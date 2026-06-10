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राज्यसभा चुनाव विवाद, निर्वाचन आयोग के गेट पर देर रात कांग्रेस का धरना, सड़क पर सोए कांग्रेसी

निर्वाचन आयोग के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता ( Etv Bharat )

धरना स्थल पर मौजूद कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सत्ता और संस्थाओं का दुरुपयोग करते हुए राज्यसभा चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया है. नेताओं का कहना था कि यह केवल एक राज्यसभा सीट का मामला नहीं, बल्कि लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का सवाल है. इसी कारण कांग्रेस अब इस मुद्दे को सड़क से लेकर न्यायालय और जन-जन तक ले जाने की तैयारी कर रही है.

कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस सड़कों पर आ गई है. कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राज्य निर्वाचन आयोग के में गेट पर धरने पर बैठ गए धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाजपा व चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. कांग्रेस का आरोप है कि राज्यसभा चुनाव में लोकतांत्रिक व संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि जिस सीट पर कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, वहां सुनियोजित तरीके से परिणाम प्रभावित किए गए.

भोपाल : राज्यसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है. मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस नेताओं ने मंगलवार रात निर्वाचन आयोग के मुख्य द्वार के सामने धरना शुरू कर दिया. धरने में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

धरन स्थल पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी (Etv Bharat)

मीनाक्षी नटराजन पर जानकारी छिपाने के आरोप

मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा उम्मीदवारी निरस्त होने के पीछे का कारण निर्वाचन में जानकारी छिपाना बताया जा रहा है. दावा है कि मीनाक्षी नटराजन ने हैदराबाद में दर्ज एक मामले का जिक्र नामांकन के दौरान नहीं किया, जबकि कांग्रेस का दावा है कि उन्हें केवल नोटिस मिला था.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, '' कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ है और पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रही है. भाजपा ने मध्य प्रदेश के लोकतांत्रिक इतिहास को कलंकित करने का काम किया है.'' पटवारी ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर पीछे हटने वाली नहीं है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष जारी रहेगा.

धरना स्थल पर जुटे रहे विधायक व कार्यकर्ता (Etv Bharat)

संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही भाजपा : सिंघार

वहीं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा, '' यह लड़ाई केवल एक चुनाव की नहीं बल्कि संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता बचाने की लड़ाई है. भाजपा लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है और कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी.'' राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन ने कहा, '' चुनाव प्रक्रिया के दौरान कई ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं, जिन्होंने निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस इस पूरे मामले को लोकतंत्र के सभी मंचों पर उठाएगी और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रखेगी.''

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धरने के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने "लोकतंत्र बचाओ", "संविधान बचाओ", "भाजपा जवाब दो" और "चुनाव आयोग निष्पक्षता दिखाओ" जैसे नारे लगाए. देर रात तक धरना जारी रहा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आयोग कार्यालय के बाहर डटे रहे.

चुनाव आयोग के गेट के सामने सोय कांग्रेस नेता

देर रात तक कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन चलता रहा. इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार समेत कई विधायक चुनाव आयोग के गेट के सामने ही सो गए. इस दौरान जीतू पटवारी ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, '' जब तक चुनाव आयोग हमसे मिलकर हमारी मांगें नहीं सुनता, हम अनिश्चितकाल के लिए धरने पर बैठे रहेंगे. देखते हैं BJP और ECI कब तक लोकतंत्र की चिता पर बैठे रहते हैं.''