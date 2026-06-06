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बीजेपी के सरप्राइज कैंडिडेट रजनीश अग्रवाल, 72 घंटे में बदली जिंदगी, घर बैठे क्या आया मैसेज जानें

मध्य प्रदेश से राज्यसभा के कैंडिडेट रजनीश अग्रवाल ने बताया 72 घंटे में कैसे बदली जिंदगी, नॉमिनेशन किया फाइल, ब्यूरो चीफ शिफाली पांडे की रिपोर्ट.

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रजनीश अग्रवाल ने बताया 72 घंटे में कैसे बदली जिंदगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 8:42 PM IST

3 Min Read
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भोपाल: मध्य प्रदेश से बीजेपी उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल को सरप्राइज कैंडिडेट कहा जा रहा है. बीजेपी के एक ऐसे उम्मीदवार जिन्हें खुद नहीं मालूम था कि वो इस दौड़ में लाए जा चुके हैं. 72 घंटे में राज्यसभा उम्मीदवार रजनीश अग्रवाल का राजनीतिक जीवन 360 डिग्री पर घूम गया. इस पद के लिए उन्होंने दिल्ली भोपाल एक नहीं किया. प्रदेश में भी किसी नेता से नहीं मिले.

ईटीवी भारत ने जब बीते 72 घंटों पर पूछा तो उन्होंने कहा, "मुझे तो अचानक घर बैठे ये सूचना मिली कि आपको नॉमिनेशन भरना है, राज्यसभा जाना है." रजनीश पत्रकारिता की राह पकड़ते हुए राजनीति में आए हैं. बेबाक होकर कहते हैं, "मैं गलती करूं तो पत्रकार मुझे छेड़ें, सुधारें."

72 घंटे पहले नाम नहीं और अब नॉमिनेशन

जिस दिन बीजेपी ने उम्मीदवारों की सूची जारी की उस दिन तक रजनीश अग्रवाल को भनक नहीं थी कि वे राज्यसभा भेजे जा रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में रजनीश अग्रवाल कहते हैं, "72 घंटे पहले तक मुझे नहीं पता था कि आज के दिन यहां मैं विधानसभा में नॉमिनेशन दाखिल करूंगा. ये बीजेपी में ही संभव है.

बीजेपी के सरप्राइज कैंडिडेट रजनीश (ETV Bharat)

हमें अपने बारे में ख्याल करने का मौका नहीं मिलता. हमारी चिंता पार्टी नेतृत्व करता है. देवतुल्य नेतृत्व जो घर बैठे सूचना दे देता है कि आपको नॉमिनेशन भरना है, राज्यसभा जाना है. ऐसा अद्भुत नेतृत्व है बीजेपी का. इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. ऐसे नेतृत्व को सलाम."

रजनीश अग्रवाल को अचानक क्यों याद आए अनिल दवे

रजनीश अग्रवाल भावुक होकर अनिल दवे की याद करते हैं. कहते हैं, "मैं भाजपा में आया, तो केवल दिवंगत अनिल दवे की बदौलत. जो ऊंगली पकड़कर यहां तक लाए. भाजपा में लेकर गए. उन्हें कैसे भूल सकता हूं. उनकी वजह से मैं चैरेवैति का सह संपादक बना था. चुनाव प्रबंधन के काम में उन्होंने पहली बार जोड़ा. फिर कई अध्यक्षों के नेतृत्व में काम किया. प्रभात जी ने सबसे बड़ा काम हमें सौंपा था. वो एक अद्भुत भरोसा करने वाले नेता थे. जिस दिन उनकी जयंती थी उसी दिन मुझे ये सूचना मिली. मैं तो इसे देवयोग मानता हूं."

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रजनीश अग्रवाल ने किया नॉमिनेशन फाइल (ETV Bharat)

रजनीश ने पत्रकारों से की ये प्रार्थना

रजनीश पत्रकारिता में मास्टर्स करने के बाद राजनीति में आए. एंट्री भी एक वैचारिक पत्रिका के संपादक के तौर पर हुई. पत्रकार जब सांसद बने, तो उम्मीद बढ़ जाती है. रजनीश कहते हैं, "पत्रकार के नाते जो सोच-समझ विकसित होती है, वो हर किसी को नहीं मिलती. मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे ये अवसर मिला है. मैं तो प्रार्थना करता हूं, पत्रकारों से कि मुझे संबल दें, शक्ति दें. अगर गलत करूं, तो छेड़ें मुझे और सही करूं तो और कैसे अच्छा कर सकते हैं, इसमें सहयोग करें."

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