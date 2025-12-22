ETV Bharat / state

मोहन यादव सरकार करेगी 30 हजार शिक्षकों की भर्ती, मध्य प्रदेश के सिलेबस में होगी गाय

मोहन यादव सरकार जल्द 30 हजार शिक्षकों की भर्ती करेगी. मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने पेश किया खाका.

Teachers Vacancy In Madhya Pradesh
स्कूल शिक्षा विभाग का दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 5:25 PM IST

|

Updated : December 22, 2025 at 6:55 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग प्रयोग के तौर पर राजगढ़ और नरसिंहपुर में आदिशंकराचार्य गुरुकुलम शुरू करेगा. इन गुरुकुलों में वेद, योग, संस्कृत के साथ गाय भी सिलेबस का हिस्सा होगी.

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग और परिवहन विभाग का दो साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए बताया "गाय का हम स्कूलों में अध्ययन कराएंगे. साइंटिफिकली ये बात प्रूव हो गई है कि गाय से व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है." इसके साथ ही राव उदय प्रपात सिंह ने बताया "जल्द ही स्कूलों में 30 हजार शिक्षकों की भर्ती होगी."

मध्य प्रदेश में 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी

राव उदय प्रताप सिंह ने बताया "मध्य प्रदेश में 30 हजार से ज्यादा शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे. इसके अलावा पहली बार ये भी हुआ है कि पात्र शिक्षकों को प्रमोट किया गया है. पहली बार ही 20 हजार से अधिक अतिशेष शिक्षकों का तबादला ऐसे विद्यालयों में किया गया है जहां टीचर्स की कमी है. अब स्कूलों में हाईटेक अटेंडेंस हो रही है, जिसमें करीब 80 प्रतिशत नियमित और 96 फीसदी अतिथि शिक्षकों की जियो टैग एप से हाजिरी दर्ज की जा रही है."

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह (ETV BHARAT)

राजगढ़ व नरसिंहपुर में खुलेंगे गुरुकुलम्

राव उदय प्रताप सिंह ने भविष्य की प्लानिंग भी साझा की. उन्होंने बताया "हमने एक नया प्रयोग किया है. हम राजगढ़ और नरसिंहपुर जिले में एक ऐसा विद्यालय बनाने जा रहे हैं, जैसा इंदौर और उज्जैन में सांदीपनि संस्थान है, जोकि भारत सरकार का संस्कृत का बड़ा और सफल संस्थान है. उसी तर्ज पर आदिशंकराचार्य गुरुकुलम के रूप में दो जिलों में हम ये स्कूल शुरू कर रहे हैं."

गाय पर विदेश में हो रहे रिसर्च

उन्होंने कहा "योजना के मुताबिक हम गाय पर भी बच्चों को अध्ययन कराएंगे. गाय से निरोग रहने के लिए वातावरण मिलता है. गाय को लेकर दूसरे देशों में भी रिसर्च किए जा रहे हैं. अगली जेनरेशन को गाय का महत्व समझाना है. गाय पालने के साइंटिफिकली रखने के क्या फायदे हैं, ये जानना जरूरी है."

विकासखंड स्तर पर लगेंगे बुक फेयर

मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा "राइट टू एजुकेशन के तहत सबसे महत्वपूर्ण काम है कि बच्चों को समय से सिलेबस मिले और सरकार उन्हें किताबें उपलब्ध कराए. किताबें अगर समय पर नहीं मिलती तो बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. पिछले वर्ष हमने 100 फीसदी जिन बच्चों को मुफ्त में मिलना चाहिए, हम स्कूल में भेजने में कामयाब रहे. इस साल हम एक कदम और आगे जा रहे हैं. हम विकास खंड स्तर पर बुक फेयर लगाएंगे. बच्चे शासन स्तर पर न्यूनतम दरों पर पुस्तकें खरीद सकते हैं."

स्कूलों में ड्रॉपआउट दर में गिरावट

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया "मध्य प्रदेश में 8 वीं कक्षा तक 86 प्रतिशत बच्चे स्कूलिंग नियमित रख पा रहे हैं. 10वीं तक के बच्चों के प्रतिशत में थोड़ी गिरावट के साथ ये आंकड़ा 54 फीसदी है. वहीं 12वीं तक पहुंच पाने वाले छात्रों की संख्या घटकर 32 प्रतिशत ही रह जाती है. बीते 3 वर्षों में सभी कक्षाओं में ड्रॉपआउट दर में कमी आई है. वर्ष 2024-25 में प्रथामिक स्तर पर ड्रॉपआउट दर 6.8 प्रतिशत से घटकर शून्य हो गई है."

पहली कक्षा में 19 फीसदी छात्र बढ़े

स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया "पहली कक्षा में पिछले साल के मुकाबले में 19 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है. इसी तरह से नौवीं से 12वीं में इनरोलमेंट करीब 4 फीसदी बढ़ा है. समग्र आईडी के जरिए 90 फीसदी बच्चों की ट्रैकिंग पूर्ण कर ली गई है. जिसमें 6-14 वर्ष के विद्यालय से बाहर के बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जा रहा है."

स्कूलों की व्यावसायिक शिक्षा में कृषि भी सब्जेक्ट

एक सवाल के जवाब में मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने बताया "मौजूदा स्थिति में प्रदेश के 3367 विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है. जिनमें 17 ट्रेड और 42 जॉब रोल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है. बीते दो वर्षों से 690 विद्यालयों में कृषि ट्रेड भी शुरू किया गया है."

Last Updated : December 22, 2025 at 6:55 PM IST

TAGGED:

COW CHAPTER MP EDUCATION SYLLABUS
MOHAN YADAV GOVT
TEACHERS VACANCY IN MADHYA PRADESH
MP 30K TEACHER VACANCY 2026
MADHYA PRADESH TEACHERS RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.