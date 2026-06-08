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राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी क्रॉस वोटिंग के सहारे, कांग्रेस अपनी तैयारी में

मध्य प्रदेश की तीसरी सीट भी बीजेपी ने कब्जाने की रणनीति बनाई. कांग्रेस ने भी विधायकों में घुसपैठ नहीं होने के इंतजाम किए.

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राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए बीजेपी का उम्मीदवार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 6:25 PM IST

3 Min Read
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भोपाल : मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में क्रॉस वोटिंग के बीच सियासी दावे मजबूती के साथ सामने आ रहे हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना है "चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है. हमारे पास एक्स्ट्रा वोट हैं. इसलिए हमने अपना तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया है." वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पलटवार करते हुए कहा "बीजेपी ने तीसरा उम्मीदवार आखिरी वक्त में क्यों मैदान में उतारा."

विकास के आधार पर पड़ेंगे वोट

कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बयान किस तरफ इशारा कर रहा है. उन्होंने मीडिया से बातचीत मे कहा "लोकतत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है. हमारे पास एक्स्ट्रा वोट हैं. इसलिए हमने अपना उम्मीदवार खड़ा किया. लोग विकास चाहते हैं. लोग चाहते हैं कि मोदी जी का हाथ मजबूत हो. इसलिए हमें समर्थन देंगे." विजयवर्गीय से सवाल किया गया "कांग्रेस के विधायकों में डर है, उन्हें बाहर ले जााया जा सकता है." इस पर उन्होंने कहा "ये विश्वास की बात है. पार्टी को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है क्या. उन्हें तो शेर की तरह डंके की चोट पर रहना चाहिए. हमारी पार्टी को अपने विधायकों पर पूरा विश्वास है."

राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी व कांग्रेस के अपने दावे (ETV BHARAT)

उमंग सिंघार ने पूछा बीजेपी से सवाल

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ईटीवी भारत से कहा "अगर आत्मविश्वास था तो पहले उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा. बहुमत था तो उतार देना था. असल में ये विचारधारा की लड़ाई है. ये गोडसे और गांधी का संघर्ष है. उस विचारधारा को रोकने के लिए ये सब कुछ हो रहा है. हम जीतने की रणनीति बैठकर तय करेंगे और जीतेंगे ये तय है." क्या विधायकों को सुरक्षित करने कहीं बाहर भेजा जाएगा, इस सवाल पर उमंग सिंघार ने कहा "विधायकों की राय के हिसाब से निर्णय लेंगे."

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कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन के साथ विधायक (ETV BHARAT)

मंत्री इंदर सिंह बोले- अंतरात्मा की आवाज पर वोट

कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा "किसी कांग्रेस विधायक को कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा है." उन्होने एक प्रसंग याद दिलाया और कहा "जब इंदिरा गाधी ने कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को हराया था, तब अंतरात्मा की आवाज पर ही हराया था. उसी अंतरात्मा की आवाज पर हमारे तीसरे उम्मीदवार सदन में जाएंगे और हम जीतेंगे."

ये पूरा मामला 1969 का है जब राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति पद के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी का विरोध किया था और अंतरात्मा की आवाज पर वोट डालने कहा था. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी को समर्थन दिया था.

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