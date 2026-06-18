ETV Bharat / state

ग्वालियर, जयपुर से हैदराबाद, मैसूर तक, राजाओं की दुर्लभ तस्वीरें, 55 साल बाद खुला विक्टोरिया का पिटारा

महारानी विक्टोरिया एलेक्जेंड्रिना के साथ राजाओं की तस्वीर ( Etv Bharat )

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़, बड़ौदा (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

इस दुर्लभ एलबम में एक फोटो सर मीर महबूब अली खान सिद्दीकी का है, जो हैदराबाद रियासत से थे. अब यह तेलंगाना राज्य में है. मीर महबूब अली खान 5वें निजाम अफजल-उद-दौला के सबसे छोटे बेटे थे. उन्होंने 1869 से 1911 के बीच हैदराबाद रियासत पर राज किया था.

माना जाता है कि इन सभी रियासतों के राजा विक्टोरिया के करीबी रहे होंगे. इस फोटो में 12 भारतीय राजाओं के फोटोग्राफ हैं. इसमें से 9 राजाओं के फोटो के आधार पर नाम खोजने में सफलता मिली है.

निजाम हैदराबाद सरकार मीर महबूब अली खान (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

इस फोटोफ्रेम में बीच में तत्कालीन विक्टोरिया को दिखाया गया है, जबकि उसके आसपास 12 राजाओं की फोटो लगाई गई हैं. इस फोटो फ्रेम को बनाने वाली कंपनी का नाम पूना फोटोग्राफिक कंपनी लिखा हुआ है. पुरातत्वविद डॉ. वसीम खान कहते हैं, '' संभवत: किसी समारोह में यह राजा ब्रिटेन गए होंगे, इसके बाद यह फोटो महारानी की सहमति से तैयार कराया गया होगा. फोटो में होल्कर, सिंधिया राजवंश के राजाओं के अलावा निजाम हैदराबाद सरकार के अलावा छोटी सी रियासत चरखानी के तत्कालीन महाराजा मलखान सिंह का भी फोटो है.

भोपाल : भारतीय इतिहास से जुड़ा एक दुर्लभ फोटो एलबम मध्यप्रदेश में सामने आया है. ब्रिटिश शासनकाल में तत्कालीन विक्टोरिया अलेक्जेंड्रिना विक्टोरिया के साथ भारत के उस दौर के 12 रियासतों के राजाओं की दुर्लभ तस्वीरें मिली हैं. इसमें सिंधिया और होल्कर राजवंश के राजाओं सहित दूसरी रियासतों के राजाओं के फोटो को एक फ्रेम में रखकर तैयार किया गया था. अनुमान लगाया जा रहा है कि यह फोटो फ्रेम 1860 से 1875 के बीच के दौर का है.

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ को बड़ौदा रियासत का दूरदर्शी, प्रगतिशील और महानतम राजा माना जाता था. उन्होंने अपने शासनकाल में कई क्रांतिकारी बदलाव किए. डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिभा को पहचानकर उन्हें उच्चषिक्षा के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजने के लिए सयाजीराव ने ही छात्रवृत्ति दी थी. प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा जैसे दिग्गजों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था.

मैसूर के महाराज चामराजेंद्र वाडियार (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

महाराजा चामराजेन्द्र वाडियार की दुर्लभ फोटो

महाराजा चामराजेंद्र वाडियार वंश के वेट्टाडा कोर्ट उर्स शाखा के सरदार चिक्का कृष्णराज उर्स के तीसरे बेटे थे. उनकी मां राजकुमार पुटमनी देवी मैसूर के महाराजा कृष्णराजा वाडियार 3 की सबसे बड़ी बेटी थीं. उत्तराधिकारी न होने पर उन्होंने चामराजेन्द्र को उत्तराधिकारी गोद लिया था.

इंदौर के महाराज शिवाजी राव होल्कर (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

शिवाजीराव होल्कर की दुर्लभ फोटो

पिता तुकोजीराव होल्कर द्वितीय की मृत्यु के बाद होल्कर रियासत के महाराज बने. उन्होंने 1887 में इंग्लैंड का दौरा किया और 20 जून 1887 को उन्हें ऑर्डर और द स्टार ऑफ इंडिया नाइट ग्रैंड कमांडर बनाया गया. 1903 में वे 12 साल के बेटे तुकोजीराव होलकर तृतीय के पक्ष में गद्दी छोड़कर बरवाहा चले गए थे.

महाराजा मलखान सिंह, चरखारी स्टेट (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

महाराजा मलखान सिंह की दुर्लभ फोटो

महाराजा मलखान सिंह 1860 में राजा रतन सिंह के बाद चरखारी के राजा बने थे. वे नाबालिग उम्र में चरखारी की गद्दी पर बैठे थे. उन्होंने प्रशासनिक और खेती से जुड़े कई सुधार कार्य किए.

