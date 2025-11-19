फिट रहने के लिए घर लें आएं ये साइकिल, किचन से कंस्ट्रक्शन तक का करेगी काम
आंध्र प्रदेश के छात्रों की अनोखी साइकिल, लोगों को फिट रखने के साथ-साथ करेगी किचन का काम आसान, भोपाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी में पेश किया मॉडल.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 7:54 PM IST
भोपाल: स्वस्थ रहने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों लोग साइकलिंग करते हैं. लेकिन साइकलिंग करने वालों की उर्जा का इस्तेमाल नहीं हो पाता और वह बेकार हो जाती है. इसलिए आंध्र प्रदेश के जीपीपी हाई स्कूल की छात्राओं ने एक अनूठी साइकिल बनाई है. जिसे घर में रखकर व्यायाम किया जा सकता है और व्यायाम में खर्च हुई उर्जा को स्थांतरित कर खेत, कंस्ट्रक्शन और किचन समेत अन्य कामों में प्रयोग किया जा सकता है. राजधानी भोपाल में 52वीं राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें साइकिलिंग का यह मॉडल पेश किया गया है.
ऊर्जा के रूपांतरण सिद्धांत पर काम करती है साइकिल
इस साइकिल को जीपीपी हाई स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा सोरापल्ली ससिवडाना और उंद्राजावारापु भव्या ने तैयार किया है. सोरापल्ली ने बताया कि "यह साइकिल से ऊर्जा के रूपांतरण के सिद्धांत पर काम करती है. ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है. इस साइकिल में मांसपेशियों की शक्ति यांत्रिक और विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है."
छात्राओं ने इस प्रकार तैयार की साइकलिंग मिल
सोरापल्ली ने बताया कि "इस साइकिल को बनाने में स्क्रैप साइकिल, क्रैंक व्हील, बॉल बेयरिंग, सरिया, लोहे की छलनी प्लेटें, ओखल और मूसल, रबर के पहिये, डायनमो, पंखा, बिजली का तार और बल्ब का इस्तेमाल किया गया है. सबसे पहले क्रैंक व्हील को नट और बोल्ट की सहायता से साइकिल से जोड़ा गया है. इसके बाद छलनी ट्रे को एक सादे लोहे की छड़ से बॉल बेयरिंग की सहायता से साइकिल को सुचारू रूप से चलाने के लिए जोड़ा गया है. इसमें साइकिल एक तरफ ओखल या मूसल को लोहे की छड़ से साइकलिंग मिल के दाहिने हैंडल से जोड़ा जाता है. इसमें 24 वाट के डायनेमो को साइकलिंग मिल के बेल्ट के साथ जोड़ा जाता है. बाद में पंखा और लाइट दोनों को सहायक रॉड पर लगे तारों के माध्यम से डायनमो से जोड़ा जाता है."
एक साथ कई काम करती है साइकिल
यह साइकिल मुख्य रूप से घरेलू उद्देश्यों, किसानों और भवन निर्माण श्रमिकों के लिए उपयोगी है. जिससे उनकी श्रम शक्ति और समय में कमी आएगी. इस परियोजना का उपयोग घरेलू कामों में किया जाता है. यह महिलाओं को सभी प्रकार के आटे और दालों को छानने में मदद करती है. इससे महिलाओं के शारीरिक श्रम में कमी आती है. इस मशीन का एक अन्य घटक ओखल और मूसल है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के मसाले और चटनी पीसने के लिए किया जाता है. यह मशीन किसानों के लिए कटाई के बाद धान, गेहूं और विभिन्न प्रकार की दालों को छानने, अनाज को थ्रेसिंग फ्लोर (तेलुगु में ष्कल्लमष्) से इकट्ठा करने के बाद उसमें से रेत को अलग करने के लिए उपयोगी है. यह साइकिल, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के लिए भी उपयोगी है, जहां इस मशीन के माध्यम से रेत की छनाई आसान होगी.
अनाज, रेत और आटे को आसानी से छानना
इस साइकिल में विभिन्न प्रकार की छलनी प्लेटें होती हैं, जिन्हें छलनी के लिए आसानी से बदला जा सकता है. यह मशीन किसानों, हेल्पर्स और गृहिणियों के लिए उपयोगी है. इस मशीन का उपयोग धान, गेहूं और सभी प्रकार की दालों को छलनी करने के लिए किया जाता है. कटाई करते समय साबुत अनाज में विभिन्न प्रकार की रेत, पत्थर और घास के टुकड़े मिल सकते हैं. छलनी करते समय इन सभी अनावश्यक चीजों को अलग कर दिया जाता है.
गृहिणियों के लिए मददगार
इस मशीन का इस्तेमाल आटा छानने के लिए भी किया जाता है. रोजाना खाना बनाने में कई तरह के आटे का इस्तेमाल होता है. गृहणियां अक्सर हाथ से आटा और अनाज छानने का काम करती हैं. इस मशीन से आटा और अनाज छानना आसान हो जाता है. इस मशीन का उपयोग करके किसान आसानी से अनाज से रेत को अलग कर सकते हैं, जिसे थ्रेसिंग फ्लोर अर्थात ष्कल्लमष् से एकत्र किया जाता है. इस मशीन की मदद से मैनसन हेल्पर्स आसानी से पत्थरों से रेत को अलग कर प्लास्टरिंग और अन्य कार्यों के लिए महीन रेत प्राप्त कर लेते हैं.
बिना बिजली के चलेगा ग्राइंडर
इस साइकिल में ओखल और मूसल है. सुबह साइकिल चलाने के दौरान शारीरिक व्यायाम करते हुए, मोटापे से राहत पाने और फैट कम करने में यह मशीन मदद करती है. यह मशीन मानव शक्ति से चलती है, इसलिए इसे बिजली की जरूरत नहीं पड़ती. इससे गृहणियां एक साथ कुछ भी पीसने और छानने का काम आसानी से कर सकती हैं. इस मशीन के इस्तेमाल से पैसे और समय दोनों की बचत होती है. यह मशीन सभी प्रकार की खाद्य सामग्री को पीसना आसान बनाती है.
- हवा जहरीली हुई तो बदल जाएगा पेपर का रंग, जबलपुर विज्ञान मेले में ISRO और DRDO ने दिखाई अपनी ताकत
- किसानों के लिए बड़े काम की मशीन है ये, धान की खेती कर देगा आसान, सब्सिडी जान चेहरे पर आएगी मुस्कान
व्यायाम को आसान बनाती है साइकिल
आजकल व्यायाम इंसान के लिए बहुत जरूरी है. बहुत से लोगों के पास व्यायाम करने का समय नहीं होता. यह मशीन मुख्य रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो जिम जाए बिना ही व्यायाम करना चाहते हैं. ऐसे लोग अपने घर में आसानी से साइकिल चला सकते हैं. इससे तनाव कम होता है और साथ ही साथ कुछ घरेलू काम जैसे छनाई और पीसने का काम भी हो जाता है. यह मशीन मानव के तनाव को कम करती है और व्यायाम को आसान बनाती है. यह वसा और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करती है.