उस मामले में प्रकरण दर्ज किया जा चुका है और आगे की कार्रवाई जारी है. फायरिंग, वायरल वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और जमीन विवाद से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है."

TAGGED:

BHOPAL RATIBAD GUNFIRE
FIRING BHOPAL BUILDER HOME
DISPUTE ILLEGAL PLOTTING
MADHYA PRADESH NEWS
BHOPAL BUILDER THREATS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.