महाराजा अयिलम थिरुलम राम वर्मा तृतीय, त्रावणकोर (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

महाराजा थिरुनल राम वर्मा की दुर्लभ फोटो

त्रावणकोर शाही परिवार के थिरुनल राम वर्मा को अयिल्यम थिरुनल त्रावणकोर राज्य का इलैया राजा यानी भावी उत्ताधिकारी 1846 में बनाया गया था. उन्हें 1880 तक त्रावणकोर के सफल महाराज के रूप में जाना जाता था.

ग्वालियर के महाराजा जियाजी राव सिंधिया की दुर्लभ तस्वीर (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

जियाजी राव सिंधिया की दुर्लभ फोटो

जंकोजीराव सिंधिया द्वितीय के छोटे भाई हनुवंत राव सिंधिया के पुत्र भगीरथ सिंधिया के रूप में उन्हें जाना जाता था. जंकोजीराव सिंधिया का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, उनकी मृत्यु के बाद महारानी तारा बाई राजे साहिबा ने भागीरथ राव सिंधिया को गोद लिया और 9 साल की उम्र में उन्हें गद्दी पर बैठा दिया.

जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

सवाई माधो सिंह द्वितीय की दुर्लभ फोटो

पिता की मौत के बाद उनके भाई ने उन्हें इसरदा राज्य से निकाल दिया था. बाद में वे टोंक के नवाब की घुड़सवार सेवा में रिसालदार के तौर पर काम करने लगे. बाद में वे जयपुर के तत्कालीन शासक राम सिंह द्वितीय के संपर्क में आए. राम सिंह ने अपने मृत्यु के पहले उन्हें अपना दत्तक पुत्र चुन लिया और माधो सिंह द्वितीय के नाम से जयपुर की गद्दी पर बैठाया था. उन्होंने 42 साल तक शासन किया.

असमान जाह, प्रधानमंत्री हैदराबाज (Source- Radha Vallabh Mishra & Archaeologist Dr. Waseem Khan)

यह भी पढ़ें- मानसून में सताएगी गर्मी, अल नीनो से बादल तेलंगाना में रुके, सैटेलाइट तस्वीरों से आई बारिश की फ्रेश डेट

असमान जाह की दुर्लभ तस्वीर

हैदराबाद निजाम के प्रधानमंत्री के रूप में काम करने वाले असमान जाह हैदराबाद निजाम पिता सुल्तानउद्दीन खान के तीसरे बेटे थे. पिता की मृत्यु के बाद चाचा रफीउद्दीन खान ने उन्हें गोद लिया. बाद में उन्हें राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्ति किया गया था.

फोटो में तीन राजाओं के नाम का हिस्सा खराब होने से सिर्फ फोटो उपलब्ध हैं, इस वजह से उनकी पहचान किया जाना अभी बाकी है.

दुर्लभ तस्वीरों की कहानी भी दिलचस्प

यह दुर्लभ फोटो फ्रेम ज्ञान भारतम् के तहत प्रदेश में किए जा रहे सर्वेक्षण के दौरान दतिया से प्राप्त हुआ है. पुरातत्व विभाग पुरातत्वविद डॉ. वसीम खान बताते हैं, '' इस दुर्लभ फोटो फ्रेम की कहानी भी दिलचस्प है. दतिया में एक मुस्लिम दुकानदार फोटो फ्रेमिंग करने का काम किया करते थे. करीबन 50 से 55 साल पहले कोई यह फोटो उन्हें फ्रेमिंग के लिए दे गया. दुकानदार ने इसको फ्रेम करके रख दिया, लेकिन सालों तक फोटो देने वाला नहीं लौटा. कई साल बाद दतिया के रहने वाले राधावल्लभ मिश्रा की नजर इस दुर्लभ फोटो फ्रेम पर पड़ी.''

यह भी पढ़ें- UCC पर बड़ा फैसला कर सकती है मोहन सरकार, मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से

वे आगे कहते हैं, '' राधावल्लभ पुराने सिक्कों का कलेक्शन करते थे इसलिए वे इस फोटो का महत्व समझ गए. उन्होंने दुकानदार से फोटो देने का आग्रह किया. राधावल्लभ मिश्रा बताते हैं, '' फोटो कई जगह से क्षतिग्रस्त थी, इसलिए दुकानदार ने उन्हें यह मुफ्त में ही दे दी.'' राधावल्लभ मिश्रा के पूर्वज दतिया महाराज के राजपंडित हुआ करते थे.