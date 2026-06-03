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राज्यसभा चुनाव का काउंटडाउन: BJP में चौकाएंगे कौन से नए नाम, कमलनाथ कितने मजबूत?

मध्य प्रदेश से बीजेपी और कांग्रेस से किसका रास्ता राज्यसभा के लिए खुलेगा, इस पर सबकी नजरें. ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

Rajya Sabha Election politics
मध्य प्रदेश से राज्यसभा मे एंट्री करने का वक्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 6:49 PM IST

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भोपाल : मध्य प्रदेश में राज्यसभा के दरवाज़े से बीजेपी के किस नेता को एंट्री मिलेगी. अगले कुछ दिन में ही ये तस्वीर साफ हो जाएगी. लेकिन क्या जो सियासी गलियारों में नाम उछाले जा रहे हैं, उन्हीं पर लगेगी मुहर या फिर एक बार किसी नए नाम के साथ चौंकाएंगी भाजपा. मध्य प्रदेश में राज्यसभा की तीन सीटें खाली हो रही हैं. माना ये जा रहा है कि पार्टी एकदम नए चेहरे पर भी दांव लगा सकती है. कांग्रेस से बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद अब पार्टी क्या फिर किसी को नेता को मौका दे सकती है. पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का नाम भी कतार में है.

मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा, क्या तस्वीर साफ होगी

मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की. राज्यसभा को लेकर भी उम्मीदवारों पर चर्चा हुई. इसके बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दिल्ली दौरे पर हैं. माना जा रहा है कि दिल्ली दौरे में राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची पर अंतिम दौर की बातचीत केन्द्रीय हाईकमान से होगी. राज्यसभा का जो कार्यक्रम है, उसके मुताबिक भी 4 दिन ही शेष हैं. राज्यसभा के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 8 जून तय की गई है.

कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग (ETV BHARAT)

ये दिग्गज फिलहाल मैदान में

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा "प्रदेश संगठन की ओर से जो सुझाव दिए जाने थे, वो दिए जा चुके हैं. केन्द्रीय नेतृत्व अब अंतिम निर्णय देगा. इस बार सियासी हल्कों में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि बीजेपी सामान्य वर्ग से भी उम्मीदवार उतार सकती है. इसमें जो 4 नाम टॉप पर हैं. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, नरोत्तम मिश्रा और कांग्रेस से बीजेपी में आने के बाद लंबे समय से पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे सुरेश पचौरी."

दिल्ली से भी आ सकता है नाम

मध्य प्रदेश से बाहर के राज्यों के नेताओं को भी मौका दिया जाता रहा है. इस बार चर्चा ये भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुघ को राज्यसभा भेजा जा सकता है. जिस तरह से अभी जॉर्ज कुरियन राज्यसभा के सदस्य हैं. कुरियन का कार्यकाल 21 जून को पूरा हो रहा है. वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक प्रकाश भटनागर कहते हैं "मध्य प्रदेश पिछले 3 दशक से बीजेपी सत्ता में है. इस लिहाज से ये वो सुरक्षित जगह रही है, जहां से बीजेपी दक्षिण के अपने नेताओं को राज्यसभा भेजकर वहां की जमीन भी मजबूत करती रही है. लेकिन गणित बदल भी रहे हैं. जिस तरह से पिछली बार चौंकाने वाले नाम पार्टी ने दिए थे, ये प्रयोग अब भी हो सकता है."

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मध्य प्रदेश विधानसभा (ETV BHARAT)

कांग्रेस के हिस्से आई तीसरी सीट का नाथ कौन

राज्यसभा चुनाव में दिग्विजय सिंह की खाली हो रही सीट पर कांग्रेस की ओर से अभी तक किसी एक नाम का ऐलान नहीं किया गया है. दिग्विजय सिंह पहले ही स्थिति साफ कर चुके हैं कि तीसरी बार वे राज्यसभा नहीं जाएंगे. मध्य प्रेदश में ही संगठन को मजबूती देंगे. इसके बाद से ही कमलनाथ का नाम इस सीट के लिए तेजी से चर्चाओं में है. कांग्रेस एससी वर्ग के उम्मीदवार का नाम भी आगे बढ़ा सकती है. हालांकि कमलनाथ का नाम मजबूत माना जा रहा है.

मंत्री विश्वास सारंग का कहना है "कांग्रेस में इस एक सीट के लिए भी राज्यसभा चुनाव में सिर फुटौव्वल की स्थिति है. इसी तरह का बयान विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया." पटलवार करते हुए कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी का कहना है "बीजेपी के इन नेताओं को चाहिए कि अपनी पार्टी में हाशिए पर पड़े नेताओं की चिंता करें, कांग्रेस सोच समझकर सामूहिकता के साथ निर्णय लेगी."

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