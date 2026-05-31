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आज रात आसमान में खगोलीय नजारा, सबसे छोटे चांद का होगा दीदार, कम चमकेगा ब्लू मून

विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया- छोटा और कम चमकीला होगा ब्लू मून, लाल तारे एंटारेस के करीब से गुजरता दिखेगा. आबिद मुमताज की रिपोर्ट.

smallest moon visible tonight
आज रात सबसे छोटे चांद का होगा दीदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 5:04 PM IST

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भोपाल: मध्य प्रदेश सहित देश भर में आज लोगों को ब्लू मून नजर आएगा. आसमान में अनूठी खगोलीय घटनाओं को देखने के शौकीनों के लिए आज 31 मई 2026 की रात बेहद खास होने जा रही है. नेशनल अवार्ड प्राप्‍त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने बताया कि, ''आज रात आसमान में ब्लू माइक्रो मून का अद्भुत नजारा दिखाई देगा. यह साल 2026 का सबसे छोटा फुलमून होगा.''

नीले रंग का नहीं दिखेगा चांद
सारिका घारू ने इस खगोलीय घटना के बारे मे बताया कि, ''ब्लू मून नाम सुनकर लोग यह न समझें कि चांद नीले रंग का दिखेगा. यह सिर्फ एक पारंपरिक नाम है. जब एक ही अंग्रेजी कैलेंडर महीने में दो पूर्णिमा आती हैं, तो दूसरी पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून कहा जाता है. इसका कारण यह है कि दो लगातार पूर्णिमाओं के बीच का समय लगभग 29.5 दिन होता है. इस महीने पहली पूर्णिमा 1 मई को थी और आज 31 मई को यह दूसरी पूर्णिमा है.''

Science broadcaster Sarika Gharu
विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने दी खगोलीय घटना की जानकारी (ETV Bharat)

मंथली ब्लू मून और माइक्रो मून का एक साथ दुर्लभ संयोग
सारिका घारू के अनुसार, ''आज रात चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपने सबसे दूर बिंदु यानी एपोजी पर रहेगा. पृथ्वी से अत्यधिक दूरी लगभग 4 लाख 6 हजार किलोमीटर होने के कारण यह आज पूर्णिमा के मुकाबले आकार में लगभग 5 से 7 प्रतिशत छोटा और करीब 10 प्रतिशत कम चमकीला दिखाई देगा. इसी वजह से इसे माइक्रो मून कहा गया है. एक ही रात को मंथली ब्लू मून और माइक्रो मून का एक साथ होना बेहद दुर्लभ संयोग है.''

लाल तारे एंटारेस के करीब से गुजरता दिखेगा
हिंदु पंचांग के अनुसार, आज अधिकमास की ज्‍येष्‍ठ पूर्णिमा है और चंद्रमा वृश्चिक राशि में स्थित रहेगा इसलिये इसे स्‍कार्पियो ब्‍लू मून भी कहा जा रहा है. सारिका घारू ने बताया कि, ''आज की रात एक और खगोलीय दृश्य देखने को मिलेगा.'' चांद आसमान में वृश्चिक राशि के सबसे चमकदार और सुर्ख लाल तारे एंटारेस के बेहद करीब से गुजरता हुआ नजर आएगा. इसे आप बिना किसी टेलिस्‍कोप या बाइनाकुलर के आज पूरी रात इस खूबसूरत नजारे को साफ देख सकते हैं.

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