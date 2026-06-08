मीनाक्षी नटराजन ने भरा नामांकन, कांग्रेस का आरोप, विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर
कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने फाइल किया नोमिनेशन, कांग्रेस की जीत का किया दावा, भाजपा पर विधायकों को लालच देने के लगे आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 8, 2026 at 1:31 PM IST
भोपाल: राज्यसभी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने आज सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, सज्जन सिंह वर्मा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे. मीनाक्षी नटराजन का भाजपा प्रत्याशी महेश केवट से मुकाबला होगा.
राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए जंग दिलचस्प हो गई थी. कांग्रेस ने मीनाक्षी नटराजन को अपना उम्मीदवार बनाकर उतारा थी. मीनाक्षी नटराजन को कौन टक्कर दे सकता है इसको लेकर भाजपा में रविवार देर रात तक सीएम हाउस में बैठक चली. अंत में विचार विमर्श के बाद बीजेपी ने मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट के नाम पर मुहर लग गई.
मीनाक्षी नटराजन का भाजपा पर आरोप
कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन ने कहा कि, ''भाजपा ने अपनी करनी और कथनी का अंतर उजागर किया है. जब वह जानते थे 10 सदस्यों की संख्या कम है उसके बाद भी केंडीडेट उतार रहे हैं तो उनका चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है. कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है हम एकजूट हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे.''
कांग्रेस विधायकों को 5-5 करोड़ का ऑफर
राज्यसभा इलेक्शन को लेकर मध्य प्रदेश की सियासत में हलचल तेज हो गई है. मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया और विधायक अनुभा मुंजारे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, ''भाजपा जनता को गुमराह कर रही है.'' उनका आरोप है कि, ''बीजेपी द्वारा कांग्रेस नेताओं को 5-5 करोड़ के ऑफर दिए गए हैं. जबरदस्ती उनके लोगों को लालच दिया जा रहा है. हमारे विधायक बिकने वालों में से नहीं है उन्होंने ऑफर को ठकरा दिया है.''
भाजपा के पास तीसरा राज्यसभा सांसद चुनने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है, फिर भी उसने तीसरे उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कर लोकतंत्र को खरीद-फरोख्त और दबाव की राजनीति करने की कोशिश की है।— MP Congress (@INCMP) June 8, 2026
लेकिन भाजपा यह जान ले कि कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं। हम लोकतंत्र और संविधान की… pic.twitter.com/IIBRzbclIR
लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए खड़े हैं: पटवारी
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाते हुए कहा, ''भाजपा के पास तीसरा राज्यसभा सांसद चुनने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है, फिर भी उसने तीसरे उम्मीदवार का नामांकन दाखिल कर लोकतंत्र को खरीद-फरोख्त और दबाव की राजनीति करने की कोशिश की है. लेकिन भाजपा यह जान ले कि कांग्रेस के सभी विधायक पूरी तरह एकजुट हैं. हम लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े हैं और मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा भेजकर भाजपा की इस राजनीति को करारा जवाब देंगे.''
महिला को राज्यसभा जाने से रोक रही भाजपा
ईटीवी भारत की संवाददाता शिफाली पांडे ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी से बात की. जहां उन्होंने मीनाक्षी नटराजन की जीत का दावा किया है. क्रॉस वोटिंग की संभावना पर उन्होंने कहा कि, भाजपा राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करती है, लेकिन महिला को राज्यसभा में जाने से रोका जा रहा है. मीनाक्षी नटराजन का जो जीवन और मध्य प्रदेश के लिए सिद्धांत है, हमें विश्वास है वही जीतेंगी.''
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कांग्रेस द्वारा तेलंगाना में विधायकों को सुरक्षित रखने खबरों के सवाल पर हरीश चौधरी ने कहा, ''कांग्रेस का एक भी विधायक इधर से उधर नहीं होगा. भाजपा का प्रयास है धनबल का इस्तेमाल कर खरीद फरोख्त करने की. लेकिन आप देखना 18 तारीख को मध्य प्रदेश जीतेगा.