बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की दलील, बताया हर हिंदू क्यों पैदा करे 3 बच्चे

तीन बच्चे पैदान करने के मामले में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की सलाह,बताया आखिर क्यों हिंदू करे 3 बच्चे पैदा, मोहन सरकार बदल रही नियम.

MP BJP MLA ON CHILDREN POLICY
बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की दलील (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 7, 2026 at 8:08 PM IST

4 Min Read
भोपाल: मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक व पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हर हिंदू को तीन बच्चे अनिवार्य रुप से पैदा करने चाहिए. उन्होंने कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि बच्चे शादियां देर से कर रहे हैं. बच्चे ना होने से परिवारों में कुटुम्ब के कुटुम्ब खत्म हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो 5 से 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनसे हिंदुस्तान बचाना है, तो 3 बच्चे हर हिंदू को पैदा करना ही चाहिए.

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा की तीन बच्चों की अपील

बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि "ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सरसंघचालक के साथ समाज के अन्य लोगों की वरिष्ठों की भी चिंता है. ये देखने में आ रहा है कि परिवारों में बच्चे नहीं हो रहे हैं. शादियां बच्चे लेट कर रहे हैं. परिवारों में उनका साथ नहीं हो रहा है. इस तरह से परिवारों में कुटुम्ब के कुटुम्ब खत्म हो रहे हैं. विधायक शर्मा ने कहा कि 3 बच्चे होंगे तो स्वाभाविक रुप से उनकी बहन का भी जन्म हो जाएगा, तो भविष्य में वो बहन किसी की बेटी, किसी की बहू, किसी की माौसी तो किसी की मामी बनेगी. रिश्ते कायम रहेंगे.

तीन बच्चे मामले पर रामेश्वर शर्मा और पीसी शर्मा का बयान (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि 3 बच्चे होना कोई अपराध नहीं है. ये होना ही चाहिए. ये कोई अपराध नहीं है. अच्छी बात है जो 5 से 25 बच्चे पैदा कर रहे हैं. उनसे हिंदुस्तान बचाना है. तीन बच्चे हर हिंदू को धीरे-धीरे अनिवार्य रुप से पैदा करने ही चाहिए. ये जरुरी है, बच्चे सुसंस्कृत रहें, उनको शिक्षा मिले रोजगार मिले."

कांग्रेस का जवाब, उनके लिए रोजगार कहां है

कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के इस बायन पर पलटवार किया. पीसी शर्मा ने कहा है कि "ये केवल ध्यान भटकाने वाली बात है. बीजेपी संघ वाले तो खुद शादी नहीं करते और करते हैं तो पत्नि को छोड़ देते हैं. जो बच्चे पैदा हो चुके हैं. जो पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद दर-दर भटक रहे हैं. उन्हें तो पहले सरकार नौकरी दे. नौकरियां तो खत्म की जा रही हैं. बांग्लादेश में हिदूओं पर अत्याचार हो रहे हैं, वहां भाजपा सरकार कुछ नहीं कर रही."

तीन बच्चे पैदा करें कर्मचारी, सरकार नियम बदलने की तैयारी में

इधर मध्यप्रदेश में मोहन सरकार अपने उस 25 साल पुराने नियम को बदलने जा रही है. जिसमें राज्य के कर्मचारियों के लिए 2 बच्चों की बाध्यता थी. अब इस नियम में सरकार संशोधन कनरे जा रही है. सामान्य प्रशासन विभाग ने विधि विभाग से मशवरे के बाद इसमें संशोधन का प्रस्ताव तैयार किया है. जिसे जल्द कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. इसके पहले सरकारी नौकरी में रहते हुए तीसरा बच्चा होने पर कर्मचारी सरकारी सेवा समाप्त कर दी जाएगी. इसकी वजह से कइयों की सरकारी नौकरी भी चली गई.

दिग्विजय सरकार में आई थी, हम दो हमारे दो की पॉलिसी

3 संतानों पर रोक का ये फैसला 2001 का है. 26 जनवरी 2001 को कांग्रेस की सरकार के दौर का है. दिग्विजय सिंह की सरकार में 2 बच्चों का ये नियम लागू किया गया था. इसमें ये शर्त थी कि अगर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रहे एप्लीकेंट के तीन बच्चे हैं, तो वो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य माना जाएगा. इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी में है और इस दौरान उसका तीसरा बच्चा पैदा होता है, तो उसकी सरकारी नौकरी पर विराम लग जाएगा.

